Akár a 9. hónapban is: újabb amerikai állam törölte el az abortusz korlátozását

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A döntést élesen bírálták az életvédő szervezetek és az állam katolikus püspökei.
A terhesség teljes időtartama alatt lehetőség van abortuszt végeztetni Massachusetts államban, miután Maura Healey demokrata kormányzó aláírta az erről szóló törvényt – írja a Demokrata amerikai hírportálok alapján.
Az USA-ban eddig kilenc államban volt erre lehetőség: Alaszkában, Coloradóban, Marylandben, Michiganben, Minnesotában, New Jersey-ben, Új-Mexikóban, Oregonban és Vermontban.
Massachusettsben a korábbi szabály szerint a terhesség 24. hete után csak meghatározott esetekben volt lehetőség kérni és elvégezni a beavatkozást, például akkor, ha az anya életét vagy egészségét veszély fenyegette, illetve ha súlyos magzati rendellenesség állt fenn.
Az új szabályozás megszünteti ezt a 24 hetes határt, és nagyobb döntési szabadságot ad az orvosoknak a késői terhességmegszakítások esetében.
A döntést élesen bírálták az életvédő szervezetek és az állam katolikus püspökei. A massachusettsi püspökök közös nyilatkozatukban radikális és súlyosan erkölcstelen intézkedésnek nevezték a késői abortusz jogi korlátainak eltörlését.
Nyitókép forrása: Martin LELIEVRE / AFP