Magyar Péter és Zelenszkij egy brancs – Kövér László a Mandiner Klubesten (VIDEÓ)

A világ megingott: elúszni látszik az ukrajnai béke, Zelenszkij aggodalmaskodik
Lekerült a fókusz az ukránokról.
Már régen be lehetett volna fejezni ezt a háborút, ám az Európai Unió vezetői nem ebben érdekeltek – szögezte le a Mandiner Klubesten Kövér László. Az Országgyűlés elnöke Szalai Laura kérdéseire válaszolva beszélt a Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij közti hasonlóságról, de „megidézte” Gyurcsány Ferencet és Szabó Tímeát is.
Akkor ér véget a háború, amikor Ukrajna újjáépítése már nagyobb profitot hoz, mint maga a konfliktus – fogalmazott a Mandiner Klubesten, a Várkert Bazárban Kövér László. Az Országgyűlés elnöke – aki a beszélgetés előtt a közönséggel együtt megtekintette a Baljós közelség című háborús dokumentumfilmet – azt mondta:
megvan a véleménye Zelenszkij elnökről, ám ha őszintén elmondaná, abból diplomáciai botrány kerekedne.
Kövér László leszögezte: „Zelenszkij egy báb”, aki azt engedi meg magának Magyarországgal szemben, amit Brüsszelből, Berlinből, Londonból vagy Párizsból jóváhagynak.
Szalai Laurának, a Mandiner főszerkesztő-helyettesének kérdéseire válaszolva elmondta a véleményét a választási esélyekről is.
Ha muszáj lenne fogadni – amit sosem tennék önként –, akkor magunkra fogadnék, és nem csak becsületből”
– mondta. Mint hozzátette, ettől függetlenül szoros versenyre számít április 12-én.
Magyar Péter és Zelenszkij „egy brancs”, hiszen – fejtette ki a házelnök –
a Tisza elnökének ugyanazok a gazdái, mint az ukrán elnöknek.
Ezt is ajánljuk a témában
Lekerült a fókusz az ukránokról.
Kövér László Gyurcsány Ferenc „legjobb tanítványának” nevezte Magyar Pétert, mint fogalmazott: Gyurcsány felállt a gyűlöletből ácsolt dobogója tetejére, Magyar Péter pedig hátulról fölkapaszkodva lelökte őt.
A rendszerváltást felidézve Kövér László kijelentette: még abban az időszakban, de előtte vagy utána sem volt olyan mértékű gyűlölet a magyar közéletben, mint ma.
Nem véletlenül „nem tetszettünk forradalmat csinálni” – mondta.
Abban látja ennek magyarázatát, hogy abban az időben mindenki úgy gondolta: a magyar nemzet kapott egy történelmi lehetőséget. Az akkor futni hagyottak
politikai utódai akarják most a vérünket ontani
– világított rá.
Ne akarjuk, hogy őrültek kezébe kerüljön az ország irányítása – figyelmeztetett a közelgő választásokkal kapcsolatban, hozzátéve: a jólétünk, az egzisztenciánk, a nemzeti szabadságunk, állami létünk forog kockán.
Szalai Laura és Kövér László beszélgetése a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy fentebb megtekinthető.
Ezt is ajánljuk a témában
A Mandiner Klubestjén a négy éve tartó ukrajnai háború, az ó- és újellenzék, a nemzeti szuverenitás és geopolitikai kérdések is szóba kerültek. Kövér László házelnök kifejtette, hogy a háborúban az Európai Unió vezetői érdekeltek, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csak azt hajtja végre, amit Brüsszelből diktálnak Kijevnek.
Nyitókép: Mandiner