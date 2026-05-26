05. 26.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
kijev balti államok ukrajna

Fordult a kocka: az ukránokhoz fordultak védelemért az oroszok ellen ezek az országok

2026. május 26. 08:41

Rettegnek az orosz drónoktól a balti államok.

2026. május 26. 08:41


Az utóbbi hetekben egyre többször repültek be a balti államok légterébe ukrán drónok, ezért az érintett államok vezetői Ukrajnához fordulnak, hogy Kijevtől szerezzenek be óvóhelyeket – írja a Politico.

Ihor Fedirko, az Ukrán Védelmiipari Tanács vezérigazgatója a prágai Globsec Fórumon a Politicónak elmondta, hogy az utóbbi hetekben több balti vállalat is érdeklődött bombabiztos óvóhelyek vásárlása iránt. „Nem nagy országok. A lehető legjobb megoldásokat keresik az orosz agresszió ellen, ha bekövetkezne. Hogy biztonságban tartsák az embereiket” – fogalmazott. Hozzátette:

Az oroszok egy éjszaka alatt több mint 700–800 drónt indítanak. Olyan országok számára, amelyek nem olyan hatalmasak, mint Ukrajna, ez katasztrófa lenne.”

A balti tisztviselők aggódnak, hogy kisebb földrajzi kiterjedésük és a koncentrált városi népességük miatt nagyon kevés hibalehetőségük lenne egy nagyszabású támadás esetén. „Ez az új valóság, amivel a balti államok szembesülnek” – mondta Robertas Kaunas litván védelmi miniszter egy múlt heti tévéinterjúban. 

A múlt héten Litvániát is elérték az ukrán drónok, a védelmi minisztérium közlése szerint a NATO balti légtérvédelmi rendszerét is aktiválni kellett. A minisztérium szerint az incidens „hasonló ahhoz, amit az elmúlt napokban Lettországban és Észtországban láttunk”.

Azt is bejelentették, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Andrius Kubilius védelmi biztos kedden Litvániába utazik, hogy találkozzon Inga Ruginienė miniszterelnökkel és más balti vezetőkkel. 

Hanno Pevkur észt védelmi miniszter a lapnak elmondta, hogy országa régóta felkészült az orosz támadásokra. A litván külügyminisztérium szóvivője közölte, nincs információjuk az óvóhelyekkel kapcsolatos tárgyalásokról, de „az Ukrajnában szerzett tapasztalat rendkívül értékes Litvánia felkészültségének erősítéséhez”, és segít „gyakorlati tudás átadásában, kompetenciáink fejlesztésében (…) a polgári védelem és az ellenálló képesség rendszereinek megerősítésében”.

A szóvivő hozzátette, hogy Litvánia az Európai Unió programjának keretében óvóhelyeket épít Ukrajnában.

Lettország külügyminisztere nem válaszolt a Politico megkeresésére.

Nyitókép forrása: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bagoly-29
2026. május 26. 11:25
Talán kevesebbet kellene pofázni, ágálni, nemde? Meg a hülye Kallast szerepeltetni.
cinkegolyó
2026. május 26. 11:15
Az ukránokhoz fordultak védelemért az ukrán drónokkal megtámadott országok. Normálisak ezek?
Robert69
2026. május 26. 10:56
Ugye azért az világos mindenkinek hogy a szuverenitásukat megsérti, hogy ukrajna még csak nem is uniós ország és katonai támadóeszközei a légterüket használják és onnan mér csapást ellenségére. Ezek után az érintett országok ukrajnától szereznek be bunkereket a drónveszély miatt. Hát valakinek biztosan elment a józan esze.......
elfújta az ellenszél
2026. május 26. 10:46
Sajnos nincs olyan óvóhely, ami saját hülyeségétől óvja meg a zembert. Marad helyette a védelmi pénz Ukrajnának, amire nem is lenne szükség az ukrán fenyegetés nélkül.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!