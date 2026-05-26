tisza párt országgyűlés napirend azonnali kérdések Magyar Péter miniszterelnök

Személyeskedő felszólalással indított a parlamentben Magyar Péter, a Házelnök nem tudta kordában tartani a bekiabáló miniszterelnököt

2026. május 26. 12:35

Először interpellálhatják a kormány képviselőit, a napot az azonnali kérdések órája zárja.

Délután 13 órakor ül össze ismét az Országgyűlés, amely 

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. 

A parlament honlapján található napirend szerint napirend előtti felszólalások után a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait, majd az azonnali kérdések órája következik.

Magyar Péter napirend előtti felszólalását azzal kezdte, hogy két hete kezdte meg a munkát a Tisza-kormány, majd közölte, egy teljes generáció nőtt fel úgy, hogy nem látott a parlamentben felelős kormányt, kiegyensúlyozott közmédiát. 

– Alapvetés, hogy a képviselők a magyar nemzet képviseletére esküdtek fel, a tisztséget a teljes magyar nemzet javára gyakorolják. Mindenki erre tett esküt, függetlenül attól, hogy melyik frakcióban ülnek. Ezért a magyar emberek felhatalmazása és a velük szembeni történelmi felelősség lebegjen a szemünk előtt – mondta, jelezve, minden embernek joga van ahhoz, hogy őt szolgálják a képviselőik.

Közölte, ezért csökkenteni fogják a miniszterek, államtitkárok fizetését, a politikai kifizetőhelyeket, és a kiadott diplomata útlevelek számát. – Javasoljuk, hogy a költségkeretet is csökkentse az Országgyűlés, összesen 50 milliárd forinttal. 

A Fidesznek üzenve jelezte, a csökkentett keretet sem kell teljesen felhasználni.

 – Olyan ember ne jöjjön ebbe a Házba, aki ebből akar meggazdagodni – mondta, példaként említve saját képviselőjét, Berki Ákost, aki nem veszi igénybe a 25 év alattiaknak járó adókedvezményt.

Úhy folytatta, a miniszterelnök sem birtokolhat korlátlan hatalmat, ezért a miniszterelnöki ciklusokat korlátozzák az alaptörvényben. Szerinte Orbán Viktor a saját embereivel töltötte fel a különböző pozíciókat, Mészáros Lőrinc néhány év alatt az ország leggazdagabb embere lett, Tiborcz István pedig számos beruházást megnyert, amivel bukott maffiarendszer példaképévé vált az előző kormány.

A kormányfő jelezte, senki ne képzelje azt, hogy örökül kapta a hatalmat, ezért kell 8 évben korlátozni a miniszterelnöki ciklust.

Úgy folytatta, igazat kell mondani a magyar embereknek, ezért minden szivarszobát be fognak mutatni, és be fognak számolni a költségvetési csalásokról, a tiltott pártfinanszírozásokról is. – Nem azért, hogy megalázzuk őket, ezt megteszik a választók helyettünk. Már most több százmilliárd forintos fedezet nélküli igazolásokat találtunk. A magyar embereknek joguk van tudni, milyen örökséget vettünk át, a felelősök megnevezése pedig kötelességünk – mondta. Ezért, mint Magyar Péter fogalmazott, létrehozzák a különböző vizsgálóbizottságokat, és megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is. – Ez az állami szerv III/III-as ügynökökkel – igen, Gergő – szolgálta ki az orosz érdekeket – mondta.

Közölte azt is, hogy a nyugdíjasoknak lesz Szép kártya, haza hozzák az uniós forrásokat, és alakítják át a közjegyzői rendszert is. 

Ezután személyeskedve beszélt a fideszes képviselőkhöz. 

Szégyenteljesnek nevezte, hogy élő pajzsként tartják maguk előtt a "Fidesz bukott politikusai"az embereket. 

Lázár Jánosnak üzenve azt mondta, a fideszes szavazók nem tehetnek arról, hogy tönkre tette a teljes magyar vasútat. Tuzson Bencének azt mondta, ő igazságügyi miniszterként elárulta a jogállamiságot, és az erkölcsi állapotról árulkodik, hogy felvette mandátumát. Rétvári Bencének is üzent, ahogy Orbán Balázsnak is, miszerint ő megveti a nemzetet egybeforrasztó 1956-os forradalom áldozatait. Takács Péternek azt mondta, hogy ő tönkretette az egészségügyet. A végrehajtói maffia ügyében Rogán Antalnak üzent. 

Szerinte bukott, korrupt politikusok a fideszes képviselők.

 – Üzenem, hogy mi a fideszes szavazókért is dolgozunk, önök pedig tiszteljék meg a szavazóikat, és hagyják abba a hazudozást – mondta, hozzátéve, majd ők visszaadják Magyarország önbecsülését.

Magyar Péter nem ismeri a házszabályt

Ezután az ellenzéki pártok frakcióvezetői reagáltak, elsőként Toroczkai László (Mi Hazánk), majd Rétvári Bence (KDNP), végül Gulyás Gergely (Fidesz). 

A felszólalások alatt Magyar Péter rendre bekiabált, személyeskedő megjegyzéseket tett a képviselőkre, amit Forshoffer Ágnes Házelnök szinte szó nélkül hagyott, egy alkalommal sem intette rendre a bekiabáló miniszterelnököt.

