Rakéták árnyékában zajlik a mentőakció: már közel ezer embert hozott haza a kormány

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy továbbra is kifejezetten intenzívek a harcok a Közel-Keleten, Irán továbbra is súlyos rakétatámadásokat indít az arab országok ellen, így a légterek használata továbbra is korlátozott. Bár az Egyesült Arab Emírségek légitársaságai, a Flydubai és az Emirates most már napi egy-egy budapesti járatot folyamatosan üzemeltetnek Dubajból, így az ott rekedt magyarok számára a menetrend szerinti hazatérés lehetősége is nyitott.