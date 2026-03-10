Magyarországról érkezett a figyelmeztetés: beláthatatlan folyamatok indulhatnak el az Európai Unióban

„És nekünk ezen sok-sok vészhelyzet, veszély és válság közepette az volt a célunk, hogy olyan külpolitikai stratégiát rakjunk össze, aminek eredményeként a közép-európai életet meghatározó nagy világhatalmi centrumok – s ebből a szempontból négyet lehet azonosítani: Washington, Moszkva, Peking, Ankara – a sikerünkben legyenek érdekeltek, egyszerre lehetőleg” – mondta.

Úgy vélekedett, hogy mára ezt sikerült elérni, így jelenleg Orbán Viktor miniszterelnök az egyetlen olyan európai vezető, aki egyszerre tud jó kapcsolatot fenntartani ezzel a négy politikai centrummal, és ennek a mostani, válságokkal teli időszakban rendkívül nagy jelentősége van.

Ezzel kapcsolatban a magyar kormány válságkezelését méltatta, rámutatva, hogy „nem úsztak az árral”, hanem minden esetben nemzeti megoldásokat alkalmaztak,

és így hazánk komoly gazdasági bravúrokra volt képes a nehézségek ellenére is. Szijjártó Péter ezután részletesebben is érintette a közel-keleti helyzetet, s arra figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoros lezárásával sok kőolaj kiesett a nemzetközi energiapiacról, amit tovább súlyosbít, hogy az Európai Unió kitiltotta az orosz energiahordozókat.

„Így ma Európában előáll egy olyan helyzet, ami egy elképesztő árrobbanást tud eredményezni, ezt már látjuk is,