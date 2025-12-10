Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szilveszter Budapest kutya Sebestyén Balázs tűzijáték

„Most mondjon le!”– Sebestyén Balázs nekiment Karácsony Gergelynek

2025. december 10. 09:03

Karácsony Gergely a kritikára egy Esterházy-idézettel válaszolt.

2025. december 10. 09:03
null

Sebestyén Balázs a Rádió1 reggeli műsorában fakadt ki, miután eljutott hozzá is a hír, hogy Budapesten szigorították a tűzijátékok használatát szilveszterkor – írta meg a Blikk.

De a hülye kutyásoknak a hülye kutyája meg egész évben összeszarhat engem, meg ugathat egész éjjel úgy, hogy nem kéne ugatnia. De én egy évben egyszer legálisan nem tudok fölrobbantani egy tűzijátékot, mert biztos a kis Buksi akkor fog megsüketülni és elrohanni egyébként Jeruzsálem irányába. Hagyjad már! Milyen hülyeség ez? Karácsony Geri most mondjon le!

– írta a műsorvezető, majd hozzátette: „És miért lehet egyébként Békásmegyeren és Kaszásdűlőn? Azért, mert ott prolik laknak? A III. kerületben azért, mert ott lakótelepek vannak? A lakótelepieknek lehet, de a drága belvárosiaknak nem lehet? A burzsujoknak a Rózsadombon? Normafán se lehet, mert ott is burzsujok laknak. Lakótelepeken megengedik, Csepel, Havanna, Soroksári út”.

A lap megkeresésére Sebestyén Balázs úgy reagált, hogy „indulatosan fogalmazott” a műsorban, de hangsúlyozta, hogy továbbra is tartja magát véleményéhez, és csak ismételni tudta magát:

„Nem tartok kutyát, mégis egész évben együtt élek azokkal a mindennapi kellemetlenségekkel, amelyeket a kutyák okoznak: a járdákon hagyott ürülékkel, a folyamatos ugatással és a közterek fokozott igénybevételével. Mindezeket türelemmel és megértéssel viselem, mert hiszek a békés együttélésben és abban, hogy mindenkinek lehetnek saját örömei. Éppen ezért szeretném elmondani: szilveszterkor évente egyetlen egy éjszakán szeretnék tűzijátékkal ünnepelni: kulturáltan, szabályosan, mások figyelembevételével. Úgy gondolom, ha egész évben toleráljuk egymást, akkor ennyi szabadság és öröm a tűzijátékozni akaróknak is jár. Nem a betiltás a megoldás.”

A kritikát Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül. A főpolgármester Esterházy Péter egyik sorát idézve válaszolt a műsorvezető kritikájára:

Egy igazán buta gondolat többnyire szinte eredeti már”.

Nyitókép: Blikk/Pozsonyi Zita

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

