Teljes kudarc: döbbenetes számok mutatják, hogy Németország képtelen kitoloncolni a migránsokat

Sokkoló számok: így alakítja át a bevándorlás a német iskolákat
A német iskolákban már nem kivétel, hanem mindennapos jelenség a migráns hátterű diákok magas aránya, és a teljesítménybeli különbségek is egyre látványosabbak.
A hatóságok a legtöbb esetben nem találják az érintetteket.
„Németországban 2025-ben a kitoloncolási kísérletek közel kétharmada meghiúsult. A hivatalos adatok szerint 22.787 esetben sikerült végrehajtani a kitoloncolást, miközben 32.855 próbálkozás már azelőtt kudarcba fulladt, hogy az érintetteket egyáltalán átadták volna a repülőtéri hatóságoknak” – írta Szalai Zoltán legújabb Facebook-posztjában.
A Mandiner lapigazgatója a Handelsblattra hivatkozva rámutatott: a leggyakoribb ok az, hogy a hatóságok nem találják az érintetteket. Az adatok szerint több mint 21 ezer esetben a rendőrség hiába ment ki a szállásokra, az elutasított menedékkérők nem voltak ott, további több mint 11 ezer kitoloncolási eljárást pedig időközben egyszerűen töröltek.
Emiatt – mint írta – most új eszközök kerültek a viták középpontjába: egyes tartományi belügyminiszterek szerint a kiutasításra várók felkutatásában mobiltelefonos helymeghatározást is alkalmazni lehetne, míg mások a kitoloncolási őrizet szélesebb körű használatát sürgetik.
A számok mindenesetre jól mutatják: a Friedrich Merz kancellár által sokat emlegetett „fordulat” továbbra is csak egy üres ígéret marad”
– zárta posztját Szalai Zoltán.
Nyitókép: VALERY HACHE / AFP