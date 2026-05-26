Sztrájkra készülnek az IKEA magyarországi dolgozói

Kiss Alíz Judit, a KASZ alelnöke úgy fogalmazott, hogy a dolgozók „úgy ítélik meg, hogy ez nem megfelelő emelés ahhoz, hogy a megélhetésüket biztosítani tudják megfelelő színvonalon. A munkavállalók természetesen ennél magasabb béremelést szeretnének, legalább még egyszer 6 százalékot, és ezt azt szeretnék, hogyha mindenki megkapná, tehát nem szeretnének differenciáltan emelni”

A szakszervezeti vezető azt is kifejtette, hogy noha számos dolgozó hirdeti, a vásárlók a munka letételét kilátásba helyező kitűzőkkel is szembesülhetnek a boltokban, hivatalosan még nincs sztrájkkészültség. Mint mondta, ennek megvannak a törvényi feltételei. „Amit most tapasztalhatunk, az inkább a munkavállalói véleménynyilvánításnak egy formája, amivel fel szeretnénk hívni a munkáltató figyelmét arra, hogy hajlandóak még akár a sztrájkig is eljutni, amennyiben nem sikerül a tárgyalások folyamán dűlőre jutni, úgymond fehér asztal mellett. És pontosan azért teszik ezt a munkavállalók, mert nem elégedettek az eddigi munkabérükkel, illetve azzal, amit a cég eddig emelésként nekik biztosított. Nemcsak a szakszervezeti tagokról van szól, ismereteink szerint egyre többen csatlakoznak a kitűző viselésében olyan munkatársak is, akik nem tartoznak a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete tagjai közé.”