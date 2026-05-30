Ilyen se volt még: széles körű felhatalmazást adna a Fidesz frakcióvezetője Karácsony Gergelynek – azt is elárulta, hogy miért
2026. május 30. 08:57
A választók visszajelzéseire és a helyi problémák képviseletére helyezné a hangsúlyt a fővárosi Fidesz új frakcióvezetője. Szepesfalvy Anna szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a budapestiek hangja erősebben jelenjen meg a Fővárosi Közgyűlés munkájában.
2026. május 30. 08:57
9 p
2
0
19
Mentés
A kampányidőszak lezárultával a szakmai kérdések kerülhetnek előtérbe a Fővárosi Közgyűlésben – erről beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában Szepesfalvy Anna, aki Szentkirályi Alexandrát követve vette át a budapesti Fidesz-frakció vezetését. A politikus szerint a választások után lehetőség nyílik arra, hogy a közgyűlés működését kevésbé határozzák meg az országos politikai csatározások, és nagyobb figyelem jusson az emberek mindennapi életét érintő ügyekre.
Szepesfalvy úgy látja, a választóktól érkező egyik legerősebb üzenet az volt, hogy sokan nem érezték: problémáik és észrevételeik valóban eljutnak a döntéshozókhoz. Elmondása szerint az elmúlt hetekben számos olyan emberrel beszélgetett, akik korábban a Fideszre szavaztak, de csalódottak voltak, valamint olyanokkal is, akik nem támogatták a pártot. A visszajelzések alapján szerinte nem elsősorban az alapvető célokkal vagy értékekkel volt problémájuk az embereknek, hanem azzal, hogy nem érezték magukat kellően meghallgatva.
A legtöbben pedig a visszajelzés hiányát jelölték meg fő problémaként
– fogalmazott. A frakcióvezető szerint ezért a következő időszak egyik legfontosabb feladata a bizalom újjáépítése lesz. Ennek érdekében nyitottabb működést és több közvetlen kapcsolatot ígér a választókkal.
Budapest finanszírozása és a közszolgáltatások stabilitása a tét
Szepesfalvy Anna hangsúlyozta, hogy a Fidesz egyik első kezdeményezése a fővárosi önkormányzatok finanszírozásával kapcsolatos. Mint rámutatott, a pandémia és az energiaválság jelentősen megbontotta azt az egyensúlyt, amely korábban biztosította az önkormányzatok kiszámítható működését. A politikus szerint olyan alapvető feladatokról van szó, amelyek megfelelő ellátása nem lehet vita tárgya. Ide tartozik:
a köztisztaság,
a közvilágítás,
a temetők fenntartása,
valamint Budapest esetében a közösségi közlekedés működtetése is.
Ezért a Fidesz azt javasolja, hogy a közgyűlés adjon széles körű felhatalmazást Karácsony Gergely főpolgármesternek arra, hogy tárgyalásokat folytasson a kormánnyal a hosszú távú finanszírozási kérdések rendezéséről. A frakcióvezető szerint a jelenlegi helyzetben minden szereplő érdeke az, hogy a főváros működése stabil alapokra kerüljön, függetlenül a politikai vitáktól.
Szepesfalvy Anna szerint jelentős változásokra van szükség a Fővárosi Közgyűlés és a külső kerületek kapcsolatában is. Úgy látja, a fővárosi politika hosszú ideje elsősorban a belváros ügyeire koncentrál, miközben a budapestiek többsége nem ott él.
Elmondása szerint a következő hónapokban ismét bejárják a kerületeket, hogy közvetlenül ismerjék meg a helyben élők problémáit és javaslatait. A cél az, hogy a helyi ügyek nagyobb hangsúlyt kapjanak a közgyűlés munkájában. A politikus szerint méltatlanul kevés figyelem jut a külvárosi területekre, pedig az ott élők ugyanúgy jogosan várják el a megfelelő infrastruktúrát és a rendezett környezetet. Kiemelte azt is, hogy sok esetben a kerületi vezetők szembesülnek a lakossági panaszokkal, miközben az adott problémák megoldása valójában fővárosi hatáskörbe tartozik. Ezért szerinte szorosabb együttműködésre van szükség a kerületek és a főváros között.
Nem engednének az átláthatóság kérdésében
A frakcióvezető szerint vannak olyan alapelvek, amelyekből a Fidesz a jövőben sem kíván engedni. Ezek közé sorolta az átlátható működést és a közgyűlési döntések végrehajtását. Szepesfalvy bírálta azt a gyakorlatot, amikor szerinte a főpolgármester a közgyűlés megfelelő tájékoztatása nélkül hoz olyan döntéseket, amelyek jelentős pénzügyi következményekkel járnak. Ugyancsak fontosnak nevezte a folyamatban lévő vizsgálóbizottsági munkákat, valamint a fővárosi cégek működésének átvilágítását.
A politikus szerint a budapestiek joggal várják el, hogy pontos képet kapjanak arról, miként gazdálkodik a városvezetés a közpénzekkel.
Szepesfalvy Anna a múlt héten a Mandinernek adott interjújában szintén arról beszélt, hogy a kampányidőszak lezárultával lehetőség nyílhat a szakmai alapú önkormányzati politizálás erősítésére. Akkor kiemelte, hogy a külső kerületek problémáiról méltatlanul kevés szó esik, miközben számos helyen elhanyagolt közterületek, fejlesztésre szoruló közlekedési hálózatok és elmaradt infrastrukturális beruházások nehezítik a mindennapokat.
A budapesti Fidesz-KDNP új frakcióvezetőjével készült interjúnkban szó esik a főváros finanszírozási gondjairól, a cégátvilágításokról, az előre hozott önkormányzati választások esélyéről és a Fidesz megújulásáról is.
A Mandinernek arról is beszélt, hogy a Fidesz minden olyan kezdeményezést támogatni fog, amely a budapestiek érdekeit szolgálja, függetlenül attól, melyik politikai oldal terjeszti elő. Emellett fontosnak nevezte a fővárosi cégek átvilágítását és a finanszírozási rendszer rendezését is.