háború manfred weber tisza párt menczer tamás európa európai bizottság

Itt a videó, ami bemutatja Magyar Péter hazugságát a háború ügyében (VIDEÓ)

2026. március 01. 12:04

Magyar Pétert maga Ursula von der Leyen és Manfred Weber cáfolja.

2026. március 01. 12:04
null

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója rövid, összevágott felvétellel reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének hazugságaira.

„Ki hiszi el azt a marhaságot, ma Magyarországon, hogy mi, vagy bárki háborút akar? Ki hiszi el azt a marhaságot, hogy az európaiak háborút akarnak?”

Ezeket a Magyar Péter-mondatokat a videóban Ursula von der Leyen és egyéb uniós vezetők mondatai követik, amelyek nem hagynak kétséget a valóság felől.

„Európa harcban áll” 

– mondja az Európai Bizottság elnöke.

„Most jött el a pillanat, hogy az egyenruhájukon uniós zászlót viselő csapatokat küldjünk Ukrajnába”

 – mondja Manfred Weber, Magyar Péter pártcsaládjának elnöke.

Menczer Tamás hangsúlyozza: „A fél világ lángokban áll, de a Tisza szerint nincs itt semmi baj, nincs itt semmi látnivaló. A valóság ehhez képest az, hogy 

Weber és von der Leyen háborúba vinné egész Európát. Egy tiszás bábkormány pedig nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, 

a Tisza háborúba vinné Magyarországot.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

kbexxx
•••
2026. március 01. 12:58 Szerkesztve
Poloska mint miniszter elnők kiadja a határozatot Menni kell a magyaroknak ukrajna oldalán . ..a rémálmomba se jöjjőn elő. Marionettként rágatnák képtelen lenne ellent momdani de nem is akarna.! Sok "magyar" ekkor kapna csak.észbe de villám változások jogszabályok miatt csak kapkodná fejét de már késő lenne!. Ezt minden eszközzel meg kell akadályozni.
Válasz erre
0
1
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 01. 12:55
A tegnapi interjújában bálványotok, Bese atya elmondta, hogy az AVH (alkotmányvédelmi hivatal) két választás elé állította: 1 vagy sürgősen elhagyja az országot, 2. vagy megöli magát. Ilyen az orbáni szeretetország.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2026. március 01. 12:39
2 napja-Kérdések órája:Horn Gábor heti 100. idegrohamában kiosztotta SAJÁT MAGÁT!
Válasz erre
0
0
Picnic Niki
•••
2026. március 01. 12:35 Szerkesztve
Mindjárt összemajrézom magamat. De ha OV nyer, akkor megmenekülünk. Sziget leszünk egy világháborús tenger közepén. Meg ahogy Móricka elképzeli
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!