Ausztriából érkezett a vészjósló forgatókönyv: Magyarországot hónapokon belül ellephetik a migránsok

A Reuters szerint kitörhet a harmadik világháború – és Magyar Péternek kulcsszerepe lehet benne
A Tisza Párt elnökének hatalomra jutása esetén nem a béke pártján állna Magyarország.
A Kurier szerint Orbán Viktor esetleges veresége után megváltozhat Magyarország álláspontja a migránsok befogadását és Ukrajna EU-csatlakozását illetően.
2026-ban Magyarországon parlamenti választás várható, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz az ötödik győzelemért küzd, de a felmérések szerint ez most bizonytalanabb – írja a Kurier.
Egy esetleges Orbán-vereség jelentős európai következményekkel járna, mivel ő eddig meghatározó szerepet játszott az EU migrációs és ukrán politikájában, valamint a jobboldali frakciók megerősítésében
– mutat rá a portál.
Mint megírtuk, a Reuters szó szerint azt vetítette előre, hogy Magyar Péter Ukrajna-párti állásponttal támogatná az uniós katonai erőfeszítéseket.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt elnökének hatalomra jutása esetén nem a béke pártján állna Magyarország.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.