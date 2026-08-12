Pár hete még egészen máshogy vélekedett Magyar Péter a helikopterezésről (VIDEÓ)

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Előkerült egy április videó a miniszterelnökről.
Nagy port kavart a hazai közéletben, hogy Magyar Péter egy honvédségi helikopterrel ment Paksra a kihelyezett kormányülésre és a magasból megnézte a Duna jelenlegi állását az atomerőmű környékén.
Dömötör Csaba, a Fidesz politikusa Facebook-oldalán tett közzé egy videót, melyben szembesítette Magyart korábbi álláspontjával. „A miniszterelnök ma helikopteres terepszemlét tart. De mit mit mondott erre Magyar Péter pár héttel ezelőtt?” – tette fel a kérdést Dömötör.
Ismert, pár nappal a választások előtt a szerb hatóságok két hátizsákban nagyjából négy kilogramm robbanószert találtak a vajdasági Magyarkanizsa területén, a Török Áramlat gázvezetéktől pár száz méterre. Orbán Viktor akkor azt közölte, Magyarország energiaellátása elleni szabotázsakciót hiúsítottak meg a szerb hatóságok.
„Egy valódi vezető ilyen helyzetben nem B kategóriás akciófilmet akar rendezni, nem a Megafon propagandistáit hívja katonákkal asszisztálni, nem helikopterekkel repked gázcsonkokat nézni, hanem higgadtan irányítja az országot. De Orbán Viktor már régóta nem kormányoz, csak egy C kategóriás látványpékséget üzemeltet” – fogalmazott akkor Magyar Péter.
Nyitókép: Facebook