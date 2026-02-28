Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Az elemző szerint ráadásul az is egyértelmű, miért nem lenne rájuk szükség, ha Magyar Péteréket tartanák esélyesnek.
Ez már a végjáték.
„Azt, hogy nagy a baj a Tisza Pártnál mi sem bizonyítja jobban, hogy már Magyar Péter legnagyobb rajongója és tanácsadója is a Tisza Párt amatőrségére utaló bejegyzést tett közzé.
Raskó György a Facebook-oldalán illette nagyon kemény kritikával kedvenc pártját:
»Ma reggel megyek a meggyesünkbe az M7-en, majd sávlezárás miatt lekanyarodok Kápolnásnyéknél és megyek Fehérvár felé Pákozdon át. Velencétől kezdve Fehérvárig a falvakban két párt plakátjait látom. Az egyik oldalon a Fidesz jelöltjét, a másikon a DK jelöltjét (Strasszer?) hirdetik ugyanannyi plakáttal. De Budapesten is jól megfér egymás mellett a DK- és a Fidesz-jelölt plakátja, néha beékelődve a Mi Hazánk jelöltje közé. Tisza-plakát sehol és más pártoké sem. Azért nem ártana a Tisza jelöltjeinek sem egy kis hírverés, hogy berögzüljön az egyéni jelöltek neve, arcképe azon választóknál is, akik nincsenek fenn a közösségi hálón.«
Tehát már Raskó is aggódik…
A tiszás agrárszakember kacskaringós pályát tudhat a magáénak. A szabad szemmel is jól látható vagyonát a privatizáció során alapozta meg. A 2010-es években pedig már több ellenzéki formáció körül is feltűnt, legutóbb a Momentum környékén, amit anyagilag is támogatott.”
