Elszólta magát a német kancellár: nem érdekli Németország sorsa, csupán egyetlen cél vezérli

Idáig süllyedtünk: megfenyegette Magyarországot a román politikus – előre borítékolható Orbán válasza
Újra bevetették Brüsszelben a „nagy trükköt” Ukrajna érdekében.
Pattanásig feszült a helyzet Orbán és Merz között.
A közel-keleti háború miatt emelkedő olajárak jelentős bevételhez juttatják Oroszországot, ami Vlagyimir Putyin elnök számára ideiglenes pénzügyi könnyebbséget hoz az ukrajnai háború finanszírozásához – írja a Kurier.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök felszólította az EU-t a szankciók enyhítésére orosz energiacégekkel szemben, ezt azonban Friedrich Merz német kancellár határozottan elutasította,
hangsúlyozva: a magasabb energiaárak ellenére is elsőbbséget élvez Ukrajna támogatása.
Ezt is ajánljuk a témában
Újra bevetették Brüsszelben a „nagy trükköt” Ukrajna érdekében.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP