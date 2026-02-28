Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Az elemző szerint ráadásul az is egyértelmű, miért nem lenne rájuk szükség, ha Magyar Péteréket tartanák esélyesnek.
Még csak nem is rejtették véka alá.
Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: dokumentumok bizonyítják, hogy Brüsszel a Fidesz győzelmére készül. Mi lesz a Bizottság első három dolga a választások után? A Mesterterv legutóbbi adásából ez is kiderült!
2022-ben három nappal a magyarországi választások után Ursula von der Leyen már „fenyegette és nyomást gyakorolt a leendő magyar kormányra” – idézte fel Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: a 2026-os választás kapcsán
Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választást”
és az is egyre láthatóbb, mit terveznek a választások után.
Vagyis jól látható, hogy Brüsszelben „készítik a kínzóeszközöket Magyarországgal szemben” – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel. Az elemző szerint nem véletlen az sem, hogy
amit az elmúlt napokban a magyar kormányfő beleállva a küzdelembe felvállalt, az üzenet ezeknek a köröknek is, hogy Magyarországnak is van eszköze.
„Például, hogy nem szavazza meg a 20. szankciós csomagot. Például, hogy a 90 milliárdos hitelfelvételhez nem adja a hozzájárulását, mert az nem fair, hogy kötött Magyarország egy megállapodást az európai elittel (a korábbi megállapodás szerint Magyarország jóváhagyja, de nem veszi ki részét a 90 milliárdos hitelből – a szerk.), és utána az európai elit ettől eltérő módon, extra nyomást próbál helyezni Magyarországra, és egy esetleges újraválasztott Fidesz-kormány alól próbálja kihúzni a szőnyeget. Tehát ez egy nagy meccs lesz, de a helyzet az, hogy Brüsszel is Fidesz-győzelemre készül” – fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
„Az, hogy az elmúlt években mi a nagyhatalmakkal: Amerikával, Kínával, Oroszországgal, Törökországgal is jó kapcsolatokat építettünk ki, enyhítheti azt a civilizációs nyomást, hogy
bár az Európai Unión belül vagyunk, nem vagyunk kiszolgáltatva az Uniónak. Képesek vagyunk egy érdekkövető külpolitikát folytatni, hogy ha szorítják össze a nyakunkat, akkor nyissunk máshol utat a levegőnek”
– fogalmazott a fentiek kapcsán G. Fodor Gábor.
Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kifejtette:
a brüsszeli elit „belemanőverezte Európát egy háborúba,
és erről keveset beszélünk, mert azt gondoljuk, hogy a politikai science fictionhoz tartozik, amiről általában a magyar miniszterelnök beszél, hogy
nagyon kemény egy-két-három év jön most, amiben eldől, hogy Európa fizikailag is résztvevője lesz-e egy háborúnak. Nagyon ebbe az irányba masírozik Európa, és csak egy határozott politikával lehet kívülmaradni a háborún.
Nagyon észnél kell lenni” – tette hozzá G. Fodor Gábor.
És „ahhoz iszonyatos tapasztalatra van szükség, hogy az ember tudja, hogy hogy működik Európa, hogyan kell alkukat kötni, hogyan kell Brüsszellel szemben akár koalíciókat szervezni, hogyan kell, van egy ilyen kifejezés a brüsszeli döntéshozatalban, hogy „package deal”, tehát csomagmegállapodásokat kötni. Ilyeneket csak az a kormányfő tud kötni, akinek erős a társadalmi felhatalmazása, és aki tudja, hogy hogyan működik az európai döntéshozatal, illetve nagyon erős az elszántsága, hogy kimaradjon a háborúból.
Ha bólogató Jánosok és kvízlingek vezetnek egy országot tapasztalat nélkül, akkor ezek nem adottak. Még ha azt is mondják, hogy ők nem akarnak, bele fognak sodródni a háborúba, mert az európai elit nagyon ravasz, nagyon sok eszköze van.
Csak hármat soroltunk fel az előbb, de van nekik még 23 másik, amivel tudnak nyomást gyakorolni, befolyásolni, terelgetni egy irányba, és egyszer csak az ember rajta kapja magát, hogy már ott is van a háború kellős közepén” – tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.