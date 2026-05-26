05. 26.
kedd
Tisza Párt Magyarország Magyar Péter Fidesz Gulyás Gergely választás

Behúzta a kéziféket Magyar Péter: itt az első fideszes siker a választás óta

2026. május 26. 11:04

„A kormány visszalépett a módosítási szándéktól” – fogalmazott Gulyás Gergely.

2026. május 26. 11:04
Magyar Péter

„Mostanság minden győzelmet értékelni kell. A kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként máris meghátrált az alaptörvénymódosítás egyik fontos elemében” – írta Facebook-oldalán Gulyás Gergely.

Az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az Alaptörvényből.

Ez nemcsak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is. Nem tudjuk miért akarták megszüntetni, de üdvözlendő, hogy a mi felszólalásunk és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól” – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. május 26. 11:45
ha a Fidesz résen lesz minden ilyen svindlinél, akkor nagyon gyorsan meg fognak jelenni azok az árkok amiket betömött a színes tisza tábor Orbán gyűlölete. Rubovszky, Melétei, ukrán gabona, ez, visszamenőleges alkotmányozás Hajrá!
nyugalom
2026. május 26. 11:43
A kepződmeny meg a buta sógor!
survivor
2026. május 26. 11:40
Eccerű: POLOSKA FÉL.
mlotta
2026. május 26. 11:35
Meghátráltak a sátánisták.....de ne legyen kétségünk újra próbálkozni fognak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!