Ft
Ft
30°C
18°C
Ft
Ft
30°C
18°C
05. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
rubio külügyminiszter egyesült államok washington amerikai

Rubio lehűtötte a reményeket, mégsem tűnik olyan közelinek az amerikai–iráni béke

2026. május 26. 09:19

Közben hétfőn az amerikai erők – Washington szerint – csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban.

2026. május 26. 09:19
null

Az Indiában tartózkodó Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint „még néhány napig” eltarthat az Iránnal kötendő megállapodás szövegének elfogadása. A kijelentés lehűtötte azokat a reményeket, hogy közeleg a konfliktus vége, miközben hétfőn az amerikai erők – Washington szerint – csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban.

Marco Rubio korábban Újdelhiben újságíróknak azt mondta, hogy az Egyesült Államok minden esélyt megad a diplomáciának a sikerre, mielőtt mérlegelné, hogy úgymond „más módon” foglalkozzon-e Iránnal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az amerikai külügyminiszter a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló tárgyalásokra utalva azt mondta, hogy „egy meglehetősen komoly dolog van az asztalon”, és egy „nagyon is valós, jelentős, korlátozott időhöz kötött tárgyalás zajlik nukleáris kérdésben”.

Amióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megtámadta Iránt, mindössze néhány tucat hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, szemben a korábbi napi 125-140-nel.

A szabad hajózás leállása a szoroson át az olajárak emelkedését okozta, és fölhajtotta az üzemanyag, a műtrágya és az élelmiszerek költségeit, miután a világ kőolajexportjának mintegy ötöde haladt át a blokád előtt a szűk tengeri folyosón.

(MTI)

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. május 26. 11:20
Turius De ha árt vele az EU-nak, akkor jó. Amúgy: America First !
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 26. 11:18
Nagyon jó ! Szorítsátok az EU tökét...
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. május 26. 10:26
Amerika csak azt a pici dolgot kéri, hogy Irán semmisitse meg a dusitott uránját amerikai jelenlét mellett. Akor már jobban járnak, ha odaadják az oroszoknak.
Válasz erre
0
0
Turius
2026. május 26. 10:10
Az elmúlt 50 alkalommal is leírtam, de leírom újra: A Fehér Ház hazudik. Mindenben. Hogy nem lehet ezt megérteni?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!