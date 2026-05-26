Sztrájkra készülnek az IKEA magyarországi dolgozói

Mindenkire egységesen érvényes, minimum 6 százalékos béremelést követelnek a svéd áruházlánc hazai munkavállalói.
Készen állnak a sztrájkra IKEA magyarországi áruházainak dolgozói, amennyiben a svéd cég nem teljesíti a béremelésre vonatkozó követeléseket – számolt be a Mérce azután, hogy az IKEA munkavállalói kitűzökön hirdeti, hogy a munkabeszüntetést is bevetik, ha nem rendezik a béreket. Fontos, hogy miután a szakszervezeti szervezettség március óta már a reprezentativitást jelentő 10 százalékos szervezettségi szint felett van, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) is szélesebb mozgástere van a nyomásgyakorlásra.
A portál felidézte,
nagy felháborodást keltett a magyarországi IKEA dolgozói körében, hogy a cég év elején 0 százalékos béremelést ajánlott a dolgozóknak. Annak ellenére nem kívánták emelni a béreket, hogy a tavaly rekordévet zárt az áruházlánc.
A KASZ már márciusban hangsúlyozta, hogy szerintük a nulla béremelés elfogadhatatlan, és a cél legalább az inflációt meghaladó növekedés. Kiemelték akkor, hogy a növekvő tagság is jelzi: a munkavállalók egyre tudatosabban állnak ki az érdekeikért, a dolgozói elégedetlenség hatására a szervezettségi arány meghaladta a reprezentativitáshoz szükséges tíz százalékos dolgozói arányt, magyarán hogy a cégnél a dolgozók több mint tíz százaléka szakszervezeti tag.
Mindezek után
az IKEA mindössze 6 százalékos, differenciált béremelést ajánlott a dolgozóknak, azt is a szokásoshoz képest később.
Kiss Alíz Judit, a KASZ alelnöke úgy fogalmazott, hogy a dolgozók „úgy ítélik meg, hogy ez nem megfelelő emelés ahhoz, hogy a megélhetésüket biztosítani tudják megfelelő színvonalon. A munkavállalók természetesen ennél magasabb béremelést szeretnének, legalább még egyszer 6 százalékot, és ezt azt szeretnék, hogyha mindenki megkapná, tehát nem szeretnének differenciáltan emelni”
A szakszervezeti vezető azt is kifejtette, hogy noha számos dolgozó hirdeti, a vásárlók a munka letételét kilátásba helyező kitűzőkkel is szembesülhetnek a boltokban, hivatalosan még nincs sztrájkkészültség. Mint mondta, ennek megvannak a törvényi feltételei. „Amit most tapasztalhatunk, az inkább a munkavállalói véleménynyilvánításnak egy formája, amivel fel szeretnénk hívni a munkáltató figyelmét arra, hogy hajlandóak még akár a sztrájkig is eljutni, amennyiben nem sikerül a tárgyalások folyamán dűlőre jutni, úgymond fehér asztal mellett. És pontosan azért teszik ezt a munkavállalók, mert nem elégedettek az eddigi munkabérükkel, illetve azzal, amit a cég eddig emelésként nekik biztosított. Nemcsak a szakszervezeti tagokról van szól, ismereteink szerint egyre többen csatlakoznak a kitűző viselésében olyan munkatársak is, akik nem tartoznak a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete tagjai közé.”
Jelenleg mindhárom IKEA áruházban, valamint a raktárakban és a cég soroksári logisztikai központjában is csatlakoztak dolgozók a tiltakozáshoz,
míg a vevőszolgálati központ dolgozói egyelőre legalábbis nem – vagyis alapvetően a fizikai területen dolgozók fejezik ki elégedetlenségüket.
A szakszervezet növekvő népszerűségének okaként a fizikai területen dolgozók körében Kiss az egyre mélyülő, bérekkel és a munkakörnyezettel kapcsolatos problémákat jelölte meg, megjegyezve, hogy egyébként már hosszabb ideje jelen vannak a bútoráruház-láncnál. Érdemes azt is hozzátenni, hogy az áruházban aktív szakszervezet működik, a dolgozók autonóm módon is szervezkednek, tehát egymás meggyőzése alapján növekszik és cselekszik a helyi alapszervezet, míg a KASZ vezetése a cégvezetéssel folytatott tárgyalásban vesz részt alapvetően. A kiskereskedelemben egyébként hagyományosan nehéz szakszervezetet szervezni a területre, ugyanis a dolgozók gyakran cserélődnek, sokan nem maradnak hosszabb ideig egy-egy áruházban. A szakszervezeti vezető ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a dolgozói érdekképviselet „kemény magja” az ilyen területeken azon dolgozók, akik hosszabb távon is meg tudják vetni a lábukat egy-egy üzletben.
„Nálunk van lehetőség arra, hogyha valaki másik céghez megy, akkor továbbra is tag maradjon akár a másik cégnél, vagy egy úgymond külső területi alapszervezetnél, ami területileg, vagyis nem vállalathoz kötődően szerveződik. De a jogszabályok miatt, miszerint a reprezentativitás, ezáltal a csoportos érdekvédelem a helyi szervezetek taglétszámától, az adott munkahelyen elért szervezettségi aránytól függ, inkább azt szoktuk mi is előnyben részesíteni, hogyha magánál a munkáltatónál, nem pedig területi alapon van az egyes dolgozóknak tagsági viszonya”– fejtette ki a fluktuációval összefüggő szakszervezeti nehézségekre adott egyik választ Kiss Alíz Judit.
Az IKEA-s helyzettel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy noha a cégnél láttak már szakszervezetet és viszonylag konstruktívan állnak a tárgyalásokhoz, némi nehézséget jelent, hogy nincs magyarországi ügyvezetője, hanem a közép-kelet-európai központtal kell tárgyalniuk.
„Az IKEA-nál a munkatársaink jólléte kiemelten fontos számunkra. Az ő elkötelezettségük teszi lehetővé, hogy nap mint nap kiszolgáljuk vásárlóinkat és sikeresen működtessük vállalatunkat.
Jelenleg is nyílt és folyamatos párbeszédet folytatunk munkatársainkkal és szakszervezeti képviselőikkel.
Teljes mértékben tiszteletben tartjuk és támogatjuk munkatársaink jogát a szakszervezeti tevékenységekben való részvételre, és továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy olyan munkahelyi környezetet biztosítsunk, ahol munkatársaink megbecsülve érzik magukat, támogatást kapnak és fejlődhetnek.”
