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Tisza Párt Fidesz Kongresszus Navracsics Tibor Fidesz

Talpra tud állni a Fidesz, vagy jön a szakadék?| REAKCIÓ Navracsiccsal

2026. június 15. 17:54

Van tartalék a közösségben, de még nem dőlt el, hogy az új hangok és vélemények tudnak-e érvényesülni – véli a volt miniszter. Maradhat-e Orbán Viktor hosszú távon a Fidesz elnöke? Mi lesz a migrációs paktummal és Sulyok Tamással? Lesznek-e előrehozott önkormányzati választások? Ezekről is kérdezte Kacsoh Dániel a politikust.

2026. június 15. 17:54
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Navracsics szerint az egy kulcsfontosságú következtetés, hogy a szabályrendszer, amely mozgatta az eddigi magyar politikát, megszűnt. Ezzel összefüggésben kiemelte a volt miniszter, hogy eljutottunk ismét arra a pontra, amikor „a hírek tényekké válnak” és bárkire rá lehet sütni bármit.
Sulyok Tamás és az egyéb közjogi méltóságok  lemondásra való kényszerítésével  kapcsolatosan is részletesen kifejtette a véleményét Navracsics.

Tekintse meg a beszélgetést a Mandiner Youtube csatornáján!

 

 

 

Összesen 18 komment

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Sorrend:
nuevas-reglas
•••
2026. június 15. 20:34 Szerkesztve
Ez nem a fideszen mulik. Ha a gazdasag tovabbra is pangani fog, ES lesznek botranyok (nem olyanok hogy ki kit kurt le, meg kinek a telefonjat baszta a dunaba), akkor akar vissza is johetne a fidesz. Ha talalnak vmi elfogadhato huzo nevet, aki nem total leepult es kitalalnak vmi uj ideologiat. Ha a tiszasok nem lesznek szarabbak, mint a fidesz az elmult 4 evben, de jobbak se akkor nem lesz Fidesz visszateres 4 ev mulva.
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Hesperia
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2026. június 15. 19:49 Szerkesztve
"Maradhat-e Orbán Viktor hosszú távon a Fidesz elnöke?" Még mielőtt elolvasnám erre a választ, hadd mondjam el: Navracsics az utolsó, akinek ezt a kérdést feltenném. Pontosabban: éppen neki soha, semmilyen körülmények között nem tenném fel ezt a kérdést. Nehogy már ő mondja meg!
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redl1986
2026. június 15. 19:29
A Navra most amolyan frontemberré avanzsált? Mit szól ehhez a fideszes keménymag, hogy ezután esetleg ő mondja meg nekik a tutit?
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Obsitos Technikus
2026. június 15. 19:22
Nem érdekel egy olyan ember, aki pont 2022 után kijelentette, hogy ő átül a KDNP frakciójába, és aztán azt is terjesztette, hogy pártot is váltott. Aztán most meg, mintha mi sem történt volna, előkerül, mint pótmegváltó.
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