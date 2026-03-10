Csak a szokásos: miközben Brüsszel épp levág minket az orosz gázról, két pofára vásárolják az orosz LNG-t

Az európai hajózási társaságok is továbbra is központi szerepet játszanak a kereskedelemben. A Seapeak (Egyesült Királyság) és a Dynagas (Görögország) a 21 szállítmányból 17-et szállított, és az európai biztosítók továbbra is kritikus fedezetet nyújtanak a hajók számára.

„A februári adatok aláhúzzák, hogy az európai infrastruktúra és a tengeri szolgáltatások továbbra is központi szerepet játszanak Oroszország LNG-export bevételeiben” – közölte az Urgewald.

A vásárlások folytatódnak annak ellenére, hogy az EU 2027. január 1-jétől, vagyis alig több mint 9 hónap múlva teljes tilalmat tervez bevezetni az orosz LNG-importra.

Az elemzők megjegyzik, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult feszültségek által kiváltott ellátási nyomás Brüsszelben vitát indíthat el arról, hogy a tilalmat újra kell-e értékelni, ha a magas árak és a korlátozott ellátás továbbra is fennáll.

