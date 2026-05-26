Behúzta a kéziféket Magyar Péter: itt az első fideszes siker a választás óta

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
„A kormány visszalépett a módosítási szándéktól” – fogalmazott Gulyás Gergely.
„Mostanság minden győzelmet értékelni kell. A kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként máris meghátrált az alaptörvénymódosítás egyik fontos elemében” – írta Facebook-oldalán Gulyás Gergely.
Az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az Alaptörvényből.
Ez nemcsak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is. Nem tudjuk miért akarták megszüntetni, de üdvözlendő, hogy a mi felszólalásunk és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól” – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.
