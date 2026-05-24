Kubatov Gábor Fradi Tisza Magyar Péter Ferencváros FTC

Kubatovék felvették a kapcsolatot Fradi-ügyben Magyar Péterrel? A miniszterelnök reagált

2026. május 24. 21:17

Az Index információi szerint a Ferencváros vezetősége felvette a kapcsolatot az új miniszterelnökkel. Magyar Péter a közösségi médiában tagadta az értesüléseket.

Az Index értesülései szerint a Ferencváros vezetősége felvette a kapcsolatot Magyar Péter miniszterelnökkel, hogy a klub jövőjét érintő kérdésekben egyeztessen a saját bevallása szerint is a zöld-fehérekért szorító politikussal. A lap azt írja, a megkeresést egyértelműen az egyesület szakosztályai körül kialakult bizonytalanság és a több csapatot is érintő, a 2026–2027-es idényben várhatóan jelentősen szűkebb büdzsé jelentette kihívások motiválták.

Magyar Péter, Robbie Keane, Kubatov Gábor, Orosz Pál, FTC, Ferencváros
Robbie Keane (középen) már távozott a Ferencvárostól, amely idén 25. alkalommal hódította el a Magyar Kupát (Fotó: Facebook / Kubatov Gábor)

Az Index úgy tudja, a Tisza-kormány tagjai sem szeretnék hagyni a férfi labdarúgásban legutóbb Európa-liga-nyolcaddöntős, férfi vízilabdában és női kézilabdában egyértelműen a kontinens topcsapatait adó klubot gazdasági válságba süllyedni. Azt azonban, hogy a klub milyen támogatásokhoz juthat a jövőben, egyfelől az újonnan felálló, a vasárnapi Magyar Közlönyben megjelentek szerint Kálnoki Kis Attila irányítása alá kerülő sportállamtitkárság stratégiai feladata lesz meghatározni, másfelől magasabb szinteken olyan feltételekhez is köthetik, amelyeket a jelenlegi menedzsment aligha fogad szívesen, ilyen lehet például a klubelnök, a Fidesz pártigazgatójaként is ténykedő Kubatov Gábor leváltása.

Kérdés, hogy a kilencedik kerületi klubot immár 15 éve vezető politikus hajlandó lenne-e a pozíciójáról akár önként is lemondani, hogy segítse a tárgyalásokat. A Ferenczvárosi C-közép vasárnapi Facebook-bejegyzése szerint Kubatov esetleges lemondása akár „szponzori nyomásra” is történhetne, ha a klub a zuhanyhíradóban szárnyra kapott híreknek megfelelően valóban befektetőt keres.

 

A hírekkel kapcsolatban az Index kereste az új apparátusban sportért felelős tárcát, a Pósfai Gábor által vezetett belügyminisztériumot és a miniszterelnök hivatalát is, de egyelőre nem kapott hivatalos választ. 

Magyar Péter azonban az Index közösségi médiás posztja alatt reagált a lap értesülésére, amelyben tagadta, hogy bármilyen megkeresést kapott volna az FTC vezetőségének részéről.

„Az Index hazudik, mint mindig. Nem kaptam semmilyen megkeresést” – írta kommentben Magyar Péter. 

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
westend
2026. május 24. 21:34
„Az Index hazudik, mint mindig" - akkor pont olyan mint te, poloska. Mondhatni kvittek vagytok.
2
0
backsplash
•••
2026. május 24. 21:25 Szerkesztve
Túl vonzó cupák a sport ezeknek is. Részt akarnak belőle maguknak.
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.