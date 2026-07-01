Óriási tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban

Az első becslések szerint harminc-negyven hektáron ég a vegetáció a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között.

A lángok legelőt, nyári szállást, számos szarvasmarhát veszélyeztettek, az állattartó telepet ugyannakor sikerült megvédeni. A tűz – amely nagy területen és több irányban terjedt – elérte a nádas is.

Tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri, hevesi, püspökladányi, tiszaújvárosi, hajdúszoboszlói hivatásos, egyeki önkormányzati és tiszabábolnai önkéntes tűzoltók vonultak, illetve tartanak a helyszínre, a beavatkozást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerda délután.