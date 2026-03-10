Pofátlanság a köbön: a „szeretetország” jegyében a plakátrongálásban is szintet léptek a tiszások
A Viharsarokban pofátlan módszerhez folyamodtak Magyar Péter szimpatizánsai.
Magyar Péter ugye nagy mellkasdöngetéssel bemondta, hogy nem lesznek tiszás plakátok.
„»Minden állat egyenlő. De egyes állatok egyenlőbbek a többinél« – írta Orwell az Állatfarmban...
Magyar Péter ugye nagy mellkasdöngetéssel bemondta, hogy nem lesznek tiszás plakátok, mert az milyen 20. századi, ózsdi, meg drága.
Igen ám, de ez nem mindenkire vonatkozik, vannak akik egyenlőbbek az egyenlőknél... Péterünk is ilyen.
De sebaj, ez a plakát legalább tökéletes helyre került.”
Fotó: Facebook