Észbe kaptak Liverpoolban: álomfizetéssel előznék meg a bajt, megadják Szoboszlainak, amit kér

heti 250 ezert fontra (111,73 millió forint) tart igényt, amit hajlandóak lennének megadni neki. Ez jelentős emelés lenne a jelenlegi heti 120 ezer fontos (53,63 millió forint) alapbéréhez képest, és ezzel a csapat legjobban kereső játékosai közé kerülne.

A Vörösök vezetése azért is siet az egyezséggel, mert több európai topcsapat – például a Real Madrid és az Atlético Madrid – érdeklődött a magyar válogatott klasszis helyzete iránt – erről az általában jól értesült TeamTalk számolt be. A brit portál úgy tudja, hivatalos ajánlatot ugyanakkor még egyik fél sem tett, a Liverpool ezért szeretné elkerülni, hogy a jövőben egy úgynevezett átigazolási saga alakuljon ki körülötte.

Amennyiben Szoboszlai Dominik megkapja az általa kért heti 250 ezer fontot, úgy

az éves fizetése 13 millió fontra emelkedne, ami jelenlegi árfolyamon 5,6-5,7 milliárd forintot jelent.

Bontásban ez így néz ki: