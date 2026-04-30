04. 30.
csütörtök
fővárosi közgyűlés tisza párt országgyűlés képviselő parlament személycserék

Komoly személycserék várhatók a Fővárosi Közgyűlésben, több frakcióvezető is távozik

2026. április 30. 09:27

Vitézy Dávid miniszterként, Bujdosó Andrea frakcivezetőként folytatja a parlamentben.

2026. április 30. 09:27


A választás után, április utolsó napján ül újra össze a Fővárosi Közgyűlés, amely a közeljövőben komoly személycseréknek néz elébe. Mint ismert több képviselő is parlamenti mandátumot szerzett, sőt, még egy miniszterjelölt is helyet foglal a grémiumban.

A legnagyobb mozgás a rövidesen kormányt alakító Tisza Pártnál várható. A Telex egyik korábbi cikkéből kiderült, hogy a formáció több, a 2024-es EP- és önkormányzati választáson mandátumot szerző politikusára is többletfeladatok hárulhatnak a jövőben: mostantól még hárman képviselhetik két fővárosban is a pártot. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A jelenlegi EP- és fővárosi frakciójukból két-két képviselő ül majd át a magyar parlamentbe. 

Az összeférhetetlenségi szabályok miatt ők csak az Országgyűlésben lehetnek képviselők, 

ezért Kulja András és Lakos Eszter EP-képviselők a fővárosi frakcióba is beülnek, a fővárosi képviselő Molnár Dániel és a Tisza EP-listájának kilencedik helyéről Weisz Viktor pedig az Európai Parlamentbe.

Ennek értelmében hamarosan búcsút int a Közgyűlésnek Bujdosó Andrea és Porcher Áron is. Porcher a Budapest 15-ös választókerületben Dunai Mónikát, míg Bujdosó Andrea pedig Menczer Tamást, a leköszönő kormánypártok kommunikációs igazgatóját körözte le a Pest 03-as körzetben. Bujdosó Andreát ráadásul Magyar Péter leendő miniszterelnök a Tisza Párt frakciójának vezetésére is felkérte a napokban.

Ezt is ajánljuk a témában

Új frakcióvezetője lesz a fővárosi Fidesznek

De a Fidesz-frakció két kulcsfigurája is távozik a Városházáról, ugyanis mind a frakcióvezető, Szentkirályi Alexandra, mind a zuglói körzetben magát egyéniben is megmérettető Radics Béla is bekerül listáról a parlamentbe. 

A Podmanyiczky mozgalom vezetője, Vitézy Dávid pedig miniszteri székre cseréli a frakcióvezetőit. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, sokak meglepetésére Magyar Péter leendő kormányfő Vitézyt kérte fel a közlekedési miniszteri posztra.

Mindez azért volt váratlan fordulat, mert a Tisza Párt vezetője korábban országjárása során kijelentette, hogy akik az Orbán-kormányban államtitkárok voltak vagy az utóbbi 20 évben magas politikai tisztséget töltöttek be, azoknak nem lehetnek a Tisza-kormány tagjai.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2026. április 30. 11:09
M. Péternek nincsenek szakértői. Így aztán a buzzancs Vitézy is megfelel. Noha a Fidesz kormány államtitkára volt. M. Péter hazugságai nem meglepők.
Dixtroy
2026. április 30. 10:54
" a Tisza Párt vezetője korábban országjárása során kijelentette, hogy akik az Orbán-kormányban államtitkárok voltak vagy az utóbbi 20 évben magas politikai tisztséget töltöttek be, azoknak nem lehetnek a Tisza-kormány tagjai." Miért akarnának azok lenni? Vitézy meg majd elszámol magával annak, akit érdekel.
kohazi
2026. április 30. 10:49
Remélem budapest szarba jut, Debrecen jobb főváros lenne,bp egy züllött város.
gullwing
2026. április 30. 10:22
A tiszaszar agyhalottak közül nem mindegy ki hol ül?! A vitézy kicsi korcs soha semmit nem volt képes rendesen végig csinálni, csak az anyura való tekintettel kapott minden pozíciót.. Mint a poloska szarosgatyás, neki a felesége intézte a munkahelyeit...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!