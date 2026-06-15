Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát (VIDEÓ)

Hivatalos: megszavazták a lex Orbánt, azonnal megszólalt a volt miniszterelnök
Elfogadták az alaptörvény tizenhatodik módosítását.
„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Ahogy arról beszámoltunk, az Országgyűlés hétfőn elfogadta az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amelynek értelmében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva) megszüntetik. A módosítása kapcsán az Országgyűlésben felszólalt Orbán Balázs, aki Magyarország és a régió legnagyobb, legismertebb tehetséggondozójának, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke pozícióját is betölti.
Orbán Balázs úgy vélte, az alapítványi rendszer egy garancia volt.
„Az alapítványi rendszer egy garancia volt arra, hogy forrást még a legnehezebb helyzetben sem lehessen az oktatásból kivonni. Önök ezt a rendszert most felszámolják. (...) Az a rendszer, amely a kekvarendszer helyébe fog lépni, valószínűleg kisebb stabilitást fog jelenteni” – fogalmazott Orbán Balázs, akinek mondataira válaszul Magyar Péter a következőket mondta:
Értem, hogy fáj neked, hogy a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a tulajdonosai, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni.
Értem, hogy probléma neked, hogy a Libri és egyéb dolgok visszakerülnek a jogos tulajdonosaikhoz, de ahhoz is gratulálok neked, hogy nevetés nélkül el tudtad mondani, hogy mennyi fajta jó dolgot tettek a kekvák a magyar felsőoktatással, és általában a magyar oktatással” – válaszolta a miniszterelnök Orbán Balázsnak.
Nyitókép forrása: MTI / Illyés Tibor
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Elfogadták az alaptörvény tizenhatodik módosítását.