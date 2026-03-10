Ft
G. Fodor Gábor mráz ágoston sámuel fidesz tüntetés magyarország Volodimir Zelenszkij mesterterv Orbán Viktor ukrajna orbán viktor

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

2026. március 10. 09:37

Az ügyek egymásra rakódnak: a Barátság kőolajvezeték el nem indítása, a zsarolás, valamint immár a politikai erőszakkal való fenyegetés is.

2026. március 10. 09:37
null

Múlt hét pénteken a Nemzeti Ellenállási Mozgalom tüntetést szervezett a budapesti ukrán nagykövetség elé az ukránok zsarolása és Volodimir Zelenszkij elnök fenyegetése miatt. Ezzel párhuzamosan a NAV és a TEK emberei egy gyanús, Ukrajnába tartó szállítmányt kapcsoltak le az M0-áson, de a Közel-Keleten sem csillapodnak a kedélyek. A Mandiner Mesterterv című műsorának szakértője szerint mindezek ellenére Orbán Viktor képes távol tartani minket a konfliktustól, mivel erős vezető, és ezt a választók is tudni fogják április 12-én.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a műsorban úgy reagált a történtekre, hogy „Zelenszkij akarva sem tudott volna nagyobb segítséget adni egy ilyen tüntetésnek”. Hozzátette: Magyarország szempontjából ez egyértelműen a kormány malmára hajtja a vizet, hiszen a kabinet régóta arról beszél, hogy Zelenszkij vezetésével a jelenlegi ukrán kormányzat

  • sérti Magyarország érdekeit,
  • fenyegeti Magyarország energiaellátását,
  • megpróbál beavatkozni a magyar választásokba,
  • és nem tisztességes partnere Magyarországnak.

Az elemző arra is rámutatott, hogy az ukránok a magyar segítségnyújtást sem köszönik meg, holott humanitárius téren és az energiaellátás biztosításában Magyarország kiemelkedő szerepet vállal.

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója azzal folytatta, hogy „innen nézve a helyzet súlyos és kritikus”. Mint mondta: „Egy szomszédos ország, amely háborúban áll, a vezetője átlépett egy határt. Nemcsak arról van szó, hogy megfenyegeti a mi miniszterelnökünket, hanem arról is, hogy — mint aki egy zsúfolt színházban tüzet kiált — beláthatatlan következményeket indíthat el. Egy ilyen kijelentésnek bármi lehet a következménye, és a végcélja a politikai erőszak” — hangsúlyozta.

G. Fodor szerint mindez a feszültség fokozódásához vezet, és ezek az ügyek egymásra rakódnak:

a Barátság kőolajvezeték el nem indítása, a zsarolás, valamint immár a politikai erőszakkal való fenyegetés is.

A stratégiai igazgató a tüntetés kapcsán kijelentette: annak az a funkciója, hogy a saját méltóságára büszke nemzet minden lehetséges eszközzel hangot adjon annak, hogy ezt nem lehet megtenni vele, „velünk így nem lehet bánni”.

„Ezen a hangon szólal meg a magyar miniszterelnök is, amikor azt mondja: le akarja törni az olajblokádot, minket nem lehet megzsarolni. Egyébként nagyon helyes, hogy az elkötelezett, a hazájukat szerető emberek kimennek, és azt mondják: »velünk ezt nem lehet megtenni, és hallatjuk a hangunkat«.”

A szakértő valamivel később azt is kimondta, hogy mindenki érzi: napjainkban húsbavágó kérdésekről van szó. „Nem pusztán ideológiai kérdésekről, nem arról, hogy a történelem jó vagy rossz oldalára álljunk, vagy hogy a háborúban kinek van igaza, hanem egészen egyszerűen arról, hogy

a magyar ember abból indul ki: maradjunk ki ebből, a háború rossz dolog, és legyen pénzem arra, hogy meg tudjam fizetni az alapvető dolgokat.

Az a helyzet, hogy ez egybeesik a kampány témáival” — tette hozzá.

Mráz Ágoston Sámuel ehhez kapcsolódva megjegyezte, hogy Orbán Viktor újraválasztása esetén továbbra is kiállna a rezsicsökkentés mellett.

A műsor vége felé G. Fodor Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy „a világ nagyon veszélyes hellyé vált.

Lassan a választókhoz is eljut, hogy az a biztonság, az a nyugalom, amelyben mi éljük az életünket, Magyarország kivételes adottsága. Pontosabban: politikai teljesítmény, hogy ezt sikerült elérni az elmúlt 16 évben”

 – szögezte le.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Lami66
2026. március 10. 12:42
Szomorú lenne ha csak ennyi döntene Orbán és a diktafonügynök között
madre79
2026. március 10. 11:59
A Tisza hazaárulókból áll! Nem kell!
lemez
2026. március 10. 11:49
Ha most minden szar,de mi lesz ha jön a szarabb.Erre nem gondolnak,dd sz országnak 2.trianonja lesz úgy kisemmiznek hogy nem lesz olyan kormány aki vissza tudná vásárolni mint Orbán.A genszterváltás megismétlödne.Az akkori tsz gyárrablók többet akarnak lopni.Jártasak lettek.
maximalista
2026. március 10. 11:21
Sajnos a tiszások hiába olvassák el a saját szemükkel vagy hallgatják végig a saját fülükkel a hiteles információkat a Barátság olajvezetékről, mást látnak a saját szemükkel és mást hallanak a saját fülükkel. Magyar Péter viszont bármit hazudik, mint itt is: „…senki sem tudja, hogy mi a valóság a Druzsba nevű vezetékkel …”, az a szent és sérthetetlen igazság a számukra. A valóság nem érdekli őket. Ezért nagyon veszélyesek, legyünk óvatosak. Nem fontos nekik, hogy ki a jelöltjük. Ezt már bebizonyították az európai parlamenti választásokon is. Lehet az ellenfelük, akár Mátyás király is a választókerületben, akkor is a tiszásra fognak szavazni. Minden választókerületben 50% feletti Fidesz győzelemre kell törekedni. Sok munka vár még ránk!!! Megfontoltan, szervezetten: hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
