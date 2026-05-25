Milák Kristóf úszás Mare Nostrum

Alakul ez: Milák Kristóf duplázott Monacóban!

2026. május 25. 15:57

Az ob után nemzetközi versenyen is remekelt. Milák Kristóf két százas számban sem talált legyőzőre a Mare Nostrum első állomásán.

Milák Kristóf a 100 méter gyorson aratott szombati sikerét követően vasárnap 100 méter pillangón sem talált legyőzőre a Mare Nostrum úszó-versenysorozat első állomásán, Monacóban. A viadal honlapja szerint a kétszeres olimpiai bajnok Milák 50.66 másodperces idővel diadalmaskodott.

Milák Kristóf 100 gyorson és 100 pillangón sem talált legyőzőre (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Férfi 400 méter vegyesen két magyar is dobogóra állhatott, Zombori Gábor 4:16.68 perces idővel nyert, Holló Balázs pedig 4:18.85-tel harmadik lett, ugyanakkor egyelőre mindketten messze vannak a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Európa-bajnoki szinttől (4:13.94). Rajtuk kívül még Kovács Benedeknek is sikerült begyűjtenie egy érmet, 200 méter háton harmadikként csapott célba (1:59.17). A Mare Nostrum-sorozat jövő héten előbb Canet-en-Roussillon városában folytatódik, majd Barcelonában zárul.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. május 25. 16:24
50.66 az nem rossz ezen a versenyen!
Benito3
2026. május 25. 16:07
Milák Kristóf egy zseni. Őt békén kell hagyni, hogy a maga útját járja. A zsenik már csak ilyenek, kiismerhetetlenek. Tartsuk tiszteletben.
grenki-2
2026. május 25. 16:06
Kicsit különc a srác, de egy igazi őstehetség 😊👍
