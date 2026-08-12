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hadházy hadházy ákos airbus Magyar Péter

„Szomorúság és aggódás, az van” – Hadházy rápirított Magyar Péterre

2026. augusztus 12. 12:03

A szekszárdi politikus is felháborodott a miniszterelnök helikopterezésén.

2026. augusztus 12. 12:03
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Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a kormányülés előtt a levegőből is megtekinti a Pakson kialakult helyzetet. A miniszterelnök a honvédelmi miniszterrel a honvédség egyik Airbus helikopterével járta be az atomerőmű környékét, Magyar Péter közölte, hogy a fontos kormányzati döntések előtt a vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői fentről is bemutatják a kialakult helyzetet, és felvázolják a mérnökök által megtervezett hosszú távú megoldási lehetőséget.

A helikopterezés forró téma lett, hiszen a kormányfő még a kampány alatt amiatt bírálta Orbán Viktort, amiért a korábbi miniszterelnök az árvizek során helikopterről nézte meg az érintett területeket. 

Az Orbán-szimpátiával nem vádolható Hadházy Ákos is felháborodott Magyar Péter helikopterezésén, mint írta, az út – ha csak egy helikopterrel mentek – legalább 1.5-2 millióba került.

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„Ha a Miniszterelnök Úr legközelebb szól és a légtérzárról intézkedik, én Őcsényből egy bérelt kis Cessnával elviszem ingyen is, de ha mindenképp szeretné fizetni a bérleti díjat, akkor is megleszünk ennek töredékéből. De lehet drónos videót is készíteni persze, ha a hatvan éves Cessna zsenáns” – folytatta Hadházy, majd úgy folytatta, nem tudja elképzelni, milyen szakmai döntést befolyásol a mai megtekintés eredménye. 

Ha a Miniszterelnök Úr elhiszi, amit a szakemberek javasolnak, akkor felesleges volt az út. Ha nem, akkor pláne. Ha nem függ tőle döntés, akkor ez a több milliós kiadás csak propaganda célokat szolgál, ugyanúgy, mint amikor Orbán szemlélte meg az árvizet, vagy a határkerítést”

– emelte ki.

A volt országgyűlési képviselő megjegyezte, posztja mögött nincs sértettség, „szomorúság és aggódás, az van”.

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 140 komment

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Sorrend:
madre79
2026. augusztus 13. 16:43
Amikor ilyen vészhelyzet van, akkor elvárható, hogy ne Magyar Péter nyilatkozzon 0-24-ben, hanem legalább egy szakember vagy szakemberek, de olyanok akik hitelesek és megbízható információkat adnak a már hetek óta félrevezetett lakosságnak!
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hunyadyt
2026. augusztus 13. 10:28
Jaj, már lófaszházi is "aggódik". Persze csak sordinosan. Tüntetés , vagy hídlezárás most nem lesz? Most azért valamiért nem akkora az aggodalom ugye, sanax nagyfogyasztó?
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turul-895
2026. augusztus 12. 22:24
Úgy vigyorog mit aki b.-ni indul ! Volt rá pld.-a , már több is.
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4
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buzizsido2-2
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2026. augusztus 12. 21:03 Szerkesztve
Szarházy Senkiházyéknak üzenem: Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak !
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0
1
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