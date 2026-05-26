benjamin netanjahu irán donald trump

Donald Trump: „Meg fogjuk semmisíteni Irán dúsított uránját”

2026. május 26. 06:56

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy Irán dúsított uránját vagy az Egyesült Államokba küldik megsemmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg.

Az amerikai elnök a Truth Social platformján tett bejegyzés szerint „a dúsított uránt vagy azonnal átadják az Egyesült Államoknak és ott megsemmisítik, vagy Iránban, esetleg más elfogadható helyszínen semmisítik meg Teheránnal együttműködve”. Donald Trump szerint a dúsított uránt az „Atomenergia Bizottság, vagy annak megfelelőjének” a jelenlétében kellene megsemmisíteni.  

Az nem világos, hogy egy amerikai ügynökségre vagy esetleg a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökségre (NAÜ) gondolt az amerikai elnök. Az sem egyértelmű, hogy a dúsított urán megsemmisítésével kapcsolatos Trump-kijelentés az Iránnal zajló tárgyalások amerikai követelésének egy része, vagy egy olyan pontról beszélt, amiben már megegyeztek egy lehetséges megállapodás részeként. 

Teherán mintegy 400 kilogrammnyi, magasan dúsított uránkészlettel rendelkezik. 

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap azt mondta, hogy Donald Trump amerikai elnökkel előző este folytatott telefonbeszélgetésük során megállapodtak abban, hogy az Iránnal kötendő bármilyen végleges megállapodás célja a nukleáris fenyegetés megszüntetése. Az izraeli kormányfő szerint ez azt jelentené, hogy le kell szerelni Irán urándúsító létesítményeit és az uránkészletet el kell szállítani Iránból.

(MTI)

Összesen 13 komment

hernadvolgyi-2
2026. május 26. 08:13
"Pakisztán nukleáris arzenálja becslések szerint nagyjából 170 atomtöltetet számlál. Az ország nem írta alá az atomsorompó-egyezményt, és folyamatosan fejleszti nukleáris elrettentő képességét." Mije nincs Pakisztánnak,olaj, földgáz? Ezért nekik jó atombombájuk van.
wadcutter
2026. május 26. 08:05
megsemmisítik Irán Uránját vagy az Urán Iránját
pulsarito
2026. május 26. 07:46
Kicist furcsa, hogy a többszörös győztes nem tud érvényt szerezni az akaratának a többszörösen legyőzött ellenféllel szemben, és a már n+1-szer szétbombázott uránt nem tudja megszerezni! Trump egy igazi idióta!
Obsitos Technikus
•••
2026. május 26. 07:45 Szerkesztve
Még két dolgot hozzáfűznék ehhez. Az egyik: I. Trump rúgta fel egyoldalúan a JCPOA-t, mégpedig Bibi "parancsára". A másik: 2001 után az amerikaiak minden kutatóreaktorral rendelkező ország számára fölajánlották, hogy átadják azt a technológiát, amivel épp olyan kemény neutronsugarat lehet előállítani 20% alatti dúsítású utánnal, mint az addig használt 35-45%-ossal. A csillebérci reaktor is megkapta ezt a technológiát, az oroszok elvitték a magas dúsítású fűtőelemeket, és hoztak helyette 19.85%-osat. Mindezt mindenhol az amerikaiak fizették. Irán kimaradt ebből, így ők kénytelenek ma is 36%-os uránnal üzemeltetni az izotóp előállító reaktoraikat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!