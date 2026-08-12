Akár a 9. hónapban is: újabb amerikai állam törölte el az abortusz korlátozását

A terhesség teljes időtartama alatt lehetőség van abortuszt végeztetni Massachusetts államban, miután Maura Healey demokrata kormányzó aláírta az erről szóló törvényt – írja a Demokrata amerikai hírportálok alapján.

Az USA-ban eddig kilenc államban volt erre lehetőség: Alaszkában, Coloradóban, Marylandben, Michiganben, Minnesotában, New Jersey-ben, Új-Mexikóban, Oregonban és Vermontban.