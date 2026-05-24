Kubatovék felvették a kapcsolatot Fradi-ügyben Magyar Péterrel? A miniszterelnök reagált

Az Index értesülései szerint a Ferencváros vezetősége felvette a kapcsolatot Magyar Péter miniszterelnökkel, hogy a klub jövőjét érintő kérdésekben egyeztessen a saját bevallása szerint is a zöld-fehérekért szorító politikussal. A lap azt írja, a megkeresést egyértelműen az egyesület szakosztályai körül kialakult bizonytalanság és a több csapatot is érintő, a 2026–2027-es idényben várhatóan jelentősen szűkebb büdzsé jelentette kihívások motiválták.

Robbie Keane (középen) már távozott a Ferencvárostól, amely idén 25. alkalommal hódította el a Magyar Kupát (Fotó: Facebook / Kubatov Gábor)

Az Index úgy tudja, a Tisza-kormány tagjai sem szeretnék hagyni a férfi labdarúgásban legutóbb Európa-liga-nyolcaddöntős, férfi vízilabdában és női kézilabdában egyértelműen a kontinens topcsapatait adó klubot gazdasági válságba süllyedni. Azt azonban, hogy a klub milyen támogatásokhoz juthat a jövőben, egyfelől az újonnan felálló, a vasárnapi Magyar Közlönyben megjelentek szerint Kálnoki Kis Attila irányítása alá kerülő sportállamtitkárság stratégiai feladata lesz meghatározni, másfelől magasabb szinteken olyan feltételekhez is köthetik, amelyeket a jelenlegi menedzsment aligha fogad szívesen, ilyen lehet például a klubelnök, a Fidesz pártigazgatójaként is ténykedő Kubatov Gábor leváltása.