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fidesz Magyar Péter dömötör csaba

Pár hete még egészen máshogy vélekedett Magyar Péter a helikopterezésről (VIDEÓ)

2026. augusztus 12. 12:49

Előkerült egy április videó a miniszterelnökről.

2026. augusztus 12. 12:49
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Nagy port kavart a hazai közéletben, hogy Magyar Péter egy honvédségi helikopterrel ment Paksra a kihelyezett kormányülésre és a magasból megnézte a Duna jelenlegi állását az atomerőmű környékén. 

Dömötör Csaba, a Fidesz politikusa Facebook-oldalán tett közzé egy videót, melyben szembesítette Magyart korábbi álláspontjával. „A miniszterelnök ma helikopteres terepszemlét tart. De mit mit mondott erre Magyar Péter pár héttel ezelőtt?” – tette fel a kérdést Dömötör.

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Ismert, pár nappal a választások előtt a szerb hatóságok két hátizsákban nagyjából négy kilogramm robbanószert találtak a vajdasági Magyarkanizsa területén, a Török Áramlat gázvezetéktől pár száz méterre. Orbán Viktor akkor azt közölte, Magyarország energiaellátása elleni szabotázsakciót hiúsítottak meg a szerb hatóságok. 

„Egy valódi vezető ilyen helyzetben nem B kategóriás akciófilmet akar rendezni, nem a Megafon propagandistáit hívja katonákkal asszisztálni, nem helikopterekkel repked gázcsonkokat nézni, hanem higgadtan irányítja az országot. De Orbán Viktor már régóta nem kormányoz, csak egy C kategóriás látványpékséget üzemeltet” – fogalmazott akkor Magyar Péter.

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 130 komment

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Sorrend:
coyote-0
2026. augusztus 13. 10:35
Újabb mondóka, ami rosszul öregszik. Szinte minden napra jut egy.
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yakasin-batu
2026. augusztus 13. 09:06
Ezt nézzétek! Őfenségessége... facebook.com/reel/1065306042672560
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dupree
2026. augusztus 13. 08:58
Tarjányi szerint ebben nincs semmi különös. Nem vagy te egy kicsit pofátlan ????
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1
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sagirdilsiz-2
2026. augusztus 13. 06:17
Mivel némileg csökkent a Tisza támogatottsága, és MP az utóbbi időben főleg szónoki emelvények mögött látható,---- ezzel a derékon alul is látható árnyékot vető képpel akarja a bugyiárusok forgalmát újra lendíteni.
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0
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