Brutálisan megdrágul a budapesti taxizás – elérték a taxisok, amit akartak, mégsem boldogok

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
A megjelent hírek szerint 27 százalékkal emelkednek majd a díjak.
Május végén hosszú idő után újra összeül a Fővárosi Közgyűlés, ahol megszavazhatják a budapesti taxiárak megemelését. Mint ismert, utoljára 2023 márciusában emeltek a tarifákon, akkor alakult ki a jelenlegi árazás.
Az új szabályok értelmében – már, ha megszavazzák a képviselők –, akkor
Ez 27 százalékos tarfiaemelkedést jelent, holott az Országos Taxis Szövetség, a Főtaxi, az Uber és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ennél alacsonyabb, 15 százalékos lépést indítványozott. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy minapi háttérbeszélgetésen elmondta, már tavaly elkezdődtek a taxisszervezetekkel, de ezek elsősorban az ellenőrzések hatékonyságának javításáról, valamint a visszaélések kiszűréséről szóltak.
Azt elismerte, vannak aggályok az ügyben, hogy egy ilyen drasztikus emelés hatására mennyivel csökkenne a kereslet a taxik iránt. A Közgyűlés jóváhagyása esetén júliustól lépnének életbe az új tarifák. Külön érdekesség, hogy reptéri fuvar esetében egy extra, 1000 forintos díj kerülne az alapdíjba, ezt azzal indokolják, hogy a repülőtér üzemeltetői drágíthatják a taxibejárást.
Bár a hazai taxisok régóta szorgalmazták a tarifaemelést, elégedettségről nem lehet beszélni a szakmán belül. A BKK hivatalos tájékoztatása szerint a Budapesti Közlekedési Központ, mint közlekedésszervező előírta, hogy 2026 nyarától a taxiszolgáltatók számára kötelező lesz a „TaxiTrack” elnevezésű mobilapplikáció használata.
„Az alkalmazáson keresztül egyszerűen és kényelmesen lehet adatot szolgáltatni a személytaxi aktuális helyzetéről, valamint a taxaméter elindításáról és leállításáról a közlekedésszervezői és ellenőrzési feladatokat ellátó Budapesti Közlekedési Központ részére”– írták. Az a lépés azonban nagy komoly hullámokat gerjesztett. Több olyan budapesti taxissal is beszéltünk, akik szerint ezzel a lépéssel csak még bonyolultabbá teszik az eddig is erősen szabályozott piacot.
Nagyon sokan hagyják már abba amúgy is ezt a szakmát, mindjárt én következem”
– fogalmazott egyikük.
A taxis szervezetek sem díjazzák a lépést, mivel a fuvatok döntő többségét már diszpécserszolgálaton keresztül szervezik, azaz a klasszikus taxi-leintés mára szinte teljesen megszűnt. A modern applikációknak köszönhetően pedig az online vagy telefonon történő rendelés minden részletét dokumentálják, törvényileg megszabott ideig pedig meg is őrzik. Nehezményezik azt is, hogy ha hiányosságot és mulasztást észlelnek a taxisnál, akkor rögtön elvehetik a sofőr drosztengedélyét.
Az általunk megkérdezett taxisok szerint a fókuszt sokkal inkább a flottacégeket kéne ellenőrizni, akik sofőröket alkalmazottnak vesznek fel, mindösszesen 2, jó esetben 4 órára jelentenek be és jutalékot szednek tőlük a fuvarok után.
A tarifaemelés régóta terítéken volt, emlékezetes, a taxisok nagy része szeptemberben közlekedési káoszt próbált előidézni a belvárosban. A Fővárosi Taxis Egyesület akkor a Facebook-oldalán azt írta, hogy a taxis társadalomnak össze kell fogni, hiszen a probléma, hogy nem kaptak tarifaemelést, a főváros vezetése nem tartja indokoltnak a taxislétszám korlátozását, valamint nem szorítják ki az illegális személyszállítókat.
Első körben a taxisok ősszel a Városház utcát foglalták el, majd onnan mentek a Hősök terére, pár órára sikeresen meg is bénították a közlekedést a környéken.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán