Ötven éve eltitkolt hazugságot leplezett le a Netflix – minden idők egyik leghíresebb fotója mögött egy hatalmas átverés áll

csak a Netflixnek sosincs kellő arányérzéke a játékidő tekintetében.

Míg a legtöbbször egy mozifilmnyi történetet nyújtanak el egy évadnyi sorozatban, addig esetünkben a teljes sztorit vidáman el lehetett volna mesélni negyven percben, de ragaszkodtak az egész estés terjedelemhez. Így rendkívül szájbarágósan és repetitíven vezetik le, miért teljesen kizárt szinte, hogy Nick Ut készítette a felvételt. A kép keletkezésének az időpontjában ugyanis számos más fotós jelen volt, utólag majdnem tökéletesen rekonstruálni lehet, hogy az adott pillanatban az imposztor mintegy tizennyolc méterre volt attól a pozíciótól, amelyből Nguyen Thanh Nghe kattintott. Mindezt újra és újra elmagyarázzák, hogy az is megértse, aki épp mosogat a film közben.

A legnagyobb probléma azonban, hogy olyan érzésünk lehet a végére, mint amikor egy Bűnvadászok YouTube-videóban nem sikerül nyakon csípni a tettest. Nick Ut ugyanis nem meglepő módon mindent tagad, nem is kívánt nyilatkozni, miként az AP sem hajlandó elismerni, hogy hibáztak, véleményük szerint ma már nem lehet egyértelműen bizonyítani, ki is készítette a felvételt. Arról persze nem tehet a Netflix, hogy a felelősök nem álltak a kamerák elé gyónni, hanem lapítanak, de talán kicsit rámenősebben szembesíteni lehetett volna őket.

Azt viszont, ami Nguyen Thanh Nghevel történt, utólag már helyrehozhatatlan, hiszen sem anyagi, sem erkölcsi értelemben nem lehet igazán kárpótolni, ám legalább még az életében némi sajtónyilvánosságot kapott az igaza. Ez a legkevesebb, de ez is több, mint a semmi.

A férfi a fotó mögött – amerikai dokumentumfilm. Megtekinthető a Netflix kínálatában.