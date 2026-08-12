Pár hete még egészen máshogy vélekedett Magyar Péter a helikopterezésről (VIDEÓ)

Nagy port kavart a hazai közéletben, hogy Magyar Péter egy honvédségi helikopterrel ment Paksra a kihelyezett kormányülésre és a magasból megnézte a Duna jelenlegi állását az atomerőmű környékén.

Dömötör Csaba, a Fidesz politikusa Facebook-oldalán tett közzé egy videót, melyben szembesítette Magyart korábbi álláspontjával. „A miniszterelnök ma helikopteres terepszemlét tart. De mit mit mondott erre Magyar Péter pár héttel ezelőtt?” – tette fel a kérdést Dömötör.