03. 10.
kedd
tiszás plakát Magyar Péter

Minden állat egyenlő. De egyes állatok egyenlőbbek a többinél

2026. március 10. 12:19

Magyar Péter ugye nagy mellkasdöngetéssel bemondta, hogy nem lesznek tiszás plakátok.

2026. március 10. 12:19
Hollik István
Hollik István
Facebook

„»Minden állat egyenlő. De egyes állatok egyenlőbbek a többinél« – írta Orwell az Állatfarmban... 

Magyar Péter ugye nagy mellkasdöngetéssel bemondta, hogy nem lesznek tiszás plakátok, mert az milyen 20. századi, ózsdi, meg drága.

Igen ám, de ez nem mindenkire vonatkozik, vannak akik egyenlőbbek az egyenlőknél... Péterünk is ilyen.

De sebaj, ez a plakát legalább tökéletes helyre került.”
 

Fotó: Facebook

Fotó: Facebook

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
csicseriborso3
2026. március 10. 20:21
Mindenütt van tiszás plakát. Csak olyan, amin petikével együtt látható a helyi jelölt. Még ott sem engedik meg, hogy a helyi egyedül legyen. Ettől Dobrev is etikusabb, neki és a helyi jelöltnek ugyanolyan méretű KÜLÖN plakátja van.
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2026. március 10. 19:45
Nem mintha számítana, de MP a közterületi óriásplakátokról beszélt, valamint a megvásárolható plakáthelyekről, amikor azt mondta, hogy a Tisza ilyeneken nem fog hirdetési helyet vásárolni.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. március 10. 16:38
A drogos pszichopata megérkezett a szemétlerakóba. Tökjó a fotó, remélem, a Fidesz terjeszti.
Válasz erre
2
0
CirmoS
2026. március 10. 16:29
Az agyhalott Tiszar jelölt mellett ott virít ennek az idiótának is az idegölő pofája! Ezzel is elárulja magát, hogy a tiszás pondró jelöltet a kutya sem ismeri, hiszen eddig dugdosták meg szájzár van rajta, de mivel közel a választás mostmár csak- csak muszáj megmutatni....legalább fotón... Szánalmas! Gyurcsányné legalább egyedül égeti magát a plakátokon, tehát korrektebb mint dubajpöti!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!