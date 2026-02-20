Felér egy beismeréssel: Szíria nem kéri vissza a menekülteket Németországból, mert „túl veszélyesek”

Tömegesen toloncolnák ki a szír migránsokat, Merzék egyből rápirítottak a legkisebb német kormánypártra
Berlinben egyre hangosabb a vita a kitoloncolásokról, miközben Damaszkusz meglepő érveléssel állt elő. Szíria arra kérte Németországot, ne küldje vissza állampolgárait, mert a tömeges hazatérés „bizonytalanságot” okozna, és tovább mélyítené az amúgy is törékeny helyzetet.
Szíria hivatalosan is türelmet kért Németországtól a szíriai állampolgárok kitoloncolása ügyében – számolt be róla a Remix. A damaszkuszi külügyminisztérium konzuli osztályának vezetője, Mohamed Jakub al-Omar arra figyelmeztetett, hogy több ezer ember visszatérése most „bizonytalanságot” idézne elő, és tovább rontaná az ország humanitárius helyzetét.
Al-Omar arra kérte Berlint, hogy tanúsítson megértést a szíriai menekültek iránt, és biztosítson több időt az ország újjáépítéséhez. Hozzátette:
Több ezer szíriai visszatérése Szíriába ebben az időszakban súlyosbíthatja a humanitárius válságot, és azt jelentheti, hogy sok embernek menekülttáborokban kell élnie.
Tájékoztatása szerint csak Észak-Szíriában jelenleg 1,5 millió ember él sátortáborokban a lerombolt otthonok, iskolák, utak és az áramhiány miatt. A nagyszabású németországi kitoloncolások az amúgy is túlterhelt infrastruktúrát tovább terhelnék.
A német belpolitikában azonban korántsem egységes az álláspont. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) szerint a jogi védelem alapja megszűnt az Aszad-rezsim bukásával. Alexander Throm, a CDU/CSU frakció belpolitikai szóvivője úgy fogalmazott:
A tartózkodási jogot nem a származási ország kívánságai határozzák meg, hanem az, hogy fennáll-e a védelemre való jogosultság. Ez a jogosultság azonban megszűnt az Aszad-rezsim bukása után.
Hozzátette:
Ha nem a szírek, akkor ki építse újjá az országot a polgárháború után?
A CSU által sürgetett „jelentős deportálási hadjárat” kiverte a biztosítékot a CDU-nál.
Marion Gentges, Baden-Württemberg igazságügyi és migrációs minisztere arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi vita miatt nem szabad késleltetni a kitoloncolásokat. Mint mondta:
Érdekünk, hogy a súlyos bűnözők és veszélyes személyek elhagyják országunkat. Ezért az ilyen kitoloncolásokat, beleértve a Szíriába irányulókat is, következetesen végre kell hajtani.
A koalíciós partner Szociáldemokrata Párt (SPD) ugyanakkor nyitottabb Damaszkusz kérésére. Serdar Yüksel szerint
Szíriának még időre van szüksége ahhoz, hogy olyan struktúrákat hozzon létre, amelyek lehetővé teszik a visszatéréseket.
Beszámolója szerint számos térségben hiányoznak az alapvető közszolgáltatások: nincs működő iskola vagy kórház, sok helyen még a vezetékes víz és a csatornarendszer is hiányzik, sőt egyes területeken érdemi újjáépítés sem kezdődött el. A kérdés már a CDU/CSU és az SPD közötti koalíciós megállapodásban is megjelenik, amely a Szíriába irányuló kitoloncolások újraindítását irányozza elő, első körben a bűnözők és a közbiztonságra veszélyt jelentők esetében. Átfogó visszaküldési politika azonban egyelőre nincs. Az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke, Alice Weidel élesen bírálta a szíriai kérést. Az X-en azt írta:
Szíria követeli, hogy Németország ne küldje vissza a bűnöző szíreket – és a német kormány engedelmeskedik. Az AfD kormányon azonnal megindítaná a kitoloncolási offenzívát – és saját polgárai biztonságát helyezné előtérbe!
A párt külön bejegyzésben úgy fogalmazott:
Szíria nem hajlandó visszavenni a szíreket – nehogy az ország »bizonytalanná« váljon. A bűnöző szírek Németországban maradjanak – és a német kormány engedelmeskedik. Ehelyett: indítsanak kitoloncolási offenzívát, küldjék vissza a szíreket Szíriába!
Mindeközben a tavaly több német tartományban indított önkéntes visszatérési programok is látványosan gyenge eredményt hoztak. Bár pénzügyi ösztönzőket is kínáltak – a német adófizetők költségén –, csak töredékük élt a lehetőséggel.
