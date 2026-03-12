Idáig süllyedtünk: megfenyegette Magyarországot a román politikus – előre borítékolható Orbán válasza

Megfagyott a levegő Brüsszelben: egyszerre hallgatott el Von der Leyen és Weber
Ennek azonban nagyon egyszerű oka van.
Újra bevetették Brüsszelben a „nagy trükköt” Ukrajna érdekében.
Siegfried Mureșan, az Európai Néppárt alelnöke szerint a csatlakozási tárgyalások során csak a végső döntésnél legyen szükség egyhangúságra, ne minden lépésnél – írja az Agerpres.
Kiemelte, hogy Magyarország kormánya blokkolja Ukrajna és így Moldova politikai tárgyalásait is, ami szerinte ellentétes az európai értékekkel és hátrányos Magyarország számára: kevesebb befektetés érkezik,
gyenge a forint és jelentős EU-s források vannak befagyasztva jogállamisági aggályok miatt.
Az EP támogatja a bővítést, de elvárja az alapvető uniós értékek betartását.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP