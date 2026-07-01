Ft
Ft
35°C
25°C
Ft
Ft
35°C
25°C
07. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
katasztrófavédelmi országos katasztrófavédelmi főigazgatóság hortobágyi nemzeti park

Óriási tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban

2026. július 01. 20:18

A lángok legelőt, nyári szállást, számos szarvasmarhát veszélyeztettek, az állattartó telepet ugyanakkor sikerült megvédeni.

2026. július 01. 20:18
null

Az első becslések szerint harminc-negyven hektáron ég a vegetáció a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között.

A lángok legelőt, nyári szállást, számos szarvasmarhát veszélyeztettek, az állattartó telepet ugyannakor sikerült megvédeni. A tűz – amely nagy területen és több irányban terjedt – elérte a nádas is.

Tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri, hevesi, püspökladányi, tiszaújvárosi, hajdúszoboszlói hivatásos, egyeki önkormányzati és tiszabábolnai önkéntes tűzoltók vonultak, illetve tartanak a helyszínre, a beavatkozást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerda délután.

Nyitókép: MTI / Máthé Zoltán

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ihavrilla
2026. július 01. 20:43
Előttem ment este egy autó és az ablakon széles ívben szállt ki a csikk. Egy óra múltán már több tűzoltóautóval oltották . A humoros városlakó ment biztos nyaralni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!