Leigázzák Angliát a salzburgi jóbarátok: döbbenetes számokat produkál Szoboszlai és Haaland

Ahogy arról beszámoltunk, a Transfermarkt legújabb, márciusi frissítése alapján Erling Haaland piaci értéke továbbra is 200 millió euró, míg Szoboszlai Dominik éppen most lépte át a 100 milliós határt (+15 millió eurós emelkedéssel). Együttesen tehát kereken 300 millió eurót képviselnek, ami önmagában is figyelemfelkeltő a globális futballpiacon. Ám nem csupán a „végösszeg” számít: a mögöttes pályafutás, a teljesítmény, a statisztikák és a taktikai profilok adják meg az igazi súlyt.

Haaland a Manchester City szupersztárja, akinek góléhsége, fizikai adottságai és befejezőkészsége évek óta a legmagasabb szintre emelik. Pályafutása során a Molde FK-tól Red Bull Salzburgba igazolva csupán 5 millió euróra taksálták, majd a Dortmundhoz kerülve két és fél év alatt 60 millióról 150 millió euróra nőtt az értéke. A német szakportál lépésről lépésre követte tovább szenzációsan alakuló karrierjét a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában – az xG-jét jelentősen túlteljesítő norvég csatár az egyik legstabilabb, világszinten is kiemelkedő értéket képviseli (jelenleg Lamine Yamallal holtversenyben a legértékesebb játékos a világon).