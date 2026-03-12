Ft
Brüsszel Magyarország Ukrajna Orbán Viktor uniós források Európai Unió

Idáig süllyedtünk: megfenyegette Magyarországot a román politikus – előre borítékolható Orbán válasza

2026. március 12. 11:07

Újra bevetették Brüsszelben a „nagy trükköt” Ukrajna érdekében.

2026. március 12. 11:07
null

Siegfried Mureșan, az Európai Néppárt alelnöke szerint a csatlakozási tárgyalások során csak a végső döntésnél legyen szükség egyhangúságra, ne minden lépésnél – írja az Agerpres.

Kiemelte, hogy Magyarország kormánya blokkolja Ukrajna és így Moldova politikai tárgyalásait is, ami szerinte ellentétes az európai értékekkel és hátrányos Magyarország számára: kevesebb befektetés érkezik,

gyenge a forint és jelentős EU-s források vannak befagyasztva jogállamisági aggályok miatt.

Az EP támogatja a bővítést, de elvárja az alapvető uniós értékek betartását.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

nempolitizalok-0
2026. március 12. 15:41
Az is elég durva amikor egy román határozná meg mi jogállami. Amit ő javasol, az péld. kurvára nem.
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. március 12. 15:20
Nagyszerű! A Fondor Liar meg a Wéreb Wéber egy újabb (ezúttal OLÁH) idiótával próbálja térdre kényszeríteni Magyarországot. Ez már a jóból is sok... Szóval... Érik a Fidesz 4/5 parlamenti többsége? Hiszen a hohol meg az oláh magyargyűlölők is lényegében (habár talán nem szándékosan...?) Orbán csicskáiként funkcionálnak! Ezek a (brüsszeli és kijevi aranybudis) maffiózók mind s.gghülyék?
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. március 12. 15:13
Akinek a véleménye nem egyezik meg Zselenszkijjével, azt oroszbarátnak bélyegezik. Börtön, kínzás, a front vagy kivégzés a sorsa a másképp gondolkodóknak. Tombol a terror Ukrajnában!
Válasz erre
1
0
figyelő4322
2026. március 12. 15:10
canadian-deplorable 2026. március 12. 09:04 "Az úniónak nincsenek értékei." Na jó, de azért nem ENNYIRE egyszerű a dolog... Szerintem van néhány értékük, és ezek mostanában erősösen megmutatkoznak. Itt van pár a sok közül: tagállamok pénzének elsíbolása, zsarolás, fenyegetőzés, a szomszédok veszett kutyáinak egy célországra uszítása, stb, stb. Persze van még jónéhány hasonló 'értékük' de túl szégyenlős természetű vagyok ahhoz, hogy nyilvánosan felsoroljam... 😲🤣′
Válasz erre
1
0
