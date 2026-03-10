Magyar Péter és Zelenszkij egy brancs – Kövér László a Mandiner Klubesten (VIDEÓ)

Akkor ér véget a háború, amikor Ukrajna újjáépítése már nagyobb profitot hoz, mint maga a konfliktus – fogalmazott a Mandiner Klubesten, a Várkert Bazárban Kövér László. Az Országgyűlés elnöke – aki a beszélgetés előtt a közönséggel együtt megtekintette a Baljós közelség című háborús dokumentumfilmet – azt mondta:

megvan a véleménye Zelenszkij elnökről, ám ha őszintén elmondaná, abból diplomáciai botrány kerekedne.

Kövér László leszögezte: „Zelenszkij egy báb”, aki azt engedi meg magának Magyarországgal szemben, amit Brüsszelből, Berlinből, Londonból vagy Párizsból jóváhagynak.