nav ukrán aranykonvoj ukrajna orbán viktor

Rendkívüli kormányhatározat: ennyi ideje van a NAV-nak arra, hogy felderítse az ukrán aranykonvoj ügyét

2026. március 10. 10:26

Az adóhatóság titkos információgyűjtést is folytathat.

Nem tétlenkedett a kormány az ukrán aranykonvoj ügyében, ugyanis hétfőn 23 órakor hatályba lépett kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben Orbán Viktor aláírásával – írja a Magyar Nemzet.

A dokumentum szerint szerint nemzetbiztonsági okokból számos kérdést vizsgálnia kell a március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által lefoglalt pénzszállítmánnyal – 40 millió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal kapcsolatban.

A kormányrendelet alapján mind a szállítmány eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetését, továbbá Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját is ki kell deríteni. A lap összefoglalója szerint a vizsgálat tárgya a szállítók személyazonossága, esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolatai, illetve az, hogy milyen nemzetbiztonsági következményei lehetnek az ukrán aranykonvojnak.

Felderítésre vár az átszállított készpénz és arany egy részének magyarországi felhasználása, nevezetesen az, hogy az ukrán arany és készpénzküldeményből részesülhettek-e magyarországi bűnszervezetek, esetleg hazánkban jelen lévő terrorszervezetek vagy politikai szervezetek.

A kivizsgálásra mindössze hatvan napja van a NAV-nak, amely titkos információgyűjtést is folytathat.

A kormányrendelet szerint az ukrán pénzszállítmányt egyelőre nem kell visszaadni a jogos tulajdonosának, mert a NAV határozata nélkül is lefoglaltnak kell tekinteni és akként is kell kezelni – írja a lap.

Politikai ügy

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, március 5-én a magyar hatóságok két, Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg Magyarország területén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a két autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, az ügyben pedig pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás.

A konvojjal hét ukrán állampolgár utazott, akiket a hatóságok előállítottak, majd később kiutasítottak az országból. A TEK akciójáról készült felvételek és a lefoglalt vagyonról közölt képek azonnal politikai üggyé tették a történetet, amelyre Kijev is feldúltan reagált.

Nyitókép forrása: Képernyőkép

masikhozzaszolo
2026. március 10. 16:02
/Súlyos, akár tizenöt évet is meghaladó szabadságvesztésre számíthatnak azok a személyek, akik az ukrán aranykonvoj ügyében pénzmosást követtek el./ Kizárt. Akkor üldögélnének, mint az olasz nő. Előzetesben.
maros137
2026. március 10. 15:13
Miután lefolytatott az INTERPOL és a CIA egy széleskörű bünügyi nyomozást a Raiffeisen bank és a az ukrán politikai maffiózó az európai embereket meglopó elit ellen, visszakaphatják a pénzüket, ha nem büncselekményből származik
Csigorin
2026. március 10. 14:04
Helyes. Valakinek most nem lesz aranybilije.
Kormánypárti2
2026. március 10. 13:44
A zsoldosaik fogják megenni zseléjéket. 😆
