Teljes kudarc: döbbenetes számok mutatják, hogy Németország képtelen kitoloncolni a migránsokat

„Németországban 2025-ben a kitoloncolási kísérletek közel kétharmada meghiúsult. A hivatalos adatok szerint 22.787 esetben sikerült végrehajtani a kitoloncolást, miközben 32.855 próbálkozás már azelőtt kudarcba fulladt, hogy az érintetteket egyáltalán átadták volna a repülőtéri hatóságoknak” – írta Szalai Zoltán legújabb Facebook-posztjában.

A Mandiner lapigazgatója a Handelsblattra hivatkozva rámutatott: a leggyakoribb ok az, hogy a hatóságok nem találják az érintetteket. Az adatok szerint több mint 21 ezer esetben a rendőrség hiába ment ki a szállásokra, az elutasított menedékkérők nem voltak ott, további több mint 11 ezer kitoloncolási eljárást pedig időközben egyszerűen töröltek.