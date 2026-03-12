Idáig süllyedtünk: megfenyegette Magyarországot a román politikus – előre borítékolható Orbán válasza

Siegfried Mureșan, az Európai Néppárt alelnöke szerint a csatlakozási tárgyalások során csak a végső döntésnél legyen szükség egyhangúságra, ne minden lépésnél – írja az Agerpres.

Kiemelte, hogy Magyarország kormánya blokkolja Ukrajna és így Moldova politikai tárgyalásait is, ami szerinte ellentétes az európai értékekkel és hátrányos Magyarország számára: kevesebb befektetés érkezik,