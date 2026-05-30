Az ETO nemcsak a bajnokságban, de a nagy bejelentéssel is beelőzte a Fradit

2026. május 30. 05:54

Íme május hónap utolsó hetének legolvasottabb hírei a Mandiner Sporton. A doppingolimpiát beárazó Milák Kristóf és persze az a Ferencváros vitte a prímet, amelynél a bizonytalanság ellenére azért csak sikerült elhappolni a rivális ETO sikerkovács edzőjét.

Noha nemrég még úgy tűnt, a számos európai klubbal szóba hozott Sallai Roland a nyáron mégis a Galatasaray játékosa maradhat, a legfrissebb török sajtóértesülések szerint könnyen fordulat jöhet a magyar válogatott támadó jövőjében. Sallai a bajnoki cím megnyerése után még egyértelműen úgy fogalmazott, jól érzi magát Isztambulban, és még több trófeát szeretne nyerni a Galatasarayjal, ám török lapok most mégis arról írnak, hogy a Galata mozgalmas nyár elé néz, és megfelelő ajánlat esetén a keret több meghatározó embere távozhat – beleértve az univerzális magyar klasszist is. A klubvezetés állítólag a most még jól pénzzé tehető játékosokból kívánja megfinanszírozni a további erősítéseket, a török sajtó pedig köztük tartja számon Sallait és a brazil Gabriel Sarát is. Kérőből mindenesetre akad bőven, és bár hivatalos döntés egyelőre nincs, egyáltalán nem kizárt, hogy Sallai Roland a nyáron búcsút int a Galatasaraynak.

Sallai Roland Wirtz Galatasaray Liverpool
Sallai Roland akár Liverpoolban is kiköthet? / Fotó: AFP/Paul Ellis

Történelmi igazságtétel? Milák árazta be a legjobban a „kokszolimpiát”

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Milák Kristóf a 100 méter gyorson aratott szombati sikerét követően vasárnap 100 méter pillangón sem talált legyőzőre a Mare Nostrum úszó-versenysorozat első állomásán, Monacóban. Az esemény honlapja szerint a kétszeres olimpiai bajnok Milák 50.66 másodperces idővel diadalmaskodott. Ennek kapcsán tett közzé posztot a Magyar Úszó-szövetség közösségi oldala, amelyet később eltávolított. A 24.hu cikke mindenesetre felidézte a bejegyzés szövegét:

„Las Vegasban épp zajlik az ún. Enhanced Games, azaz a nyíltan doppingolt sportolók pénzdíjas versenye. Nincs egyetlen porcikánk sem, amely bármilyen közösséget vállalna a vállalhatatlannal, mégis szemet szúrt a viadal egyik büszke kiírása: úszásban a 100 pillangón győztes Marius Kusch 51.28-as győztes idejével road-showznak, ami egyéni csúcs.

Nos, vasárnap Milák Kristóf csupán edzésből 50.60-at úszott (az ob-n meg 50.22-t – az ő egyéni csúcsa az érvényes Európa-csúcs: 49.68). Van, amit nem lehet az injekciós tűvel sem beadni: ez pedig a tehetség és az úszástudás"

– volt olvasható a szövetség Facebook-oldalán. 

MILÁK Kristóf
Milák Kristóf még edzésen is lenyomta a kokszosokat / Fotó: MTI/Derencsényi István

Az első „doppingolimpiaként” elhíresült, világszerte rengeteg kritikát kapó Enhanced Games egyébként is alaposan elmaradt a versenyzők várakozásaitól: a Las Vegas-i sporteseményen a beharangozott rekorddömping helyett mindössze egyetlen világcsúcs született, annak ellenére, hogy 

a résztvevők a rajt előtti nyolc hétben minden tiltott szerrel, így tesztoszteronnal, növekedési hormonnal és EPO-val is növelhették a teljesítményüket.  

Rákosi nem aggódik a Fradiért

A kormányváltás után a Ferencváros háza táján felröppent pénzügyi bizonytalanságokkal kapcsolatban nyilatkozott a Blikknek az FTC korábbi legendás játékosa, Rákosi Gyula, aki a klub elnökségének is a tagja. A 87 éves, négyszeres bajnok exfutballista elárulta: ő személy szerint nem aggódik a Fradi jövője miatt, mert bízik benne, hogy az új kormány is helyén kezeli majd a magyar sportot.

Úgy gondolom, hogy észszerű gazdasági döntéseket hoznak majd, mely talán rá is fér a sport világára. A Fradi pedig nemzeti kincs, s ezt nem csak azért mondom, mert az életem ez a klub. Szerencsére ugyanezt érzi Magyar Péter miniszterelnök is.”

Rákosi emellett elmondta, ő azt sem tartaná ördögtől valónak, ha az FTC külföldi kézbe kerülne:

Ha arabok jönnek, akkor azt is el kell fogadnunk. A szurkolót egy valami érdekli, akárkinek a pénzéből, de a bajnoki címért küzdjön a Fradi!”

– fogalmazott a zöld-fehérek ikonja. Hozzátette, neki már nem tud újat mutatni az élet, aztán gyorsan kiderült, hogy mégis: Robbie Keane távozásán azért ő is alaposan meglepődött...

Rákosi Gyula
Rákosi Gyula nem aggódik / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Megint megszólalt

Szijjártó Péter, a Budapest Honvéd elnöke a közösségi oldalán gratulált az egyesület U16-os csapatának, amely – az MTK hátralévő két meccsének eredményétől függően – az első vagy a második helyen végez a korosztályos bajnokságban. A korábbi külügyminiszter 12 nap után tett közzé ismét bejegyzést a Facebookon, és májusban egy kivételtől eltekintve csak a Honvédról posztolt.

Búcsú Borbély-módra

Ahhoz képest, hogy az ETO-ból bajnokcsapatot csináló, s a Győrben maradását az elmúlt hetekben-hónapokban számos alkalommal hangoztató Borbély Balázs még a múlt héten is arról beszélt, nem tudja, mikor lehet realitása annak, hogy egyszer ő legyen a Ferencváros vezetőedzője, péntek délelőtt a győri klub maga robbantotta a bombát: egy kemény hangú közleményben bejelentették, a közös tervek ellenére a vezetőedző végül elfogadta a bajnoki ezüstérmes Fradi ajánlatát, így a riválisnál folytatja edzői pályafutását a felmondó Robbie Keane utódjaként. 

A dunaszerdahelyi születésű Borbély döntésében szerepet játszhatott, hogy baráti kapcsolatot ápol Hajnal Tamással, a Fradi sportigazgatójával, aki 2019-ben egyszer már az FTC-hez csábította őt, akkor az utánpótlásban, majd a fővárosi zöld-fehérek második csapatánál dolgozott vezetőedzőként 2022-ig. További csavar a történetben, hogy a szakember menedzsere, Paunoch Péter nem sokkal később a Nemzeti Sportnak azt nyilatkozta

Borbély még nem egyezett meg a Ferencvárossal, de azt ő sem tagadta, hogy a tárgyalások folyamatban vannak – ez alapján tulajdonképpen annyi csak a pontosítás, hogy a hivatalos bejelentés várhatóan a jövő hét elejére csúszik majd.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Levinya
2026. május 30. 06:46
Na ez jó hír, a Vitalis is jöhet, nagyon jó játékos
