bódis kriszta uccu roma informális oktatási alapítvány szénási szilvia oktatási alapítvány roma

Roma oktatási alapítvány ment neki Magyar Péteréknek

2026. május 26. 08:52

Szénási Szilvia, az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány ügyvezető igazgatója attól tart, hogy egy új politikai korszakváltásnak ismét a romák lennének a vesztesei.

Az állami apparátusban lévő romák számát kevesli az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány ügyvezető igazgatója, aki szerint a roma nőket sem képviseli senki hitelesen. Szénási Szilvia, a szervezet ügyvezető igazgatója közösségi oldalán fogalmazta meg kritikáját annak kapcsán, hogy Bódis Kriszta az új államtitkárok kinevezéséről azt írta: nem a lojalitást, hanem a tudást jutalmazza ez a rendszer. 

Nem szeretném, ha egy új politikai korszakváltásnak ismét a romák lennének a vesztesei 

– fogalmazott Szénási Szilvia, aki szerint felmerül a kérdés,

hol vannak a roma származású szakemberek az állami apparátusból, illetve hol vannak a roma női hangok és a roma nők képviselői?

Úgy véli, a roma közösség nem homogén csoport: más tapasztalata van egy roma oktatási szakembernek, egy kulturális szereplőnek, egy vidéki közösségszervezőnek vagy egy roma nőnek, aki a roma nők társadalmi helyzetéről és reprezentációjáról hoz tudást és tapasztalatot.

Mint írta, tudja, hogy nem lesz külön romaügyi államtitkárság, a roma közösségeket érintő kérdések minden szakpolitikai területen megjelennek majd. Ezt önmagában progresszív gondolatnak értékeli, ugyanis szerinte a romaügy valóban jelen van az oktatásban, az egészségügyben, a kultúrában, a lakhatásban, a szociálpolitikában és a foglalkoztatásban is. 

„Azonban engem az érdekel: hogyan? 

Hogyan fognak ezek a szempontok valóban megjelenni a gyakorlatban, ha közben roma származású szakemberek továbbra sincsenek jelen az állami döntéshozatalban?” 

– mutatott rá kérdéseivel a szervezet igazgatója, hozzátéve: „Nagyon szomorú, hogy erről kell ismét beszélni.”

Nyitókép: Bódis Kriszta Facebook-oldala

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zseblámpa
2026. május 26. 11:20
Rengeteg nagyon jó módban élő ember szavazott a Tiszára. Őket többek között az zavarta, hogy az Orbán kormány alatt a korábban szegényebb sorban élők is felemelkedtek. Bosszantotta őket, hogy a wellness részlegbe más is bejut nem csak ők, hogy péntek délután dugóban kellet lemenniük a balatoni nyaralójukba, hogy az étteremben csak másnapra kaptak asztalt, hogy hidegburkoló, festő hozzájuk hasonló bért keres a munkájával. Sajnos a nehezebb anyagi helyzetből kiemelkedőkre nem jönnek jó idők. Valószínűleg a cigányság lesz a legnagyobb arányban vesztes.
Syr Wullam
2026. május 26. 10:40
"Hol vannak a roma származású szakemberek az állami apparátusból, illetve hol vannak a roma női hangok és a roma nők képviselői?" Tényleg, hol vannak? 😁
astracf
2026. május 26. 10:01
Menjenek az indiai parlamentbe ha nem tetszik, ez itt Magyarország... Mintha olyan sok cigány "szakember" lenne...Jó, ha a 8. általánost el bírják végezni :DDD
Dokoli
•••
2026. május 26. 09:58 Szerkesztve
Erre szavaztatok, ez van. Nehogy már nekem Fidesz szavazónak kelljen vigasztalni a Tiszást. Négy évet kibirtok féllábon is. Aztán volt cigány, nincs cigány. Huuuussssss. Ilyen egyszerű. Itt mindenki magyar lesz a ciklus végére. Ha biztosra akartok menni akkor legyen minden cigánynak Magyar vagy Tisza a vezetékneve.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!