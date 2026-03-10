Magyarországról érkezett a figyelmeztetés: beláthatatlan folyamatok indulhatnak el az Európai Unióban

Betelt a pohár: Zelenszkij hamarosan búcsút inthet az Európai Uniónak – sorra állnak ki Orbán mellett a vezetők
Ami sok, az sok. Egyre többen látnak át a szitán.
A jelenleg kialakulóban lévő új világrendben alaposan felértékelődik a tapasztalat, a kiszámíthatóság és a biztonság, s ezért most valóban olyanoknak kell állniuk a kormányrúdnál, akik már sok mindent láttak – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Kecskeméten.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kecskeméti egyetemistákkal találkozott, és a nekik megtartott beszédében kifejtette, hogy az elmúlt másfél évtized folyamán olyan válságok követték egymást, amelyek közül egy is elég lett volna ahhoz, hogy a világ kiforduljon a sarkaiból.
Emlékeztetett a pénzügyi rendszer összeomlására, a tömeges migrációs áradatra, a koronavírus-járvány éveire, az ukrajnai háború kirobbanására,
majd arra, hogy nemrég a Közel-Keleten is jelentős fegyveres konfliktus tört ki, ami ismét bizonytalan helyzetbe hozzá a globális energiaellátást.
„És nekünk ezen sok-sok vészhelyzet, veszély és válság közepette az volt a célunk, hogy olyan külpolitikai stratégiát rakjunk össze, aminek eredményeként a közép-európai életet meghatározó nagy világhatalmi centrumok – s ebből a szempontból négyet lehet azonosítani: Washington, Moszkva, Peking, Ankara – a sikerünkben legyenek érdekeltek, egyszerre lehetőleg” – mondta.
Úgy vélekedett, hogy mára ezt sikerült elérni, így jelenleg Orbán Viktor miniszterelnök az egyetlen olyan európai vezető, aki egyszerre tud jó kapcsolatot fenntartani ezzel a négy politikai centrummal, és ennek a mostani, válságokkal teli időszakban rendkívül nagy jelentősége van.
Ezzel kapcsolatban a magyar kormány válságkezelését méltatta, rámutatva, hogy „nem úsztak az árral”, hanem minden esetben nemzeti megoldásokat alkalmaztak,
és így hazánk komoly gazdasági bravúrokra volt képes a nehézségek ellenére is. Szijjártó Péter ezután részletesebben is érintette a közel-keleti helyzetet, s arra figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoros lezárásával sok kőolaj kiesett a nemzetközi energiapiacról, amit tovább súlyosbít, hogy az Európai Unió kitiltotta az orosz energiahordozókat.
„Így ma Európában előáll egy olyan helyzet, ami egy elképesztő árrobbanást tud eredményezni, ezt már látjuk is,
tehát Nyugat-Európában és itt Közép-Európában is olyan benzin- és dízelárak lettek, hogy a fal adta a másikat”
– fogalmazott, megjegyezve, hogy ezért volt szükség védett árak bevezetésére. Kiemelte, hogy Magyarország a mainstreammel ismét szembemenve azt az álláspontot képviseli, hogy a krízisre tekintettel fel kellene oldani az orosz energiaimportot tiltó szankciókat.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq