Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, az Országgyűlés hétfőn elfogadta az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amelynek értelmében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva) megszüntetik. A módosítása kapcsán az Országgyűlésben felszólalt Orbán Balázs, aki Magyarország és a régió legnagyobb, legismertebb tehetséggondozójának, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke pozícióját is betölti.

Orbán Balázs úgy vélte, az alapítványi rendszer egy garancia volt.

„Az alapítványi rendszer egy garancia volt arra, hogy forrást még a legnehezebb helyzetben sem lehessen az oktatásból kivonni. Önök ezt a rendszert most felszámolják. (...) Az a rendszer, amely a kekvarendszer helyébe fog lépni, valószínűleg kisebb stabilitást fog jelenteni” – fogalmazott Orbán Balázs, akinek mondataira válaszul Magyar Péter a következőket mondta: