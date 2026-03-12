Ft
03. 12.
csütörtök
Németország energiaárak Magyarország energia Ukrajna Friedrich Merz Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Elszólta magát a német kancellár: nem érdekli Németország sorsa, csupán egyetlen cél vezérli

2026. március 12. 11:51

Pattanásig feszült a helyzet Orbán és Merz között.

2026. március 12. 11:51
null

A közel-keleti háború miatt emelkedő olajárak jelentős bevételhez juttatják Oroszországot, ami Vlagyimir Putyin elnök számára ideiglenes pénzügyi könnyebbséget hoz az ukrajnai háború finanszírozásához – írja a Kurier.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök felszólította az EU-t a szankciók enyhítésére orosz energiacégekkel szemben, ezt azonban Friedrich Merz német kancellár határozottan elutasította,

hangsúlyozva: a magasabb energiaárak ellenére is elsőbbséget élvez Ukrajna támogatása.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

 

