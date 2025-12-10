„Most mondjon le!”– Sebestyén Balázs nekiment Karácsony Gergelynek

Sebestyén Balázs a Rádió1 reggeli műsorában fakadt ki, miután eljutott hozzá is a hír, hogy Budapesten szigorították a tűzijátékok használatát szilveszterkor – írta meg a Blikk.

De a hülye kutyásoknak a hülye kutyája meg egész évben összeszarhat engem, meg ugathat egész éjjel úgy, hogy nem kéne ugatnia. De én egy évben egyszer legálisan nem tudok fölrobbantani egy tűzijátékot, mert biztos a kis Buksi akkor fog megsüketülni és elrohanni egyébként Jeruzsálem irányába. Hagyjad már! Milyen hülyeség ez? Karácsony Geri most mondjon le!

– írta a műsorvezető, majd hozzátette: „És miért lehet egyébként Békásmegyeren és Kaszásdűlőn? Azért, mert ott prolik laknak? A III. kerületben azért, mert ott lakótelepek vannak? A lakótelepieknek lehet, de a drága belvárosiaknak nem lehet? A burzsujoknak a Rózsadombon? Normafán se lehet, mert ott is burzsujok laknak. Lakótelepeken megengedik, Csepel, Havanna, Soroksári út”.