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m1 autópálya országos katasztrófavédelmi főigazgatóság baleset tűzoltók

Nyolc halott az M1-esen: a tűzoltók és a katasztrófavédők is küzdöttek a lángokkal (GALÉRIA)

2026. június 12. 10:36

Egy kamion, valamint egy kisbusz is halálos balesetet szenvedett. A kamion ki is gyulladt.

2026. június 12. 10:36
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Mint ahogy azt a Mandiner is megírta, nyolc ember halálát okozták a péntek hajnalban történt balesetek az M1-es autópályán.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Töltéstava térségében, a 115-ös kilométerszelvénynél egy gyümölcsöt szállító kamion egy munkagépekkel ütközött, majd a teherszállító ki is gyulladt.

A kamion sofőrje, aki egyedül utazott a gépjárműben, a helyszínen életét vesztette.

A tűzeset oltását a győri hivatásos tűzoltók végezték, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával. A beavatkozás során egy munkagép segítségével megbontották a kamion rakterét, hogy visszahűtsék a felhevült roncsokat, emellett áramtalanították a balesetben szintén megsérült munkagépeket.

A helyszíni mentési munkálatok miatt feltorlódott kocsisorban, a 113-as kilométernél egy kilencszemélyes kisbusz is nagy sebességgel egy nyerges kamion hátuljába rohant.

A kisbuszban utazó kilenc ember közül heten a helyszínen életüket vesztették, ketten pedig súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedtek.

A roncsokba szorult utasokat a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók szabadították ki.

A balesetek miatt az M1-es autópálya érintett szakaszát a hatóságok a Hegyeshalom felé vezető oldalon teljes szélességében lezárták.

Nyolcan haltak meg péntek hajnalban az M1-es autópályán

Nyolcan haltak meg péntek hajnalban az M1-es autópályán

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Nyitókép: Facebook / Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
buktoragyufaarus
2026. június 12. 11:05
cint04 2026. június 12. 10:53 hát elég szomorú :( vitézi a közlekedési miniszer ugye? meg a vonatminiszter?Na ő a hibás miatta haltak meg nyolcan." Renden pihenj le fidkány ,nyugi rád is sor kerül.👍😜
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cint04
2026. június 12. 10:57
BTW ak kamion és a kisbusz ütközése közütt 40 perc tel el és az autópályásokat akarja szivatni a bohóc? nem a rendörség reszortja onnan a story???
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1
0
cint04
2026. június 12. 10:53
hát elég szomorú :( vitézi a közlekedési miniszer ugye? meg a vonatminiszter? néhányszor elmondtam én nem ülök vonatra amig a pufifej a miniszter.. Gondolom el van foglalva azzal, hogy hogy basszon ki minél jobban a Mohácsiakkal (akik fideszesek) és hogyan hazudozon még nagobbakat arról, hoygy túlszámlázuás...
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Sróf
•••
2026. június 12. 10:47 Szerkesztve
Alakul-a mandiner, alakul, jólvan! A 8 halálos áldozattal járó két balesetről galériával kedveskedik az olvasóknak, de annál a cikknél utólag törli a kommenteket és letiltja a kommentelést, ahol a túlmozgásos pojáca fészbukon közzétett "jelentésbekérése" a téma. Gratulálok! mandiner.hu/belfold/2026/06/azonnali-jelentest-kert-magyar-peter-az-m1-es-autopalyan-kialakult-kozlekedesbiztonsagi-helyzetrol
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