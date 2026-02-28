Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak

és az is egyre láthatóbb, mit terveznek a választások után.

Az Európai Bizottság benyújtott egy jogi javaslatot arról, hogy egész Európából tiltsák ki az orosz olajat 2026. április 15-én, három nappal a magyar választásokat követően. az Európai Bíróság tancsácsnoka által megírt „véleményből” jó eséllyel ítélet lesz arról, hogy „10 milliárd eurót el kell venni Magyarországtól”, mondván, hogy amikor megkaptuk: „az Európai Bizottság túl engedékeny volt”. 2026 júniusában pedig jön a migrsánspaktum (mivel Magyarország már egyértelművé tette, hogy sem menekülteket nem akar befogadni, sem pénzügyi kiegyenlítést nem fizet – a szerk.).

Vagyis jól látható, hogy Brüsszelben „készítik a kínzóeszközöket Magyarországgal szemben” – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel. Az elemző szerint nem véletlen az sem, hogy

amit az elmúlt napokban a magyar kormányfő beleállva a küzdelembe felvállalt, az üzenet ezeknek a köröknek is, hogy Magyarországnak is van eszköze.

„Például, hogy nem szavazza meg a 20. szankciós csomagot. Például, hogy a 90 milliárdos hitelfelvételhez nem adja a hozzájárulását, mert az nem fair, hogy kötött Magyarország egy megállapodást az európai elittel (a korábbi megállapodás szerint Magyarország jóváhagyja, de nem veszi ki részét a 90 milliárdos hitelből – a szerk.), és utána az európai elit ettől eltérő módon, extra nyomást próbál helyezni Magyarországra, és egy esetleges újraválasztott Fidesz-kormány alól próbálja kihúzni a szőnyeget. Tehát ez egy nagy meccs lesz, de a helyzet az, hogy Brüsszel is Fidesz-győzelemre készül” – fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője.