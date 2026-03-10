Észbe kaptak Liverpoolban: álomfizetéssel előznék meg a bajt, megadják Szoboszlainak, amit kér

Százmillió eurós biznisz lett Szoboszlai Dominik – megszólalt a menedzser
Magyar játékos még soha nem jutott ilyen magasságba. Szoboszlai csillaga példátlanul emelkedik.
Brit sajtóértesülések szerint a Real és az Atlético Madrid is érdeklődik a Liverpool magyar középpályásának helyzetéről. Az egyik portál úgy tudja, hivatalos ajánlatot ugyanakkor még egyik fél sem tett Szoboszlai Dominik játékjogáért, az angol címvédő vezetése ezért szeretné megelőzni a bajt.
Szoboszlai Dominik jövőjét továbbra is kiemelten kezelik a brit sportsajtóban. Abban semmi újdonság nincs, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédője hosszú távú szerződést szeretne kötni kulcsemberével, ami viszont friss fejlemény: ezért hajlandó elfogadni a magyar középpályás magas fizetési igényeit. A Liverpool FC vezetősége kiemelt prioritásként kezeli a székesfehérvári futballista ügyét, akinek a jelenlegi megállapodása 2028 nyaráig szól – ezt szeretné a Mersey-parti klub meghosszabbítani.
A hírek szerint honfitársunk
heti 250 ezert fontra (111,73 millió forint) tart igényt, amit hajlandóak lennének megadni neki. Ez jelentős emelés lenne a jelenlegi heti 120 ezer fontos (53,63 millió forint) alapbéréhez képest, és ezzel a csapat legjobban kereső játékosai közé kerülne.
A Vörösök vezetése azért is siet az egyezséggel, mert több európai topcsapat – például a Real Madrid és az Atlético Madrid – érdeklődött a magyar válogatott klasszis helyzete iránt – erről az általában jól értesült TeamTalk számolt be. A brit portál úgy tudja, hivatalos ajánlatot ugyanakkor még egyik fél sem tett, a Liverpool ezért szeretné elkerülni, hogy a jövőben egy úgynevezett átigazolási saga alakuljon ki körülötte.
Amennyiben Szoboszlai Dominik megkapja az általa kért heti 250 ezer fontot, úgy
az éves fizetése 13 millió fontra emelkedne, ami jelenlegi árfolyamon 5,6-5,7 milliárd forintot jelent.
Bontásban ez így néz ki:
A TeamTalk cikke azt is megemlíti, hogy új kontraktusával Szoboszlai a heti 400 ezer fontot kereső Mohamed Szalah és a 350 ezer fontot kapó Virgil van Dijk mögött a harmadik legjobban fizetett liverpooli labdarúgó lenne.
A történeten közben a spanyolok csavartak egyet: a Mundo Deportivo arról számolt be, hogy a Realtól nemrégiben menesztett Xabi Alonso szóban megegyezett a Pool illetékeseivel, hogy a 44 éves spanyol edző a nyártól milyen feltételek mellett veheti át az angol bajnoki címvédő irányítását. Egyetlen kitétel azonban van, amivel a jelenlegi szakvezető, Arne Slot megmentheti az állását: a forrás szerint, ha a Liverpool idén megnyeri a Bajnokok Ligáját, akkor a holland maradhat, és nem érkezik Alonso. Egy esetleges BL-siker valószínűleg Szoboszlai Dominik jövőjére is hatással lenne.
Nyitókép: Peter Powell / AFP
