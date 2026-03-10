Ft
Csak a szokásos: miközben Brüsszel épp levág minket az orosz gázról, két pofára vásárolják az orosz LNG-t

2026. március 10. 10:06

Hamarosan életbe lép az orosz gáztilalom, mit csinálnak ennek élharcosai? Természetesen orosz gázt vesznek, akinek meg nincs tengerpartja, az úgy járt.

2026. március 10. 10:06
Alig kilenc hónappal azelőtt, hogy az Európai Unió teljes tilalma az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importjára hatályba lépne, az EU-vásárlók februárban az orosz Yamal LNG-projekt összes szállítmányát megvásárolták – számolt be a hajózási hírekkel foglalkozó qCaptain. 

2026 februárjában az Európai Unió 1,54 millió tonna LNG-t importált Oroszország Yamal LNG-létesítményéből, 21 szállítmányban – ez volt az első alkalom 2018 áprilisa óta, hogy minden szállítmány európai kikötőkbe került.

Ez a már amúgy is magas januári vásárlást követi, amikor az EU-vásárlók a Yamal termelésének 93 százalékát vásárolták meg. 

Az Urgewald érdekvédelmi csoport által a Kpler adatai alapján összeállított adatok aláhúzzák, hogy 

az EU továbbra is függ az orosz sarkvidéki gáztól, annak ellenére, hogy már közel öt éve geopolitikai feszültségek és szankciók vannak érvényben.

Az európai hajózási társaságok is továbbra is központi szerepet játszanak a kereskedelemben. A Seapeak (Egyesült Királyság) és a Dynagas (Görögország) a 21 szállítmányból 17-et szállított, és az európai biztosítók továbbra is kritikus fedezetet nyújtanak a hajók számára.

„A februári adatok aláhúzzák, hogy az európai infrastruktúra és a tengeri szolgáltatások továbbra is központi szerepet játszanak Oroszország LNG-export bevételeiben” – közölte az Urgewald.

A vásárlások folytatódnak annak ellenére, hogy az EU 2027. január 1-jétől, vagyis alig több mint 9 hónap múlva teljes tilalmat tervez bevezetni az orosz LNG-importra. 

Az elemzők megjegyzik, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult feszültségek által kiváltott ellátási nyomás Brüsszelben vitát indíthat el arról, hogy a tilalmat újra kell-e értékelni, ha a magas árak és a korlátozott ellátás továbbra is fennáll.

Nyitókép: Yamal/Alexander NEMENOV / AFP

Idézőjel

Magyar Péter betiltaná az olcsó orosz energiát, így az egekbe lökné az energiaárakat

Orbán Viktor védett árral védi a magyar családokat.

 

Bambuci
2026. március 10. 18:51
Szeretnem kérni az oroszokat, hogy a háború végén hozzak nyilvánosságra mely országok, mennyi olajat vett tőlük az elmúlt években.
Válasz erre
0
0
tekeva
2026. március 10. 18:10
A lényeg az, hogy a horvát demokrácia megakadályozza az orosz olaj szállítását a janaf csővezetéken keresztül a magyar diktatúrába. Az, hogy a nyugati demokráciák indiai olajat vásárolnak, teljesen jogos. Csak az orbáni propaganda állítja, hogy az orosz eredetű, tehát nem igaz. Na, így hangzanak kb. a tisza indokai! Nem tudsz velük kommunikálni!
Válasz erre
5
0
Toma78
•••
2026. március 10. 18:05 Szerkesztve
Nyomorult hülyék mit bisszultok meg Tiszás moslékok? Ez cikk gáról szól nem kőolajról. Az jön hozzánk a Török áramlaton... AMI NEM JÖN mondom lassan, hogy minden Tiszás kutya is megértse AZ A KŐOLAJ!!! Azt meg megbosszulhatjátok basszátok meg amikor mentek szekta gyűlésre.. Ott hazudozik a színpadon az a törpe kokós nyomorult őt nyugodtan pofán baszhatjátok, mert ő vesz benne részt az ukrán klónjácval meg a brüsszeli gazdikkal!!!!🖕😁🖕
Válasz erre
0
0
Robert-N
2026. március 10. 17:36
nuevoreynuevaley 2026. március 10. 16:53 Tehat mi vagyunk a fasz rossz vegen Felelos: Orban Ezt megbosszuljuk, de nagyon durvan -- Mit makogsz szőrös majom? Mássz vissza a fára ott a helyed Világ böszméi egybe süljetek
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!