Itt a videó, ami bemutatja Magyar Péter hazugságát a háború ügyében (VIDEÓ)

BREAKING! A rendszerüzemeltető ukrán vállalat buktatta le Zelenszkijt: semmi baja a Barátság kőolajvezetéknek!
A rendszerváltás utáni legkomolyabb külső fenyegetéssel néz szembe hazánk az ukrán elnök és kormánya képében.
Magyar Pétert maga Ursula von der Leyen és Manfred Weber cáfolja.
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója rövid, összevágott felvétellel reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének hazugságaira.
„Ki hiszi el azt a marhaságot, ma Magyarországon, hogy mi, vagy bárki háborút akar? Ki hiszi el azt a marhaságot, hogy az európaiak háborút akarnak?”
Ezeket a Magyar Péter-mondatokat a videóban Ursula von der Leyen és egyéb uniós vezetők mondatai követik, amelyek nem hagynak kétséget a valóság felől.
„Európa harcban áll”
– mondja az Európai Bizottság elnöke.
„Most jött el a pillanat, hogy az egyenruhájukon uniós zászlót viselő csapatokat küldjünk Ukrajnába”
– mondja Manfred Weber, Magyar Péter pártcsaládjának elnöke.
Menczer Tamás hangsúlyozza: „A fél világ lángokban áll, de a Tisza szerint nincs itt semmi baj, nincs itt semmi látnivaló. A valóság ehhez képest az, hogy
Weber és von der Leyen háborúba vinné egész Európát. Egy tiszás bábkormány pedig nem tudna nemet mondani Brüsszelnek,
a Tisza háborúba vinné Magyarországot.”
