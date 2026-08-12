Idén a szokásosnál rövidebb lesz az augusztus 20-i tűzijáték

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Az ünnepi programsorozat 4 milliárd forintba kerül.
Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzet ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál – mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető keddi budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül.
Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények.
Budapesten tíz helyszín lesz: a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Duna-part, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika.
Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután kerül sor a katonai és légi parádéra, amelyet a rakpartokról lehet megtekinteni.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán