03. 10.
kedd
Szalai Laura mandiner Kövér László Magyar Péter gyurcsány ferenc

Magyar Péter és Zelenszkij egy brancs – Kövér László a Mandiner Klubesten (VIDEÓ)

2026. március 10. 07:58

Már régen be lehetett volna fejezni ezt a háborút, ám az Európai Unió vezetői nem ebben érdekeltek – szögezte le a Mandiner Klubesten Kövér László. Az Országgyűlés elnöke Szalai Laura kérdéseire válaszolva beszélt a Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij közti hasonlóságról, de „megidézte” Gyurcsány Ferencet és Szabó Tímeát is.

null

Akkor ér véget a háború, amikor Ukrajna újjáépítése már nagyobb profitot hoz, mint maga a konfliktus – fogalmazott a Mandiner Klubesten, a Várkert Bazárban Kövér László. Az Országgyűlés elnöke – aki a beszélgetés előtt a közönséggel együtt megtekintette a Baljós közelség című háborús dokumentumfilmet – azt mondta: 

megvan a véleménye Zelenszkij elnökről, ám ha őszintén elmondaná, abból diplomáciai botrány kerekedne.

Kövér László leszögezte: „Zelenszkij egy báb”, aki azt engedi meg magának Magyarországgal szemben, amit Brüsszelből, Berlinből, Londonból vagy Párizsból jóváhagynak. 

Szalai Laurának, a Mandiner főszerkesztő-helyettesének kérdéseire válaszolva elmondta a véleményét a választási esélyekről is. 

Ha muszáj lenne fogadni – amit sosem tennék önként –, akkor magunkra fogadnék, és nem csak becsületből”

– mondta. Mint hozzátette, ettől függetlenül szoros versenyre számít április 12-én.

Magyar Péter és Zelenszkij „egy brancs”, hiszen – fejtette ki a házelnök – 

a Tisza elnökének ugyanazok a gazdái, mint az ukrán elnöknek

Kövér László Gyurcsány Ferenc „legjobb tanítványának” nevezte Magyar Pétert, mint fogalmazott: Gyurcsány felállt a gyűlöletből ácsolt dobogója tetejére, Magyar Péter pedig hátulról fölkapaszkodva lelökte őt.

A rendszerváltást felidézve Kövér László kijelentette: még abban az időszakban, de előtte vagy utána sem volt olyan mértékű gyűlölet a magyar közéletben, mint ma. 

Nem véletlenül „nem tetszettünk forradalmat csinálni” – mondta. 

Abban látja ennek magyarázatát, hogy abban az időben mindenki úgy gondolta: a magyar nemzet kapott egy történelmi lehetőséget. Az akkor futni hagyottak 

politikai utódai akarják most a vérünket ontani 

– világított rá.

Ne akarjuk, hogy őrültek kezébe kerüljön az ország irányítása – figyelmeztetett a közelgő választásokkal kapcsolatban, hozzátéve: a jólétünk, az egzisztenciánk, a nemzeti szabadságunk, állami létünk forog kockán.

Szalai Laura és Kövér László beszélgetése a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy fentebb megtekinthető.

Nyitókép: Mandiner

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akyokushinkaimestere
•••
2026. március 10. 15:10 Szerkesztve
Azt mondja a vén komcsi keresem a szavakat a film után,Bazdmeg már azt is elloptátok?Zsebben esetleg . A ruszkikat ez a vén mocsok meg sem említi ,csak az ukránokat akit valami oknál fogva maguktól meghalnak.🤦‍♂️ Remélem egyszer találkozik ezzel a vén komcsival valaki ,aki annyira utálja mint én.😂👍
Válasz erre
0
4
narancsliget
2026. március 10. 14:19
A népírtó Putyin és a fidesz egy brancs a budiba valók.
Válasz erre
1
5
fortissima
2026. március 10. 12:46
További jó vergődést!
Válasz erre
0
3
csulak
2026. március 10. 11:16
SOHA TOBBE BALOLDALT ! es nincs problema
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!