Nyolc halott az M1-esen: a tűzoltók és a katasztrófavédők is küzdöttek a lángokkal (GALÉRIA)

Mint ahogy azt a Mandiner is megírta, nyolc ember halálát okozták a péntek hajnalban történt balesetek az M1-es autópályán.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Töltéstava térségében, a 115-ös kilométerszelvénynél egy gyümölcsöt szállító kamion egy munkagépekkel ütközött, majd a teherszállító ki is gyulladt.