magyar péter fidesz migráció Ausztria eu ukrajna orbán viktor

Ausztriából érkezett a vészjósló forgatókönyv: Magyarországot hónapokon belül ellephetik a migránsok

2025. december 30. 11:17

A Kurier szerint Orbán Viktor esetleges veresége után megváltozhat Magyarország álláspontja a migránsok befogadását és Ukrajna EU-csatlakozását illetően.

2025. december 30. 11:17
2026-ban Magyarországon parlamenti választás várható, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz az ötödik győzelemért küzd, de a felmérések szerint ez most bizonytalanabb – írja a Kurier.

Egy esetleges Orbán-vereség jelentős európai következményekkel járna, mivel ő eddig meghatározó szerepet játszott az EU migrációs és ukrán politikájában, valamint a jobboldali frakciók megerősítésében

– mutat rá a portál.

Mint megírtuk, a Reuters szó szerint azt vetítette előre, hogy Magyar Péter Ukrajna-párti állásponttal támogatná az uniós katonai erőfeszítéseket.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

andris-923
2025. december 30. 14:15
Ezt még a poloska sem tudná megváltoztatni hogy beengedjenek migriket hisz népszavazás volt erről ! Hogy mondani lehet hogy nem volt érvényes na akkor két napon belül összejön a hozzá szükséges aláírás az új népszavazáshoz ami a szavazás után biztos érvényes lesz !
csulak
2025. december 30. 13:14
SOHA TOBBE BALOLDALT es nincs problema!
elcapo-2
2025. december 30. 12:49
Az értelmes magyar ember - ebbe nem értem bele a szektás hülyéket - már csak ezért is a Fideszre szavazna.
neszteklipschik
•••
2025. december 30. 12:44 Szerkesztve
"A Kurier szerint Orbán Viktor esetleges veresége után megváltozhat Magyarország álláspontja a migránsok befogadását és Ukrajna EU-csatlakozását illetően." Pont azért nyer, mert a többség se migráncsokat, se ukrán maffiát nem akar a hazájában látni! Ütődöttek...
