Rubio lehűtötte a reményeket, mégsem tűnik olyan közelinek az amerikai–iráni béke

Az Indiában tartózkodó Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint „még néhány napig” eltarthat az Iránnal kötendő megállapodás szövegének elfogadása. A kijelentés lehűtötte azokat a reményeket, hogy közeleg a konfliktus vége, miközben hétfőn az amerikai erők – Washington szerint – csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban.

Marco Rubio korábban Újdelhiben újságíróknak azt mondta, hogy az Egyesült Államok minden esélyt megad a diplomáciának a sikerre, mielőtt mérlegelné, hogy úgymond „más módon” foglalkozzon-e Iránnal.