„Szomorúság és aggódás, az van” – Hadházy rápirított Magyar Péterre

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A szekszárdi politikus is felháborodott a miniszterelnök helikopterezésén.
Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a kormányülés előtt a levegőből is megtekinti a Pakson kialakult helyzetet. A miniszterelnök a honvédelmi miniszterrel a honvédség egyik Airbus helikopterével járta be az atomerőmű környékét, Magyar Péter közölte, hogy a fontos kormányzati döntések előtt a vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői fentről is bemutatják a kialakult helyzetet, és felvázolják a mérnökök által megtervezett hosszú távú megoldási lehetőséget.
A helikopterezés forró téma lett, hiszen a kormányfő még a kampány alatt amiatt bírálta Orbán Viktort, amiért a korábbi miniszterelnök az árvizek során helikopterről nézte meg az érintett területeket.
Az Orbán-szimpátiával nem vádolható Hadházy Ákos is felháborodott Magyar Péter helikopterezésén, mint írta, az út – ha csak egy helikopterrel mentek – legalább 1.5-2 millióba került.
„Ha a Miniszterelnök Úr legközelebb szól és a légtérzárról intézkedik, én Őcsényből egy bérelt kis Cessnával elviszem ingyen is, de ha mindenképp szeretné fizetni a bérleti díjat, akkor is megleszünk ennek töredékéből. De lehet drónos videót is készíteni persze, ha a hatvan éves Cessna zsenáns” – folytatta Hadházy, majd úgy folytatta, nem tudja elképzelni, milyen szakmai döntést befolyásol a mai megtekintés eredménye.
Ha a Miniszterelnök Úr elhiszi, amit a szakemberek javasolnak, akkor felesleges volt az út. Ha nem, akkor pláne. Ha nem függ tőle döntés, akkor ez a több milliós kiadás csak propaganda célokat szolgál, ugyanúgy, mint amikor Orbán szemlélte meg az árvizet, vagy a határkerítést”
– emelte ki.
A volt országgyűlési képviselő megjegyezte, posztja mögött nincs sértettség, „szomorúság és aggódás, az van”.
Nyitókép: Facebook