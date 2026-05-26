Roma oktatási alapítvány ment neki Magyar Péteréknek

Szénási Szilvia, az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány ügyvezető igazgatója attól tart, hogy egy új politikai korszakváltásnak ismét a romák lennének a vesztesei.
Az állami apparátusban lévő romák számát kevesli az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány ügyvezető igazgatója, aki szerint a roma nőket sem képviseli senki hitelesen. Szénási Szilvia, a szervezet ügyvezető igazgatója közösségi oldalán fogalmazta meg kritikáját annak kapcsán, hogy Bódis Kriszta az új államtitkárok kinevezéséről azt írta: nem a lojalitást, hanem a tudást jutalmazza ez a rendszer.
Nem szeretném, ha egy új politikai korszakváltásnak ismét a romák lennének a vesztesei
– fogalmazott Szénási Szilvia, aki szerint felmerül a kérdés,
hol vannak a roma származású szakemberek az állami apparátusból, illetve hol vannak a roma női hangok és a roma nők képviselői?
Úgy véli, a roma közösség nem homogén csoport: más tapasztalata van egy roma oktatási szakembernek, egy kulturális szereplőnek, egy vidéki közösségszervezőnek vagy egy roma nőnek, aki a roma nők társadalmi helyzetéről és reprezentációjáról hoz tudást és tapasztalatot.
Mint írta, tudja, hogy nem lesz külön romaügyi államtitkárság, a roma közösségeket érintő kérdések minden szakpolitikai területen megjelennek majd. Ezt önmagában progresszív gondolatnak értékeli, ugyanis szerinte a romaügy valóban jelen van az oktatásban, az egészségügyben, a kultúrában, a lakhatásban, a szociálpolitikában és a foglalkoztatásban is.
„Azonban engem az érdekel: hogyan?
Hogyan fognak ezek a szempontok valóban megjelenni a gyakorlatban, ha közben roma származású szakemberek továbbra sincsenek jelen az állami döntéshozatalban?”
– mutatott rá kérdéseivel a szervezet igazgatója, hozzátéve: „Nagyon szomorú, hogy erről kell ismét beszélni.”
Nyitókép: Bódis Kriszta Facebook-oldala