Ausztriából érkezett a vészjósló forgatókönyv: Magyarországot hónapokon belül ellephetik a migránsok

2026-ban Magyarországon parlamenti választás várható, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz az ötödik győzelemért küzd, de a felmérések szerint ez most bizonytalanabb – írja a Kurier.

Egy esetleges Orbán-vereség jelentős európai következményekkel járna, mivel ő eddig meghatározó szerepet játszott az EU migrációs és ukrán politikájában, valamint a jobboldali frakciók megerősítésében

– mutat rá a portál.