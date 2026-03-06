Ft
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború terrorelhárítási központ nav

Rendkívüli: lecsapott a NAV az ukránokra, titkosszolgálati tábornokot kaptak el, elképesztő pénzt vittek Ukrajnába

2026. március 06. 10:34

A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt – olvasható a közleményben.

2026. március 06. 10:34
null

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak – közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel.

 

Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába”

– írták.

A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi – írták. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt – olvasható a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: Magyarország kormánya Facebook-oldala

masikhozzaszolo
2026. március 07. 08:19
Kiutasították. Arról nincs hír, az arany, és a pénz hol van. Azt is kiutasították? Egyébként helyes, mert nincs itthoni bíróság, amelyik ne engedné szabadon őket.
0
0
Unknown
2026. március 06. 18:13
Ukrajnába vitték? Onnan inkább kiviszik. Lehet, hogy itt akarták teríteni a választásokra?
0
0
Hohokam
2026. március 06. 17:45
Most őszintén, kivel nem fordult elő, hogy 30 millával meg tucatnyi aranyrúddal utazgat, hétszemélyes kocsiban, ex-tábornoki társaságban? :-DDD
1
0
Treeoflife
•••
2026. március 06. 17:05 Szerkesztve
Hoked_ly 2026. március 06. 11:33 "Súgott az USA titkosszolgálata!" Gondolom, volt egyeztetés, és megbeszélték, hogy "MOST" kell pénz, és lőn. Persze Trump és Orbán nem ebben állapodott meg, az az események mögött van. Ez a manőver a blamához kellett - talán kiderül, kiket finanszíroznak így? De az is fontos volt, hogy mind zselé, mind MP "lukra" fusson. Ekkora malőrt, és még Brüsszel is besegít. Nem hiszem, hogy ekkora buktát terveztek.
2
0
