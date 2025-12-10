„Most mondjon le!”– Sebestyén Balázs nekiment Karácsony Gergelynek

A lap megkeresésére Sebestyén Balázs úgy reagált, hogy „indulatosan fogalmazott” a műsorban, de hangsúlyozta, hogy továbbra is tartja magát véleményéhez, és csak ismételni tudta magát:
„Nem tartok kutyát, mégis egész évben együtt élek azokkal a mindennapi kellemetlenségekkel, amelyeket a kutyák okoznak: a járdákon hagyott ürülékkel, a folyamatos ugatással és a közterek fokozott igénybevételével. Mindezeket türelemmel és megértéssel viselem, mert hiszek a békés együttélésben és abban, hogy mindenkinek lehetnek saját örömei. Éppen ezért szeretném elmondani: szilveszterkor évente egyetlen egy éjszakán szeretnék tűzijátékkal ünnepelni: kulturáltan, szabályosan, mások figyelembevételével. Úgy gondolom, ha egész évben toleráljuk egymást, akkor ennyi szabadság és öröm a tűzijátékozni akaróknak is jár. Nem a betiltás a megoldás.”