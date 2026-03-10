Ft
szerződés Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

Észbe kaptak Liverpoolban: álomfizetéssel előznék meg a bajt, megadják Szoboszlainak, amit kér

2026. március 10. 08:56

Brit sajtóértesülések szerint a Real és az Atlético Madrid is érdeklődik a Liverpool magyar középpályásának helyzetéről. Az egyik portál úgy tudja, hivatalos ajánlatot ugyanakkor még egyik fél sem tett Szoboszlai Dominik játékjogáért, az angol címvédő vezetése ezért szeretné megelőzni a bajt.

2026. március 10. 08:56
null

Szoboszlai Dominik jövőjét továbbra is kiemelten kezelik a brit sportsajtóban. Abban semmi újdonság nincs, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédője hosszú távú szerződést szeretne kötni kulcsemberével, ami viszont friss fejlemény: ezért hajlandó elfogadni a magyar középpályás magas fizetési igényeit. A Liverpool FC vezetősége kiemelt prioritásként kezeli a székesfehérvári futballista ügyét, akinek a jelenlegi megállapodása 2028 nyaráig szól – ezt szeretné a Mersey-parti klub meghosszabbítani. 

heti 250 ezert fontra (111,73 millió forint) tart igényt, amit hajlandóak lennének megadni neki. Ez jelentős emelés lenne a jelenlegi heti 120 ezer fontos (53,63 millió forint) alapbéréhez képest, és ezzel a csapat legjobban kereső játékosai közé kerülne.

A Vörösök vezetése azért is siet az egyezséggel, mert több európai topcsapat – például a Real Madrid és az Atlético Madrid – érdeklődött a magyar válogatott klasszis helyzete iránt – erről az általában jól értesült TeamTalk számolt be. A brit portál úgy tudja, hivatalos ajánlatot ugyanakkor még egyik fél sem tett, a Liverpool ezért szeretné elkerülni, hogy a jövőben egy úgynevezett átigazolási saga alakuljon ki körülötte. 

Amennyiben Szoboszlai Dominik megkapja az általa kért heti 250 ezer fontot, úgy 

az éves fizetése 13 millió fontra emelkedne, ami jelenlegi árfolyamon 5,6-5,7 milliárd forintot jelent. 

Bontásban ez így néz ki:

  • 5,6 milliárd forint évente,
  • 470 millió forint havonta,
  • 108-110 millió forint hetente,
  • 15 millió forint naponta.

A TeamTalk cikke azt is megemlíti, hogy új kontraktusával Szoboszlai a heti 400 ezer fontot kereső Mohamed Szalah és a 350 ezer fontot kapó Virgil van Dijk mögött a harmadik legjobban fizetett liverpooli labdarúgó lenne.

Szoboszlai, Liverpool, Real, fizetés, szerződés
Szoboszlai Dominik helyzetét kiemelten kezeli a brit sportsajtó / Fotó: Darren Staples / AFP

A történeten közben a spanyolok csavartak egyet: a Mundo Deportivo arról számolt be, hogy a Realtól nemrégiben menesztett Xabi Alonso szóban megegyezett a Pool illetékeseivel, hogy a 44 éves spanyol edző a nyártól milyen feltételek mellett veheti át az angol bajnoki címvédő irányítását. Egyetlen kitétel azonban van, amivel a jelenlegi szakvezető, Arne Slot megmentheti az állását: a forrás szerint, ha a Liverpool idén megnyeri a Bajnokok Ligáját, akkor a holland maradhat, és nem érkezik Alonso. Egy esetleges BL-siker valószínűleg Szoboszlai Dominik jövőjére is hatással lenne.

Nyitókép: Peter Powell / AFP

***

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
lynx
2026. március 10. 14:59
Nekem csak a nyugdíjam több mint 250 ezer. Igaz havonta és forintban. Meg lehet élni annyiból is. Viszont ha azt nézem mennyi pénzt hoz a Poolnak, az UEFÁnak a TV társaságoknak, meg a Ligának akkor ez aprópénz, Szalahhoz, meg Van Dijkhez képest. Ezek skótok, nem fizetnek rendesen, várjon még, a nyáron a VB után majd alakul ez még itt vagy ott. Ezzel a játék intelligenciával bárhol meg fogják fizetni.
Válasz erre
0
0
bozsur01
2026. március 10. 12:47
pandala 9:40, 10:10 már itt is szereztél 20 Forintot,,, :DD a 300-ezrett te is elérted :DD 31 000 komment 10 Forint per darab = 300 ezer Forint ( nem Angol Font) A irígység nem mutat soha bölcsességet, Sőt utána vonja az esztelenséget. A legtöbb pletyka csupán álcázott irigység. Tekints előre. Őrizd meg az erőnléted. Ússz tovább.
Válasz erre
2
0
frankie-bunn
2026. március 10. 11:24
Kell a pénz fodrászra... :DD
Válasz erre
0
3
pandalala
2026. március 10. 10:10
Szoboszlai capology.com/player/dominik-szoboszlai-36824 Gravenberch capology.com/player/ryan-gravenberch-37392/ Gravenberch-el épp' most kötötték meg az új szerződését ....
Válasz erre
0
3
