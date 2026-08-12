„Szomorúság és aggódás, az van” – Hadházy rápirított Magyar Péterre

Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a kormányülés előtt a levegőből is megtekinti a Pakson kialakult helyzetet. A miniszterelnök a honvédelmi miniszterrel a honvédség egyik Airbus helikopterével járta be az atomerőmű környékét, Magyar Péter közölte, hogy a fontos kormányzati döntések előtt a vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői fentről is bemutatják a kialakult helyzetet, és felvázolják a mérnökök által megtervezett hosszú távú megoldási lehetőséget.

A helikopterezés forró téma lett, hiszen a kormányfő még a kampány alatt amiatt bírálta Orbán Viktort, amiért a korábbi miniszterelnök az árvizek során helikopterről nézte meg az érintett területeket.

Az Orbán-szimpátiával nem vádolható Hadházy Ákos is felháborodott Magyar Péter helikopterezésén, mint írta, az út – ha csak egy helikopterrel mentek – legalább 1.5-2 millióba került.