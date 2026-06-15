Talpra tud állni a Fidesz, vagy jön a szakadék?| REAKCIÓ Navracsiccsal

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Van tartalék a közösségben, de még nem dőlt el, hogy az új hangok és vélemények tudnak-e érvényesülni – véli a volt miniszter. Maradhat-e Orbán Viktor hosszú távon a Fidesz elnöke? Mi lesz a migrációs paktummal és Sulyok Tamással? Lesznek-e előrehozott önkormányzati választások? Ezekről is kérdezte Kacsoh Dániel a politikust.
Navracsics szerint az egy kulcsfontosságú következtetés, hogy a szabályrendszer, amely mozgatta az eddigi magyar politikát, megszűnt. Ezzel összefüggésben kiemelte a volt miniszter, hogy eljutottunk ismét arra a pontra, amikor „a hírek tényekké válnak” és bárkire rá lehet sütni bármit.
Sulyok Tamás és az egyéb közjogi méltóságok lemondásra való kényszerítésével kapcsolatosan is részletesen kifejtette a véleményét Navracsics.
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