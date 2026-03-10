Rendkívüli kormányhatározat: ennyi ideje van a NAV-nak arra, hogy felderítse az ukrán aranykonvoj ügyét

Pénzhegyek és aranyrudak: fotókon az „ukrán aranykonvoj akció” (GALÉRIA)
Döbbenetes mennyiségű készpénzt és aranyat találtak a hatóságok egy Magyarországon áthaladó páncélautóban – az ügyben már pénzmosás gyanújával folyik a vizsgálat.
Az adóhatóság titkos információgyűjtést is folytathat.
Nem tétlenkedett a kormány az ukrán aranykonvoj ügyében, ugyanis hétfőn 23 órakor hatályba lépett kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben Orbán Viktor aláírásával – írja a Magyar Nemzet.
A dokumentum szerint szerint nemzetbiztonsági okokból számos kérdést vizsgálnia kell a március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által lefoglalt pénzszállítmánnyal – 40 millió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal kapcsolatban.
A kormányrendelet alapján mind a szállítmány eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetését, továbbá Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját is ki kell deríteni. A lap összefoglalója szerint a vizsgálat tárgya a szállítók személyazonossága, esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolatai, illetve az, hogy milyen nemzetbiztonsági következményei lehetnek az ukrán aranykonvojnak.
Felderítésre vár az átszállított készpénz és arany egy részének magyarországi felhasználása, nevezetesen az, hogy az ukrán arany és készpénzküldeményből részesülhettek-e magyarországi bűnszervezetek, esetleg hazánkban jelen lévő terrorszervezetek vagy politikai szervezetek.
A kivizsgálásra mindössze hatvan napja van a NAV-nak, amely titkos információgyűjtést is folytathat.
A kormányrendelet szerint az ukrán pénzszállítmányt egyelőre nem kell visszaadni a jogos tulajdonosának, mert a NAV határozata nélkül is lefoglaltnak kell tekinteni és akként is kell kezelni – írja a lap.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, március 5-én a magyar hatóságok két, Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg Magyarország területén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a két autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, az ügyben pedig pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás.
A konvojjal hét ukrán állampolgár utazott, akiket a hatóságok előállítottak, majd később kiutasítottak az országból. A TEK akciójáról készült felvételek és a lefoglalt vagyonról közölt képek azonnal politikai üggyé tették a történetet, amelyre Kijev is feldúltan reagált.
