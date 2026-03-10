A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

Orbán életére törne Zelenszkij, Magyar Péter színészkedik – itt az új Mesterterv
Újra jelentkezik a Mesterterv.
Az ügyek egymásra rakódnak: a Barátság kőolajvezeték el nem indítása, a zsarolás, valamint immár a politikai erőszakkal való fenyegetés is.
Múlt hét pénteken a Nemzeti Ellenállási Mozgalom tüntetést szervezett a budapesti ukrán nagykövetség elé az ukránok zsarolása és Volodimir Zelenszkij elnök fenyegetése miatt. Ezzel párhuzamosan a NAV és a TEK emberei egy gyanús, Ukrajnába tartó szállítmányt kapcsoltak le az M0-áson, de a Közel-Keleten sem csillapodnak a kedélyek. A Mandiner Mesterterv című műsorának szakértője szerint mindezek ellenére Orbán Viktor képes távol tartani minket a konfliktustól, mivel erős vezető, és ezt a választók is tudni fogják április 12-én.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a műsorban úgy reagált a történtekre, hogy „Zelenszkij akarva sem tudott volna nagyobb segítséget adni egy ilyen tüntetésnek”. Hozzátette: Magyarország szempontjából ez egyértelműen a kormány malmára hajtja a vizet, hiszen a kabinet régóta arról beszél, hogy Zelenszkij vezetésével a jelenlegi ukrán kormányzat
Az elemző arra is rámutatott, hogy az ukránok a magyar segítségnyújtást sem köszönik meg, holott humanitárius téren és az energiaellátás biztosításában Magyarország kiemelkedő szerepet vállal.
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója azzal folytatta, hogy „innen nézve a helyzet súlyos és kritikus”. Mint mondta: „Egy szomszédos ország, amely háborúban áll, a vezetője átlépett egy határt. Nemcsak arról van szó, hogy megfenyegeti a mi miniszterelnökünket, hanem arról is, hogy — mint aki egy zsúfolt színházban tüzet kiált — beláthatatlan következményeket indíthat el. Egy ilyen kijelentésnek bármi lehet a következménye, és a végcélja a politikai erőszak” — hangsúlyozta.
G. Fodor szerint mindez a feszültség fokozódásához vezet, és ezek az ügyek egymásra rakódnak:
a Barátság kőolajvezeték el nem indítása, a zsarolás, valamint immár a politikai erőszakkal való fenyegetés is.
A stratégiai igazgató a tüntetés kapcsán kijelentette: annak az a funkciója, hogy a saját méltóságára büszke nemzet minden lehetséges eszközzel hangot adjon annak, hogy ezt nem lehet megtenni vele, „velünk így nem lehet bánni”.
„Ezen a hangon szólal meg a magyar miniszterelnök is, amikor azt mondja: le akarja törni az olajblokádot, minket nem lehet megzsarolni. Egyébként nagyon helyes, hogy az elkötelezett, a hazájukat szerető emberek kimennek, és azt mondják: »velünk ezt nem lehet megtenni, és hallatjuk a hangunkat«.”
A szakértő valamivel később azt is kimondta, hogy mindenki érzi: napjainkban húsbavágó kérdésekről van szó. „Nem pusztán ideológiai kérdésekről, nem arról, hogy a történelem jó vagy rossz oldalára álljunk, vagy hogy a háborúban kinek van igaza, hanem egészen egyszerűen arról, hogy
a magyar ember abból indul ki: maradjunk ki ebből, a háború rossz dolog, és legyen pénzem arra, hogy meg tudjam fizetni az alapvető dolgokat.
Az a helyzet, hogy ez egybeesik a kampány témáival” — tette hozzá.
Mráz Ágoston Sámuel ehhez kapcsolódva megjegyezte, hogy Orbán Viktor újraválasztása esetén továbbra is kiállna a rezsicsökkentés mellett.
A műsor vége felé G. Fodor Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy „a világ nagyon veszélyes hellyé vált.
Lassan a választókhoz is eljut, hogy az a biztonság, az a nyugalom, amelyben mi éljük az életünket, Magyarország kivételes adottsága. Pontosabban: politikai teljesítmény, hogy ezt sikerült elérni az elmúlt 16 évben”
– szögezte le.
