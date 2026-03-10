Leigázzák Angliát a salzburgi jóbarátok: döbbenetes számokat produkál Szoboszlai és Haaland

Haaland nem erre számított: Szoboszlai reakcióján röhög az internet népe
A Red Bull-rendszerben nevelkedett magyar középpályás és norvég csatár együttes értéke meghaladja a 115 milliárd forintnak megfelelő euróösszeget. Szoboszlai Dominik belépett a három számjegyűek klubjába a piaci árat illetően, miközben Erling Haaland továbbra is stabilan őrzi első helyét a világ legértékesebb játékosaként.
Ahogy arról beszámoltunk, a Transfermarkt legújabb, márciusi frissítése alapján Erling Haaland piaci értéke továbbra is 200 millió euró, míg Szoboszlai Dominik éppen most lépte át a 100 milliós határt (+15 millió eurós emelkedéssel). Együttesen tehát kereken 300 millió eurót képviselnek, ami önmagában is figyelemfelkeltő a globális futballpiacon. Ám nem csupán a „végösszeg” számít: a mögöttes pályafutás, a teljesítmény, a statisztikák és a taktikai profilok adják meg az igazi súlyt.
Haaland a Manchester City szupersztárja, akinek góléhsége, fizikai adottságai és befejezőkészsége évek óta a legmagasabb szintre emelik. Pályafutása során a Molde FK-tól Red Bull Salzburgba igazolva csupán 5 millió euróra taksálták, majd a Dortmundhoz kerülve két és fél év alatt 60 millióról 150 millió euróra nőtt az értéke. A német szakportál lépésről lépésre követte tovább szenzációsan alakuló karrierjét a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában – az xG-jét jelentősen túlteljesítő norvég csatár az egyik legstabilabb, világszinten is kiemelkedő értéket képviseli (jelenleg Lamine Yamallal holtversenyben a legértékesebb játékos a világon).
Szoboszlai útja is látványos: a Red Bull Salzburg mindössze 500 ezer euróért vásárolta meg a szintén osztrák Lieferingtől, majd 36 millió euróért adta el a német RB Leipzignek, ahol piaci értéke hamar 50 millió euróra ugrott. A Liverpoolhoz kerülve árcédulája tovább nőtt, és most átlépte a bűvös, 100 millió eurós határt. Többek között technikája, távoli lövései, pontrúgás-specialitása és kulcspasszai miatt vált az angol bajnok kulcsemberré – a mostani +15 milliós ugrás pontosan ezt a kimagasló formát és hatást tükrözi.
A 100 milliós mérföldkő elérésével a 25 éves magyar a Premier League hetedik, illetve a Pool második legértékesebb játékosa lett.
A két világklasszis közös szála nem csupán a kiemelkedő piaci értékben, hanem a taktikai profilban és neveltetésben is tetten érhető. Mindketten a Red Bull-rendszerben tanulták meg a mozgékony, területfoglaló, gyors átmenetekre épülő játékstílust. Haaland útja a Dortmundon át vezetett a Cityhez, Szoboszlaié pedig Lipcsén keresztül az Anfieldre – mégis mindketten tökéletesen illeszkednek a mai magas letámadásra épülő, intenzív futballba.
Teljesítménymutatóik szintén árulkodóak: Erling Haaland gólaránya és xG-fölötti teljesítménye kiemelkedő, folyamatosan stabil topértéket képvisel. Szoboszlai Dominik esetében a kulcspasszok, szabadrúgás-gólok, hosszú indítások és váratlan lövések adják a mérkőzésformáló képességet, amely a PL-ben is gyakran döntő pillanatokat eredményez.
A 300 milliós összérték tehát nem pusztán presztízsszám: élő tükre a klubok várakozásainak, a megállapodások időtartamának, a sérüléskockázatnak és a futballgazdaság aktuális állapotának. Mindkét labdarúgó esetében a stabil, elit szintű teljesítmény biztonságot ad (emiatt adnak az egyesületek gigabéreket és hosszú távú szerződéseket), ugyanakkor a piac instabil: egy rosszabb formaszéria, sérülés vagy taktikai változás gyorsan módosíthat az áron, ahogy azt a Vörösök svéd csatára, Isak esetében is láthatjuk.
