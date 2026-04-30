Komoly személycserék várhatók a Fővárosi Közgyűlésben, több frakcióvezető is távozik

Shell-milliók, olajügyletek: kicsoda Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő frakcióvezetője?
Hétfőn jön az első frakcióülés, de a név már kiderült. Olyan bizalmi embert választottak, aki a fővárosban már bizonyított.
Vitézy Dávid miniszterként, Bujdosó Andrea frakcivezetőként folytatja a parlamentben.
A választás után, április utolsó napján ül újra össze a Fővárosi Közgyűlés, amely a közeljövőben komoly személycseréknek néz elébe. Mint ismert több képviselő is parlamenti mandátumot szerzett, sőt, még egy miniszterjelölt is helyet foglal a grémiumban.
A legnagyobb mozgás a rövidesen kormányt alakító Tisza Pártnál várható. A Telex egyik korábbi cikkéből kiderült, hogy a formáció több, a 2024-es EP- és önkormányzati választáson mandátumot szerző politikusára is többletfeladatok hárulhatnak a jövőben: mostantól még hárman képviselhetik két fővárosban is a pártot.
A jelenlegi EP- és fővárosi frakciójukból két-két képviselő ül majd át a magyar parlamentbe.
Az összeférhetetlenségi szabályok miatt ők csak az Országgyűlésben lehetnek képviselők,
ezért Kulja András és Lakos Eszter EP-képviselők a fővárosi frakcióba is beülnek, a fővárosi képviselő Molnár Dániel és a Tisza EP-listájának kilencedik helyéről Weisz Viktor pedig az Európai Parlamentbe.
Ennek értelmében hamarosan búcsút int a Közgyűlésnek Bujdosó Andrea és Porcher Áron is. Porcher a Budapest 15-ös választókerületben Dunai Mónikát, míg Bujdosó Andrea pedig Menczer Tamást, a leköszönő kormánypártok kommunikációs igazgatóját körözte le a Pest 03-as körzetben. Bujdosó Andreát ráadásul Magyar Péter leendő miniszterelnök a Tisza Párt frakciójának vezetésére is felkérte a napokban.
Ezt is ajánljuk a témában
Hétfőn jön az első frakcióülés, de a név már kiderült. Olyan bizalmi embert választottak, aki a fővárosban már bizonyított.
De a Fidesz-frakció két kulcsfigurája is távozik a Városházáról, ugyanis mind a frakcióvezető, Szentkirályi Alexandra, mind a zuglói körzetben magát egyéniben is megmérettető Radics Béla is bekerül listáról a parlamentbe.
A Podmanyiczky mozgalom vezetője, Vitézy Dávid pedig miniszteri székre cseréli a frakcióvezetőit. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, sokak meglepetésére Magyar Péter leendő kormányfő Vitézyt kérte fel a közlekedési miniszteri posztra.
Mindez azért volt váratlan fordulat, mert a Tisza Párt vezetője korábban országjárása során kijelentette, hogy akik az Orbán-kormányban államtitkárok voltak vagy az utóbbi 20 évben magas politikai tisztséget töltöttek be, azoknak nem lehetnek a Tisza-kormány tagjai.
Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Bruzák Noémi
Ezt is ajánljuk a témában
Egy frissen előkerült videó egészen mást mutat arról, mit mondott korábban a leendő miniszterelnök a Tisza-kormány összetételéről.