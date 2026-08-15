„Ez gyorsan ment

Látjuk, hogy a TISZA útja a nepotizmus felszámolása felé legalább rögös. Így van ez a cégek és a párt kapcsolatrendszerével is. Azt eddig is tudtuk, hogy az Árad a Tisza KFT ügyvezetője idén márciusban egy új céget hozott létre, Pink Túzok néven. Tudtuk, mert megírták az újságok. Valószínűleg az ügyvezető is érezhette, hogy az előbbi cég talán túl közel áll a párthoz - persze, ezt a tiszások úgy mondanák, hogy egészségesen közel -, mert április elején hangsúlyozta, hogy a Pink Túzok független lesz a TISZA Párttól.

Aztán valahogyan úgy alakult, hogy már az Országgyűlés május 9-i alakuló ülését a Pink Túzok közvetítette - persze némi pénzért -, úgy, hogy maga az Országgyűlés Hivatala is szokta közvetíteni az üléseket. Sőt, úgy tűnik, hogy a Pink Túzok igazi repülőrajtot vett a vállalkozói szférában, amennyiben igaz az alább található cikk.

Keresetlen stílusú tiszás barátaim majd nyilván kijavítják emlékeimet, de én teljesen úgy emlékszem, mintha a választási kampányban ennek az ellenkezőjét ígérte volna a TISZA.

Hol van az már...”