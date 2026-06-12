Nyolc halott az M1-esen: a tűzoltók és a katasztrófavédők is küzdöttek a lángokkal (GALÉRIA)

Azonnali jelentést kért Magyar Péter az M1-es autópályán kialakult közlekedésbiztonsági helyzetről
Nyolc ember halálát okozták a péntek hajnali, M1-es autópályán történt események.
Egy kamion, valamint egy kisbusz is halálos balesetet szenvedett. A kamion ki is gyulladt.
Mint ahogy azt a Mandiner is megírta, nyolc ember halálát okozták a péntek hajnalban történt balesetek az M1-es autópályán.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Töltéstava térségében, a 115-ös kilométerszelvénynél egy gyümölcsöt szállító kamion egy munkagépekkel ütközött, majd a teherszállító ki is gyulladt.
A kamion sofőrje, aki egyedül utazott a gépjárműben, a helyszínen életét vesztette.
A tűzeset oltását a győri hivatásos tűzoltók végezték, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával. A beavatkozás során egy munkagép segítségével megbontották a kamion rakterét, hogy visszahűtsék a felhevült roncsokat, emellett áramtalanították a balesetben szintén megsérült munkagépeket.
A helyszíni mentési munkálatok miatt feltorlódott kocsisorban, a 113-as kilométernél egy kilencszemélyes kisbusz is nagy sebességgel egy nyerges kamion hátuljába rohant.
A kisbuszban utazó kilenc ember közül heten a helyszínen életüket vesztették, ketten pedig súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedtek.
A roncsokba szorult utasokat a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók szabadították ki.
A balesetek miatt az M1-es autópálya érintett szakaszát a hatóságok a Hegyeshalom felé vezető oldalon teljes szélességében lezárták.
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Nyolc ember halálát okozták a péntek hajnali, M1-es autópályán történt események.
Nyitókép: Facebook / Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
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