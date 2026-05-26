Személyeskedő felszólalással indított a parlamentben Magyar Péter, a Házelnök nem tudta kordában tartani a bekiabáló miniszterelnököt

Személyeskedéstől nem mentes viszontválaszában Magyar Péter azt mondta Toroczkai Lászlónak, hogy a Mi Hazánk legutóbbi kivonulása az egyik leggyalázatosabb pillanata volt a Háznak. – Szégyelljék magukat! – mondta. „A Facebookról és metáról gyártott konteókra” azt mondta, annyi szavazójuk van, ahányan hisznek ebben.

Közölte azt is, hogy azért nem költöznek a Képviselői Irodaházba, mert 1950-53 között ott embereket daráltak le, akik ott dolgoznak, „Kádárral kvaterkáznak.”

Hozzátette, a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztése kapcsán többen önszántukból távoznak, amire ők adtak egy esélyt. Jelezte,

„a jövőben el is várja, hogy megjelenjenek a képviselők a közmédiában, ha hívják őket”.

Rétvári Bence felszólalására reagálva azt mondta, több százezer ember mögé próbál bebújni a Fidesz, de egy szót sem szólt az elmúlt négy évről. – Igen, dolgoztam a kormánynak diplomataként, de a felelősség a kormányé.

Hová tűnt Orbán Viktor? Mire készül, a csodafegyverre? Nem akar ő már miniszterelnök lenni!

– mondta cinikusan. Közölte, a pénzügyminiszter látja a számokat, hogy szétrabolták az országot.

Azt is mondta, Pócs János cigányokat tett a kemencébe, fiatal lányokat aláz meg. Jelezte, ő azóta, hogy a 480 forintos benzinről beszélt, duplája lett a nyersolaj világpiaci ára.

Közölte, négy évük van az ígéreteik beváltására, elsőként a károkozás leállítására koncentrálnak. – Ezután pontos leltár kell, nem olyan, mint a bukott leltárosé, aki nem hozta haza az uniós forrásokat, hogy lássuk, hol tart az ország – mondta kiabálva, jelezve, minden nap a vállalások teljesítésén, sőt túlteljesítésén fognak dolgozni.

Beszélt arról is, hogy „ők másként fognak kormányozni”, és egyeztetnek majd a különböző egyetemi, alapítványi vezetőkkel, és elfogadható megoldást fognak találni a felsőoktatási intézmények oktatóinak és hallgatóinak.

A parlament mai ülésén dönthet öt,

a Tisza Párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról.

Ezek a végrehajtási visszaéléseket, valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszerszintű válságát tárnák fel.

