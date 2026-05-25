Alakul ez: Milák Kristóf duplázott Monacóban!

Monaco felé veszi az irányt Milák Kristóf
A magyar világklasszisra figyel az úszóvilág.
Az ob után nemzetközi versenyen is remekelt. Milák Kristóf két százas számban sem talált legyőzőre a Mare Nostrum első állomásán.
Milák Kristóf a 100 méter gyorson aratott szombati sikerét követően vasárnap 100 méter pillangón sem talált legyőzőre a Mare Nostrum úszó-versenysorozat első állomásán, Monacóban. A viadal honlapja szerint a kétszeres olimpiai bajnok Milák 50.66 másodperces idővel diadalmaskodott.
Férfi 400 méter vegyesen két magyar is dobogóra állhatott, Zombori Gábor 4:16.68 perces idővel nyert, Holló Balázs pedig 4:18.85-tel harmadik lett, ugyanakkor egyelőre mindketten messze vannak a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Európa-bajnoki szinttől (4:13.94). Rajtuk kívül még Kovács Benedeknek is sikerült begyűjtenie egy érmet, 200 méter háton harmadikként csapott célba (1:59.17). A Mare Nostrum-sorozat jövő héten előbb Canet-en-Roussillon városában folytatódik, majd Barcelonában zárul.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Derencsényi István