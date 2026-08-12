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massachusetts terhesség abortusz

Akár a 9. hónapban is: újabb amerikai állam törölte el az abortusz korlátozását

2026. augusztus 12. 12:36

A döntést élesen bírálták az életvédő szervezetek és az állam katolikus püspökei.

2026. augusztus 12. 12:36
Abortusz

A terhesség teljes időtartama alatt lehetőség van abortuszt végeztetni Massachusetts államban, miután Maura Healey demokrata kormányzó aláírta az erről szóló törvényt – írja a Demokrata amerikai hírportálok alapján.

Az USA-ban eddig kilenc államban volt erre lehetőség: Alaszkában, Coloradóban, Marylandben, Michiganben, Minnesotában, New Jersey-ben, Új-Mexikóban, Oregonban és Vermontban.

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Massachusettsben a korábbi szabály szerint a terhesség 24. hete után csak meghatározott esetekben volt lehetőség kérni és elvégezni a beavatkozást, például akkor, ha az anya életét vagy egészségét veszély fenyegette, illetve ha súlyos magzati rendellenesség állt fenn.

Az új szabályozás megszünteti ezt a 24 hetes határt, és nagyobb döntési szabadságot ad az orvosoknak a késői terhességmegszakítások esetében.

A döntést élesen bírálták az életvédő szervezetek és az állam katolikus püspökei. A massachusettsi püspökök közös nyilatkozatukban radikális és súlyosan erkölcstelen intézkedésnek nevezték a késői abortusz jogi korlátainak eltörlését.

Nyitókép forrása: Martin LELIEVRE / AFP

 

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Összesen 140 komment

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Sorrend:
szim-patikus
2026. augusztus 14. 08:01
Az durva. Fötális fejlettség után az már érzékelt és tényleges gyilkosság. (addig viszont rendbenn)
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0
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fogas paduc
2026. augusztus 13. 15:30
Ennyi erővel császármetszést is csinálhatnának, biztonságosabb is lenne, bár a magzat koponyájának kilyukasztása sok horrorfilm készítőnek adhatna iheletet. Mindazonáltal itt az ideje, hogy a gyilkosság tényállását kitöröljék a btk-ból. Gyilkosság helyett beszélhetnénk x évvel a születés utánra prolongált abortuszról.
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3
0
Élő Éva
2026. augusztus 13. 10:59
Tanulságos megfigyelés, hogy a bősz abortusz pártiság és a TSZ. szekta tagság között igen szoros a korreláció. A püspöki kar szíves figyelmébe!
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3
0
Upuaut
2026. augusztus 13. 08:11
Ez a kilencedik hónapban már nagyon brutális. Igazi mészárosmunka. A leszbikus nők agyilag nagyon gonoszok, ugyanis ennek a dögnek a házastársa egy nő.
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6
0
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