Gulyás Gergely felszólalásában elsőként arról beszélt, hogy több olyan ígéretet tett a miniszterelnök, amiben egyet tudnak érteni, ilyen például a minimálnyugdíj, de említette az egészségügyi többletforrást is.  – Az előző kormány részéről az ápolói bérek, orvosbérek, a hálapénz kivezetése mind jó intézkedések voltak, és a Tisza jelezte is, hogy egyes intézkedéseket meg is fognak tartani  – mondta, további példaként említve a családi adókedvezményt, a rezsicsökkenetést, a 13. és 14. nyugdíjt. 

– De akkor miért a sértegetés, a közjogi méltóságok fenyegetése? Vizsgálják ki, ki lopott, de azt pontosan tudja, hogy én egy fillért nem loptam. Pontosan tudja. Sokakat olyan vádakkal illet, akiknél ez nem állja meg a helyét. Kritizálhatja  a Kekvákat, bár az államosítás kissé túlzás. Miért akarja államosítani a magánszemélyek által betett vagyont? 

– sorolta.

Beszélt arról is, hogy a politikát sokan szolgálatnak tekinti, remélhetően a kormány oldalán is, nem csak a választás utáni mézeshetekben. – A kollektív sértegetést be kellene fejezni – fogalmazott Gulyás Gergely, aki szerint a tiszteletdíjak csökkentése az önkormányzatoknál rossz irányba viheti a települések vezetését. 

– Miért gondolja, hogy a bizalmat kapott 141 ember okosabb, mint a választópolgárok? 

– tette fel a kérdést a miniszterelnök ciklusának korlátozásáról beszélve. 

 

Személyeskedéstől nem mentes viszontválaszában Magyar Péter azt mondta Toroczkai Lászlónak, hogy a Mi Hazánk legutóbbi kivonulása az egyik leggyalázatosabb pillanata volt a Háznak. – Szégyelljék magukat! – mondta. „A Facebookról és metáról gyártott konteókra” azt mondta, annyi szavazójuk van, ahányan hisznek ebben. 

Közölte azt is, hogy azért nem költöznek a Képviselői Irodaházba, mert 1950-53 között ott embereket daráltak le, akik ott dolgoznak, „Kádárral kvaterkáznak.”

Hozzátette, a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztése kapcsán többen önszántukból távoznak, amire ők adtak egy esélyt. Jelezte, 

„a jövőben el is várja, hogy megjelenjenek a képviselők a közmédiában, ha hívják őket”.

Rétvári Bence felszólalására reagálva azt mondta, több százezer ember mögé próbál bebújni a Fidesz, de egy szót sem szólt az elmúlt négy évről. – Igen, dolgoztam a kormánynak diplomataként, de a felelősség a kormányé. 

Hová tűnt Orbán Viktor? Mire készül, a csodafegyverre? Nem akar ő már miniszterelnök lenni!

– mondta cinikusan. Közölte, a pénzügyminiszter látja a számokat, hogy szétrabolták az országot. 

Azt is mondta, Pócs János cigányokat tett a kemencébe, fiatal lányokat aláz meg. Jelezte, ő azóta, hogy a 480 forintos benzinről beszélt, duplája lett a nyersolaj világpiaci ára. 

Közölte, négy évük van az ígéreteik beváltására, elsőként a károkozás leállítására koncentrálnak. –  Ezután pontos leltár kell, nem olyan, mint a bukott leltárosé, aki nem hozta haza az uniós forrásokat, hogy lássuk, hol tart az ország – mondta kiabálva, jelezve, minden nap a vállalások teljesítésén, sőt túlteljesítésén fognak dolgozni.

Beszélt arról is, hogy „ők másként fognak kormányozni”, és egyeztetnek majd a különböző egyetemi, alapítványi vezetőkkel, és elfogadható megoldást fognak találni a felsőoktatási intézmények oktatóinak és hallgatóinak.

 

A parlament mai ülésén dönthet öt, 

a Tisza Párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról.

 Ezek a végrehajtási visszaéléseket, valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszerszintű válságát tárnák fel.

 

 

Nyitókép: YouTube/képernyőfelvétel

 

pollip
2026. május 26. 14:51
Ideges volt, sápadt, bekiabált és s mmibe vette a házelnököt. A beszéd a bosszúról szólt, tele személyeskedéssel. De az országot illető tervekről semmit nem tudtunk meg. Szerintem visszavonja a polgármesterek fizetés csökkentését. Ez lesz az ötödik visszavonás.
tippan
2026. május 26. 14:50
Egyben igaza van Bütyinek. A másolat mindig gyengébb, mint az eredeti. És ő egy Orbán Viktor másolat szeretne lenni. De annak is gyenge.
sanya55-2
2026. május 26. 14:50
EZ EGY PARASZT, REMÉLEM KÜLFÖLDÖN NEM LÁTJÁK, NEM ÉRTIK. NEKEM ÉG A POFÁMON A BŐR, HOGY EZ KÉPVISEL A VILÁGBAN.
ördöngös pepecselés
2026. május 26. 14:49
"A felszólalások alatt Magyar Péter rendre bekiabált, személyeskedő megjegyzéseket tett a képviselőkre, amit Forshoffer Ágnes Házelnök szinte szó nélkül hagyott, egy alkalommal sem intette rendre a bekiabáló miniszterelnököt." az államférfit játszó vásott PoloskaPötit nem merte kibaszni Foskoffer tanárnő mert órák után mégiscsak ő a stricije
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!