Donald Trump: „Meg fogjuk semmisíteni Irán dúsított uránját”

Az amerikai elnök a Truth Social platformján tett bejegyzés szerint „a dúsított uránt vagy azonnal átadják az Egyesült Államoknak és ott megsemmisítik, vagy Iránban, esetleg más elfogadható helyszínen semmisítik meg Teheránnal együttműködve”. Donald Trump szerint a dúsított uránt az „Atomenergia Bizottság, vagy annak megfelelőjének” a jelenlétében kellene megsemmisíteni.

Az nem világos, hogy egy amerikai ügynökségre vagy esetleg a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökségre (NAÜ) gondolt az amerikai elnök. Az sem egyértelmű, hogy a dúsított urán megsemmisítésével kapcsolatos Trump-kijelentés az Iránnal zajló tárgyalások amerikai követelésének egy része, vagy egy olyan pontról beszélt, amiben már megegyeztek egy lehetséges megállapodás részeként.