Csak a szokásos: miközben Brüsszel épp levág minket az orosz gázról, két pofára vásárolják az orosz LNG-t

Alig kilenc hónappal azelőtt, hogy az Európai Unió teljes tilalma az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importjára hatályba lépne, az EU-vásárlók februárban az orosz Yamal LNG-projekt összes szállítmányát megvásárolták – számolt be a hajózási hírekkel foglalkozó qCaptain.
2026 februárjában az Európai Unió 1,54 millió tonna LNG-t importált Oroszország Yamal LNG-létesítményéből, 21 szállítmányban – ez volt az első alkalom 2018 áprilisa óta, hogy minden szállítmány európai kikötőkbe került.
Ez a már amúgy is magas januári vásárlást követi, amikor az EU-vásárlók a Yamal termelésének 93 százalékát vásárolták meg.
Az Urgewald érdekvédelmi csoport által a Kpler adatai alapján összeállított adatok aláhúzzák, hogy
az EU továbbra is függ az orosz sarkvidéki gáztól, annak ellenére, hogy már közel öt éve geopolitikai feszültségek és szankciók vannak érvényben.
Az európai hajózási társaságok is továbbra is központi szerepet játszanak a kereskedelemben. A Seapeak (Egyesült Királyság) és a Dynagas (Görögország) a 21 szállítmányból 17-et szállított, és az európai biztosítók továbbra is kritikus fedezetet nyújtanak a hajók számára.
„A februári adatok aláhúzzák, hogy az európai infrastruktúra és a tengeri szolgáltatások továbbra is központi szerepet játszanak Oroszország LNG-export bevételeiben” – közölte az Urgewald.
A vásárlások folytatódnak annak ellenére, hogy az EU 2027. január 1-jétől, vagyis alig több mint 9 hónap múlva teljes tilalmat tervez bevezetni az orosz LNG-importra.
Az elemzők megjegyzik, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult feszültségek által kiváltott ellátási nyomás Brüsszelben vitát indíthat el arról, hogy a tilalmat újra kell-e értékelni, ha a magas árak és a korlátozott ellátás továbbra is fennáll.
