„A szakmát megerőszakolta a politika” – Magyar Péterék nekimennek a szívhangrendeletnek

Hol vannak a férfiak?

Nem lehet elmenni ugyanakkor az apák felelőssége mellett sem

– erről Bálint Balázs beszélt. „Az olyan szexuális együttlétnek, amelynek a következménye nem kívánt terhesség lesz, az összes felelősségét végül az anya viseli, akár az abortusz, akár a gyermek megtartása mellett dönt. Hol van a férfiak felelőssége ilyen helyzetekben?” – tette fel a kérdést az orvos; mert igaz, hogy pszichésen az apákat is megviselheti egy művi vetélés, de a biológiai teher és a végül mégis vállalt gyermek felnevelése is gyakran kizárólag az anyára hárul.

Olaj Anett szerint ráadásul sokszor az apák ragaszkodnak a művi terhességmegszakításhoz, ahogy az is előfordul, hogy a tágabb család, vagyis a nagyszülők is elutasítók. De van pozitív példa is: találkozott olyan apukával, aki 18 éves kora ellenére érett döntést hozott, és vállalta, hogy 17 éves párjával megtartják és felnevelik a kisbabájukat.

Abortusz helyett szexuális felvilágosítás

„Egyébként biztosan maga a szakma is jobban örülne, ha a nem kívánt gyermekek meg sem fogannának, az lenne a jó megoldás, és nem az abortusz” – tette hozzá Bálint Balázs, aki az aktuális vitára visszatérve kifejtette, nem állhat meg a szakma ott, hogy eltörli a szívhangrendeletet. Átfogó programra van szükség, amelynek elkészítésében és megvalósításában ő is szívesen részt venne. „Az egészségügyi miniszterrel egyetértek, társadalmi konszenzus kell egy ilyen programhoz” – tette hozzá. Ennek azonban már az iskolában el kell kezdődnie. „A lányoknál a szexuális élet átlagosan tizenhárom és fél éves korban kezdődik, de ebben az időszakban csak a hormonok dolgoznak bennük, egy ennyi idős kislánytól nem várható el, hogy edukáció nélkül alakuljon ki benne a felelősségérzet.” Végezetül hozzátette: amikor szakmai konszenzusról beszélünk, valamiért mindig a szülész-nőgyógyászok kerülnek elő, pedig ez alapvetően erkölcsi, etikai kérdés, azaz a bioetika és a hittudomány szakterülete. A nőgyógyászoknak annyi a feladatuk, hogy a vizsgálatot a fejlődő magzat egészségét megóvva hajtsák végre.

Máthé Zsuzsa is elismerte az edukáció szerepét – szerinte még csak nem is a fogamzásgátlás az első pont, hanem a felelős szexualitásra és a családi életre való nevelés. „Ez nem egy őskonzervatív mánia: nagyban ezen áll vagy bukik, hogy milyen élete lesz egy embernek.” A kérdés az, véli, hogy mennyire érett a társadalom, hogy egy ennyire komplex, érzékeny és ideológiák által kisajátított kérdést értelmesen megvitasson.

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