02. 28.
szombat
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt, Teherán és több nagyváros is támadás alatt

Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt raskó györgy fidesz Magyar Péter

Magyar Péter bizalmi embere ütötte be az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába

2026. február 28. 08:08

Ez már a végjáték.

2026. február 28. 08:08
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Azt, hogy nagy a baj a Tisza Pártnál mi sem bizonyítja jobban, hogy már Magyar Péter legnagyobb rajongója és tanácsadója is a Tisza Párt amatőrségére utaló bejegyzést tett közzé.

Raskó György a Facebook-oldalán illette nagyon kemény kritikával kedvenc pártját:

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
»Ma reggel megyek a meggyesünkbe az M7-en, majd sávlezárás miatt lekanyarodok Kápolnásnyéknél és megyek Fehérvár felé Pákozdon át. Velencétől kezdve Fehérvárig a falvakban két párt plakátjait látom. Az egyik oldalon a Fidesz jelöltjét, a másikon a DK jelöltjét (Strasszer?) hirdetik ugyanannyi plakáttal. De Budapesten is jól megfér egymás mellett a DK- és a Fidesz-jelölt plakátja, néha beékelődve a Mi Hazánk jelöltje közé. Tisza-plakát sehol és más pártoké sem. Azért nem ártana a Tisza jelöltjeinek sem egy kis hírverés, hogy berögzüljön az egyéni jelöltek neve, arcképe azon választóknál is, akik nincsenek fenn a közösségi hálón.«

Tehát már Raskó is aggódik…

A tiszás agrárszakember kacskaringós pályát tudhat a magáénak. A szabad szemmel is jól látható vagyonát a privatizáció során alapozta meg. A 2010-es években pedig már több ellenzéki formáció körül is feltűnt, legutóbb a Momentum környékén, amit anyagilag is támogatott.”

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

 

 

