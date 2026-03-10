Rendkívüli kormányhatározat: ennyi ideje van a NAV-nak arra, hogy felderítse az ukrán aranykonvoj ügyét

Felderítésre vár az átszállított készpénz és arany egy részének magyarországi felhasználása, nevezetesen az, hogy az ukrán arany és készpénzküldeményből részesülhettek-e magyarországi bűnszervezetek, esetleg hazánkban jelen lévő terrorszervezetek vagy politikai szervezetek.

A kivizsgálásra mindössze hatvan napja van a NAV-nak, amely titkos információgyűjtést is folytathat.

A kormányrendelet szerint az ukrán pénzszállítmányt egyelőre nem kell visszaadni a jogos tulajdonosának, mert a NAV határozata nélkül is lefoglaltnak kell tekinteni és akként is kell kezelni – írja a lap.

Politikai ügy

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, március 5-én a magyar hatóságok két, Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg Magyarország területén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a két autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, az ügyben pedig pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás.