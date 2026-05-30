Ilyen se volt még: széles körű felhatalmazást adna a Fidesz frakcióvezetője Karácsony Gergelynek – azt is elárulta, hogy miért

A kampányidőszak lezárultával a szakmai kérdések kerülhetnek előtérbe a Fővárosi Közgyűlésben – erről beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában Szepesfalvy Anna, aki Szentkirályi Alexandrát követve vette át a budapesti Fidesz-frakció vezetését. A politikus szerint a választások után lehetőség nyílik arra, hogy a közgyűlés működését kevésbé határozzák meg az országos politikai csatározások, és nagyobb figyelem jusson az emberek mindennapi életét érintő ügyekre.

Szepesfalvy Anna szerint a budapestiek világos üzenetet küldtek a politikusoknak

Szepesfalvy úgy látja, a választóktól érkező egyik legerősebb üzenet az volt, hogy sokan nem érezték: problémáik és észrevételeik valóban eljutnak a döntéshozókhoz. Elmondása szerint az elmúlt hetekben számos olyan emberrel beszélgetett, akik korábban a Fideszre szavaztak, de csalódottak voltak, valamint olyanokkal is, akik nem támogatták a pártot. A visszajelzések alapján szerinte nem elsősorban az alapvető célokkal vagy értékekkel volt problémájuk az embereknek, hanem azzal, hogy nem érezték magukat kellően meghallgatva.