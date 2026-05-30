Baleset a fővárosban: vonat ütközött kisteherautóval a Nyugati és Rákosrendező között

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
A szerelvényen százhúszan utaztak, a kisteherautóban két ember ült.
Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kisteherautó Budapesten, a Rákosrendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon, a Róbert Károly körút magasságában – írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlés szerint a szerelvényen százhúszan utaztak, a kisteherautóban két ember ült.
Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.
Mint írják, a vasúttársaság tájékoztatása szerint a baleset miatt az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon hosszabb eljutási időre, a fővárosi szakaszon pótlóbuszos átszállásra kell számítani.
Nyitóképünk illusztráció, forrása: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság