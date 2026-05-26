Fordult a kocka: az ukránokhoz fordultak védelemért az oroszok ellen ezek az országok

A balti tisztviselők aggódnak, hogy kisebb földrajzi kiterjedésük és a koncentrált városi népességük miatt nagyon kevés hibalehetőségük lenne egy nagyszabású támadás esetén. „Ez az új valóság, amivel a balti államok szembesülnek” – mondta Robertas Kaunas litván védelmi miniszter egy múlt heti tévéinterjúban.

A múlt héten Litvániát is elérték az ukrán drónok, a védelmi minisztérium közlése szerint a NATO balti légtérvédelmi rendszerét is aktiválni kellett. A minisztérium szerint az incidens „hasonló ahhoz, amit az elmúlt napokban Lettországban és Észtországban láttunk”.

Azt is bejelentették, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Andrius Kubilius védelmi biztos kedden Litvániába utazik, hogy találkozzon Inga Ruginienė miniszterelnökkel és más balti vezetőkkel.