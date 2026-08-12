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augusztus 20 augusztus 20. tűzijáték tűzijáték

Idén a szokásosnál rövidebb lesz az augusztus 20-i tűzijáték

2026. augusztus 12. 10:25

Az ünnepi programsorozat 4 milliárd forintba kerül.

2026. augusztus 12. 10:25
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Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzet ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál – mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető keddi budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül.

Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények.

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Budapesten tíz helyszín lesz: a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Duna-part, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika.

Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután kerül sor a katonai és légi parádéra, amelyet a rakpartokról lehet megtekinteni.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán 

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Összesen 80 komment

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Sorrend:
szim-patikus
2026. augusztus 13. 19:23
Hőségben tűzveszélyt teremt.
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pannonhegy
2026. augusztus 13. 15:37
Az ünnep mostani neve (eddig) ez: "Az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe." Volt ez már "Az új kenyér ünnepe", "Az Alkotmány napja", sőt egy ideig még "A Magyar Népköztársaság ünnepe" is volt. Érzem, hogy hamarosan lesz egy új neve! Pl. "Magyar Péter ünnepe", vagy "Mindenért a FIDESZ a hibás ünnepnap", vagy valami hasonló elmeháborodott név!
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hegyaljai-2
2026. augusztus 13. 13:07
Az országos tűzgyújtási tilalom alól ki adhat felmentést? Ha érvényben van, és lesznek belőle tüzek, akkor érvényes e a biztosítás, vagy polgári perben kell követelni a szervezőktől?
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satman1
2026. augusztus 13. 12:56
A szigeten a napokban : A kormányt szidta a Twenty One Pilots a Sziget nagyszínpadán És velük együtt tízezrek a nézőtéren. Az augusztus 20 is ide fog vezetni?...
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