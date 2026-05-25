A Tisza-mozgalom a keresztény eretnekmozgalmak politikai változata – Molnár Attila Károly a Mandinernek

Ellenérzéseik vannak.

Ez a két csoport a népi-urbánus vitában meccselt egymással régen. A Fidesz azért is mondhatta, hogy túl van ezen a vitán, mert egyikhez sem tartozott. Majd mindkét csoport azt vette észre, hogy egyikük sincs hatalmon. Idővel ezek összefogtak. Most nem a vörös Csepel hangja zúgott és a Váci út felelt neki, hanem a Pozsonyi út zúgott már régóta és Pasarét meg Farkasrét felelt neki. A haragot megfogalmazó, felerősítő és igazoló, sőt megnemesítő médiamunkások nélkül amúgy csak utcai tüntetések lettek volna. Hogy a Tisza hatékony politikai mozgalommá váljon, ahhoz kellett a megmondóemberek tömege.

De egy tévedést ki kell igazítanom. Mostanában szoktak arról beszélni, hogy kiszorult a baloldal a Parlamentből, és három jobboldali párt került be. Szerintem

a Tisza egyáltalán nem jobboldali párt.

Nyilvánvaló, hogy főleg vidéken a Tisza-szavazók a volt Jobbik-szavazókból, a Jobbik-szavazók viszont a volt szocialista szavazókból lettek. Van Magyarországon egy olyan, másfél milliós tömeg, a küszködő kispolgárok, akiknek az alapattitűdje az, hogy mindenki menjen a fenébe, és az adóhivataltól kezdve a bankig és a nála szerelő iparosig mindenkit utál, mert úgymond packáznak vele. Az ambíciói messze felülmúlják az eredményeit. Ez a réteg mindig keres valamilyen nyelvet, hogy megfogalmazza, mindenki menjen a fenébe. Ez sokáig a szocialista, egalitárius nyelv volt. Szerintem a Jobbik is egy baloldali párt volt ilyen szempontból, csak hozzácsapták az Árpád-sávot. A nyelvük mindegy milyen, csak alkalmas legyen az őket korlátozó akadályok lebontására.

Szóval, ezek most egy új nyelvet kerestek a világgal, saját életükkel szembeni elégedetlenségük kifejezésére. Ez nem jobboldaliság. Egyébként akit én ismerek, Tisza-szavazót, az régen mindig is a baloldalra szavazott, és most nem azért szavazott a Tiszára, mert lengtek a magyar zászlók a tiszás tüntetéseken, hanem annak ellenére szavazott rá, mert belefért neki, csak Orbán Viktor tűnjön el.

Az Európai Néppártban való tagsága miatt is mondják jobboldalinak és konzervatívnak a Tiszát.

A Néppártot régóta nem jobboldaliként vagy kereszténydemokrataként aposztrofálják, hanem úgy, hogy a középtől jobbra lévő párt; azaz, a bármikori középtől jobbra lévő. És ma a politikai centrum Nyugat-Európában nagyon balra tolódott, mivel a mai baloldal sokkal-sokkal radikálisabb, mint pár évtizede volt.

Aki ma a centrumban , vagy kicsit attól jobbra van, az ma balosabb, mint ezelőtt 50 évvel volt maga a baloldal.

Ezért nem egy értelmes magyarázat, hogy a Néppárt jobboldali párt, és ebből következően, aki a Néppártban van, az is valahogy jobboldali lesz. Én semmiképpen nem tartom jobboldali pártnak a mai néppártokat Európában. A lengyel példa pedig azt mutatja, hogy az európai centrumot, annak érdekeit szolgálók bármilyen radikális, esetleg törvénysértő tettet hajtsanak végre, a centrum médiája mérsékeltnek mutatja be őket, míg a centrum érdekeivel szembenállókat nevezik „radikálisoknak”. Az egész európai véleményipar az egyetemektől a médiáig résmentesen ezt szolgálja.

Azt is írja a cikkében, hogy besoroltunk a nyugati mainstreambe, mert a fiatalok igazából a globalista életet szeretnék élni.

Politikailag megpróbáltak Orbánék egy más utat. A legjobb eleme a Fidesz politikájának a családtámogatási rendszer, és ez egy más út volt a nyugatihoz képest: nem individuumokat, hanem családokat támogatni. Sokan ezért haragudtak a Fideszre, és diszkriminatívnak tartják ezt. De a Fidesz ezt jól csinálta, és az én generációm nagyjából még tényleg így gondolkodott. De látszik, hogy

a fiatalok számára ez az ajánlat, hogy legyen egy lakásod, legyen egy családod, legyen valahány gyereked, tanulj, dolgozz, nem vonzó.

Mert ők el akartak menni Bora Borára, minden nap egy másik bulin és mással ébredni. Az individuális szabadság, amit egyébként tényleg a nyugati média nagyon hangsúlyoz, a fiatalok számára vonzóbb ajánlat. Még egy tévhit van a magyar jobboldalon: hogy megúsztuk a woke-ot.

Molnár Attila Károly (Fotó: Ficsor Márton / Mandiner)

Pedig az egyik kritika, például Kováts Eszter baloldali-feminista szerző részéről, hogy szerinte épp a magyar jobboldal importálta a woke-ot mint ellenségképet.

Szerintem az Azahriah-korosztály, 30 alatt, akiktől a Fidesz nagy zakót kapott, zöme a woke-ban él. És a woke-nak a legfontosabb része nem is a gender-ügy, hanem még inkább az áldozatkultusz. Ehhez pedig hozzátartozik a feljelentés, az árulkodás felértékelése. Gyerekkoromban a tanárok, hogyha valaki árulkodott, akkor azt letolták. Erkölcsileg problematikus volt, ha valaki árulkodott. De a woke erénnyé tette az árulkodást, a feljelentést. Bármilyen vélt vagy valós sérelem, kár ér valakit, akár indokoltan, akár nem, segítséget egy erősebb harmadik félnél keres, legyen az az EU vagy a lincselésre kész internetes csőcselék. Erre buzdít a Tisza is.

Az áldozatnak azért van igaza, merthogy úgy érzi, valamilyen hátrányt szenvedett, és hogyha valaki el tudja fogadtatni a többiekkel azt, hogy ő áldozat, tehát valami igazságtalan hátrányt szenvedett, onnantól kezdve neki előnyök és kárpótlás jár. És mivel tömegtársadalomban élünk, ahol egymással versengünk és ütközünk, egymást akadályozzuk az előrejutásban, mindenki szeretne előnyöket szerezni. Mindenki belepakolja magát gyorsan egy áldozati szerepbe, ha másért nem, azért, mert nem nyert meg öt tendert vagy három ösztöndíjat, és ennek nyilvánvalóan nem lehet az oka ő maga, csak a világ igazságtalansága.

Régen az emberek megtanulták a vallás révén kezelni a csalódásokat, hogy hát ilyen az élet, igazságtalan, majd a Jóisten kiegyenlíti. Voltak erre mindenféle lelki meg intézményes mechanizmusok, most meg nincsenek. Legfeljebb a drog, de azt meg tiltotta a NER.

Egyenlőek vagyunk elvileg, ezért nehezebben viselik el az emberek a különbségeket, személyes kudarcként élik meg, főleg a nagyvárosokban. Magyarországon nem volt soha olyan erős a genderkérdés, mint Amerikában, de egy csomó eleme a woke világnak bejött. Mint a szeretetország. A woke-mozgalom jelentős részben a liberális protestantizmus szociális szekularizált változata, ami szerint lehet egy szép új világot teremteni, ahol az emberek jók és bűntelenek, love is love. Orbánék alatt vitathatatlanul nőtt a jólét, ennek hatására a magyar társadalom elindult a posztmodern felé, ami kevésbé értékeli a munkát, a fegyelmet, a tanulást, viszont sokkal inkább értékeli az önkifejezést, önérvényesítést, az élményközpontúságot; és a szubjektív elégedettséget teszi mindenek mércéjévé. Ha tetszik, mondhatnánk azt is, hogy

a jólétet hangsúlyozó és megteremtő jobboldali politika végül is megásta a saját sírját.

A jólétteremtéssel a Fidesz-KDNP kitermelte a saját ellenzékét szellemi-ideológiai értelemben?

Igen. Azokat a szavazókat kitermelte, akik nem akarnak úgy élni, mint azok, akik ezt a jólétet megteremtették az elmúlt időszakban. A dolgos, gyereket vállaló szülőkre és a munkára alapozó, reggel nyolctól délután négyig-ötig dolgozó életmód ajánlata szenvedett vereséget. Ez a posztmodern világ: se munka, se gyerek, semmi frusztráció.