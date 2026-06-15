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mandiner orbán balázs mathias corvinus collegium országgyűlés alaptörvény Magyar Péter

Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát (VIDEÓ)

2026. június 15. 19:55

„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.

2026. június 15. 19:55
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Ahogy arról beszámoltunk, az Országgyűlés hétfőn elfogadta az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amelynek értelmében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva) megszüntetik. A módosítása kapcsán az Országgyűlésben felszólalt Orbán Balázs, aki Magyarország és a régió legnagyobb, legismertebb tehetséggondozójának, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke pozícióját is betölti.

Orbán Balázs úgy vélte, az alapítványi rendszer egy garancia volt.

„Az alapítványi rendszer egy garancia volt arra, hogy forrást még a legnehezebb helyzetben sem lehessen az oktatásból kivonni. Önök ezt a rendszert most felszámolják. (...) Az a rendszer, amely a kekvarendszer helyébe fog lépni, valószínűleg kisebb stabilitást fog jelenteni” – fogalmazott Orbán Balázs, akinek mondataira válaszul Magyar Péter a következőket mondta:

Értem, hogy fáj neked, hogy a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a tulajdonosai, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni.

Értem, hogy probléma neked, hogy a Libri és egyéb dolgok visszakerülnek a jogos tulajdonosaikhoz, de ahhoz is gratulálok neked, hogy nevetés nélkül el tudtad mondani, hogy mennyi fajta jó dolgot tettek a kekvák a magyar felsőoktatással, és általában a magyar oktatással” – válaszolta a miniszterelnök Orbán Balázsnak.

Nyitókép forrása: MTI / Illyés Tibor

 

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Összesen 97 komment

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linkeloe
2026. június 15. 20:38
A Mandit a családias Kontroll váltja. Magyarostúl Tarrosssal, Fialával, meg a többi exkomcsilibsivel.. . .
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0
0
corluc
2026. június 15. 20:37
Mintha direkt azt akarná, hogy rendőrrohamot vezényelhessen.
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1
0
Szerintem
2026. június 15. 20:36
Ha van aki még nem olvasta Orwelltől az 1984-et, sürgősen pótolja, mielőtt még a tiszafostos a világirodalmat is betiltja.
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3
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corluc
2026. június 15. 20:36
62 éves csaladapa csatlakozik hozzád.
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2
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