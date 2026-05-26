Fordult a kocka: az ukránokhoz fordultak védelemért az oroszok ellen ezek az országok

Ukrán drón hatolt be egy uniós tagállam légterébe, egy román vadászgép lőtte le
Már a roncsok is megvannak.
Rettegnek az orosz drónoktól a balti államok.
Az utóbbi hetekben egyre többször repültek be a balti államok légterébe ukrán drónok, ezért az érintett államok vezetői Ukrajnához fordulnak, hogy Kijevtől szerezzenek be óvóhelyeket – írja a Politico.
Ihor Fedirko, az Ukrán Védelmiipari Tanács vezérigazgatója a prágai Globsec Fórumon a Politicónak elmondta, hogy az utóbbi hetekben több balti vállalat is érdeklődött bombabiztos óvóhelyek vásárlása iránt. „Nem nagy országok. A lehető legjobb megoldásokat keresik az orosz agresszió ellen, ha bekövetkezne. Hogy biztonságban tartsák az embereiket” – fogalmazott. Hozzátette:
Az oroszok egy éjszaka alatt több mint 700–800 drónt indítanak. Olyan országok számára, amelyek nem olyan hatalmasak, mint Ukrajna, ez katasztrófa lenne.”
A balti tisztviselők aggódnak, hogy kisebb földrajzi kiterjedésük és a koncentrált városi népességük miatt nagyon kevés hibalehetőségük lenne egy nagyszabású támadás esetén. „Ez az új valóság, amivel a balti államok szembesülnek” – mondta Robertas Kaunas litván védelmi miniszter egy múlt heti tévéinterjúban.
A múlt héten Litvániát is elérték az ukrán drónok, a védelmi minisztérium közlése szerint a NATO balti légtérvédelmi rendszerét is aktiválni kellett. A minisztérium szerint az incidens „hasonló ahhoz, amit az elmúlt napokban Lettországban és Észtországban láttunk”.
Azt is bejelentették, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Andrius Kubilius védelmi biztos kedden Litvániába utazik, hogy találkozzon Inga Ruginienė miniszterelnökkel és más balti vezetőkkel.
Hanno Pevkur észt védelmi miniszter a lapnak elmondta, hogy országa régóta felkészült az orosz támadásokra. A litván külügyminisztérium szóvivője közölte, nincs információjuk az óvóhelyekkel kapcsolatos tárgyalásokról, de „az Ukrajnában szerzett tapasztalat rendkívül értékes Litvánia felkészültségének erősítéséhez”, és segít „gyakorlati tudás átadásában, kompetenciáink fejlesztésében (…) a polgári védelem és az ellenálló képesség rendszereinek megerősítésében”.
A szóvivő hozzátette, hogy Litvánia az Európai Unió programjának keretében óvóhelyeket épít Ukrajnában.
Lettország külügyminisztere nem válaszolt a Politico megkeresésére.
Nyitókép forrása: Sergei SUPINSKY / AFP
