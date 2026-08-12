Idén a szokásosnál rövidebb lesz az augusztus 20-i tűzijáték

Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzet ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál – mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető keddi budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül.

Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények.