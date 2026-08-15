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országgyűlés hivatala pink túzok Navracsics Tibor

Látjuk, hogy a TISZA útja a nepotizmus felszámolása felé legalább rögös

2026. augusztus 15. 11:34

Keresetlen stílusú tiszás barátaim majd nyilván kijavítják emlékeimet, de én teljesen úgy emlékszem, mintha a választási kampányban ennek az ellenkezőjét ígérte volna a TISZA.

2026. augusztus 15. 11:34
Magyar Péter
Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
Facebook

„Ez gyorsan ment
Látjuk, hogy a TISZA útja a nepotizmus felszámolása felé legalább rögös. Így van ez a cégek és a párt kapcsolatrendszerével is. Azt eddig is tudtuk, hogy az Árad a Tisza KFT ügyvezetője idén márciusban egy új céget hozott létre, Pink Túzok néven. Tudtuk, mert megírták az újságok. Valószínűleg az ügyvezető is érezhette, hogy az előbbi cég talán túl közel áll a párthoz - persze, ezt a tiszások úgy mondanák, hogy egészségesen közel -, mert április elején hangsúlyozta, hogy a Pink Túzok független lesz a TISZA Párttól.
Aztán valahogyan úgy alakult, hogy már az Országgyűlés május 9-i alakuló ülését a Pink Túzok közvetítette - persze némi pénzért -, úgy, hogy maga az Országgyűlés Hivatala is szokta közvetíteni az üléseket. Sőt, úgy tűnik, hogy a Pink Túzok igazi repülőrajtot vett a vállalkozói szférában, amennyiben igaz az alább található  cikk.
Keresetlen stílusú tiszás barátaim majd nyilván kijavítják emlékeimet, de én teljesen úgy emlékszem, mintha a választási kampányban ennek az ellenkezőjét ígérte volna a TISZA.
Hol van az már...”

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Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 17 komment

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mihint
2026. augusztus 15. 20:20
Tibor! Ez volt már, és akkor sem segített. Ne minket kárhoztass, ha szépen kérhetem.
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varga-maradj-a-kaptafanal
2026. augusztus 15. 15:28
Csúcsra járatott képmutatás!
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0
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balatontihany-25
2026. augusztus 15. 15:18
Tarr Zoltán: "Választást kell nyerni, aztán mindent szabad." Tessék: ez az egyetlen ígéretük az 1200-ból, amit beváltottak. Nekik minden aljasságot, szemétséget, átverést, hazudozást,stb. szabad mondani és elkövetni.
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3
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Agricola
2026. augusztus 15. 15:17
Jobb ma egy Veréb, mint holnap egy Pink Túzok!
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2
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