liverpool premier league szoboszlai dominik manchester city erling haaland transfermarkt érték

Leigázzák Angliát a salzburgi jóbarátok: döbbenetes számokat produkál Szoboszlai és Haaland

2026. március 10. 12:31

A Red Bull-rendszerben nevelkedett magyar középpályás és norvég csatár együttes értéke meghaladja a 115 milliárd forintnak megfelelő euróösszeget. Szoboszlai Dominik belépett a három számjegyűek klubjába a piaci árat illetően, miközben Erling Haaland továbbra is stabilan őrzi első helyét a világ legértékesebb játékosaként.

2026. március 10. 12:31
null
Szabó Levente
Szabó Levente

Ahogy arról beszámoltunk, a Transfermarkt legújabb, márciusi frissítése alapján Erling Haaland piaci értéke továbbra is 200 millió euró, míg Szoboszlai Dominik éppen most lépte át a 100 milliós határt (+15 millió eurós emelkedéssel). Együttesen tehát kereken 300 millió eurót képviselnek, ami önmagában is figyelemfelkeltő a globális futballpiacon. Ám nem csupán a „végösszeg” számít: a mögöttes pályafutás, a teljesítmény, a statisztikák és a taktikai profilok adják meg az igazi súlyt. 

Haaland a Manchester City szupersztárja, akinek góléhsége, fizikai adottságai és befejezőkészsége évek óta a legmagasabb szintre emelik. Pályafutása során a Molde FK-tól Red Bull Salzburgba igazolva csupán 5 millió euróra taksálták, majd a Dortmundhoz kerülve két és fél év alatt 60 millióról 150 millió euróra nőtt az értéke. A német szakportál lépésről lépésre követte tovább szenzációsan alakuló karrierjét a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában – az xG-jét jelentősen túlteljesítő norvég csatár az egyik legstabilabb, világszinten is kiemelkedő értéket képviseli (jelenleg Lamine Yamallal holtversenyben a legértékesebb játékos a világon).

Szoboszlai a „három számjegyűek klubjában”

Szoboszlai útja is látványos: a Red Bull Salzburg mindössze 500 ezer euróért vásárolta meg a szintén osztrák Lieferingtől, majd 36 millió euróért adta el a német RB Leipzignek, ahol piaci értéke hamar 50 millió euróra ugrott. A Liverpoolhoz kerülve árcédulája tovább nőtt, és most átlépte a bűvös, 100 millió eurós határt. Többek között technikája, távoli lövései, pontrúgás-specialitása és kulcspasszai miatt vált az angol bajnok kulcsemberré – a mostani +15 milliós ugrás pontosan ezt a kimagasló formát és hatást tükrözi. 

A 100 milliós mérföldkő elérésével a 25 éves magyar a Premier League hetedik, illetve a Pool második legértékesebb játékosa lett. 

A két világklasszis közös szála nem csupán a kiemelkedő piaci értékben, hanem a taktikai profilban és neveltetésben is tetten érhető. Mindketten a Red Bull-rendszerben tanulták meg a mozgékony, területfoglaló, gyors átmenetekre épülő játékstílust. Haaland útja a Dortmundon át vezetett a Cityhez, Szoboszlaié pedig Lipcsén keresztül az Anfieldre – mégis mindketten tökéletesen illeszkednek a mai magas letámadásra épülő, intenzív futballba.

Ezt is ajánljuk a témában

Teljesítménymutatóik szintén árulkodóak: Erling Haaland gólaránya és xG-fölötti teljesítménye kiemelkedő, folyamatosan stabil topértéket képvisel. Szoboszlai Dominik esetében a kulcspasszok, szabadrúgás-gólok, hosszú indítások és váratlan lövések adják a mérkőzésformáló képességet, amely a PL-ben is gyakran döntő pillanatokat eredményez.

A 300 milliós összérték tehát nem pusztán presztízsszám: élő tükre a klubok várakozásainak, a megállapodások időtartamának, a sérüléskockázatnak és a futballgazdaság aktuális állapotának. Mindkét labdarúgó esetében a stabil, elit szintű teljesítmény biztonságot ad (emiatt adnak az egyesületek gigabéreket és hosszú távú szerződéseket), ugyanakkor a piac instabil: egy rosszabb formaszéria, sérülés vagy taktikai változás gyorsan módosíthat az áron, ahogy azt a Vörösök svéd csatára, Isak esetében is láthatjuk

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: X/Red Bull 

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

tgely
2026. március 10. 15:36
A gyerekkori indíttatás a kulcs, amiben a szülők (elsősorban az apa) szerepe a döntő, nem elhanyagolva a Red Bull hatását. Sok hazai tehetség életében játszik szerepet az apa. (teljesség igénye nélkül: Polgár Judit, Vass Blanka, Szoboszlai Dominik)
