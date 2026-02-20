Felér egy beismeréssel: Szíria nem kéri vissza a menekülteket Németországból, mert „túl veszélyesek”

Szíria hivatalosan is türelmet kért Németországtól a szíriai állampolgárok kitoloncolása ügyében – számolt be róla a Remix. A damaszkuszi külügyminisztérium konzuli osztályának vezetője, Mohamed Jakub al-Omar arra figyelmeztetett, hogy több ezer ember visszatérése most „bizonytalanságot” idézne elő, és tovább rontaná az ország humanitárius helyzetét.

Al-Omar arra kérte Berlint, hogy tanúsítson megértést a szíriai menekültek iránt, és biztosítson több időt az ország újjáépítéséhez. Hozzátette: