A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója azzal folytatta, hogy „innen nézve a helyzet súlyos és kritikus”. Mint mondta: „Egy szomszédos ország, amely háborúban áll, a vezetője átlépett egy határt. Nemcsak arról van szó, hogy megfenyegeti a mi miniszterelnökünket, hanem arról is, hogy — mint aki egy zsúfolt színházban tüzet kiált — beláthatatlan következményeket indíthat el. Egy ilyen kijelentésnek bármi lehet a következménye, és a végcélja a politikai erőszak” — hangsúlyozta.

G. Fodor szerint mindez a feszültség fokozódásához vezet, és ezek az ügyek egymásra rakódnak:

a Barátság kőolajvezeték el nem indítása, a zsarolás, valamint immár a politikai erőszakkal való fenyegetés is.

A stratégiai igazgató a tüntetés kapcsán kijelentette: annak az a funkciója, hogy a saját méltóságára büszke nemzet minden lehetséges eszközzel hangot adjon annak, hogy ezt nem lehet megtenni vele, „velünk így nem lehet bánni”.

„Ezen a hangon szólal meg a magyar miniszterelnök is, amikor azt mondja: le akarja törni az olajblokádot, minket nem lehet megzsarolni. Egyébként nagyon helyes, hogy az elkötelezett, a hazájukat szerető emberek kimennek, és azt mondják: »velünk ezt nem lehet megtenni, és hallatjuk a hangunkat«.”