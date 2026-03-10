Ft
friedrich merz németországban bezzegnyugat migráció németország

Teljes kudarc: döbbenetes számok mutatják, hogy Németország képtelen kitoloncolni a migránsokat

2026. március 10. 10:01

A hatóságok a legtöbb esetben nem találják az érintetteket.

2026. március 10. 10:01
null

„Németországban 2025-ben a kitoloncolási kísérletek közel kétharmada meghiúsult. A hivatalos adatok szerint 22.787 esetben sikerült végrehajtani a kitoloncolást, miközben 32.855 próbálkozás már azelőtt kudarcba fulladt, hogy az érintetteket egyáltalán átadták volna a repülőtéri hatóságoknak” írta Szalai Zoltán legújabb Facebook-posztjában. 

A Mandiner lapigazgatója a Handelsblattra hivatkozva rámutatott: a leggyakoribb ok az, hogy a hatóságok nem találják az érintetteket. Az adatok szerint több mint 21 ezer esetben a rendőrség hiába ment ki a szállásokra, az elutasított menedékkérők nem voltak ott, további több mint 11 ezer kitoloncolási eljárást pedig időközben egyszerűen töröltek.

Ezt is ajánljuk a témában

Emiatt –  mint írta – most új eszközök kerültek a viták középpontjába: egyes tartományi belügyminiszterek szerint a kiutasításra várók felkutatásában mobiltelefonos helymeghatározást is alkalmazni lehetne, míg mások a kitoloncolási őrizet szélesebb körű használatát sürgetik. 

A számok mindenesetre jól mutatják: a Friedrich Merz kancellár által sokat emlegetett „fordulat” továbbra is csak egy üres ígéret marad

 – zárta posztját Szalai Zoltán. 

Nyitókép: VALERY HACHE / AFP

camplazlo
2026. március 10. 20:08
Hahaha! Ha tízszer annyit csinálnának évente, az is szánalmas eredmény lenne
Majdmegmondom
2026. március 10. 16:16
Pedig a kitoloncolás ott sikeres. Lassan annyi németet toloncoltak ki Németországból, ahány migráns érkezett hozzájuk. Mer' hogy ezek majd Wéberékre szavaz... ja, persze...
iphone-13
2026. március 10. 14:23
NEM AKARÁSNAK NYÖGÉS A VÉGE UGYE MÁRIS SZOMSZÉD, HOGY ROHADNÁL MEG!
pepu
2026. március 10. 12:04
Ahmed H-nak is csak egyszer kellett meghosszabbítani a kitoloncolási őrizetét. Biztos az étrenden változtattak, hogy így megokosodott hirtelen. Nem vagyok egy hülye, de ezt a paleot kipróbálnám, hátha?
