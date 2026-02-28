Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
fotográfiai Vietnámi háború dokumentumfilm Netflix

Ötven éve eltitkolt hazugságot leplezett le a Netflix – minden idők egyik leghíresebb fotója mögött egy hatalmas átverés áll

2026. február 28. 09:39

Lényegében elrabolták egy ember életét, az érintettek azonban persze mindent tagadnak. A férfi a fotó mögött lerántja a leplet arról, hogy ki is készítette a vietnámi háború talán legemblematikusabb fényképét.

2026. február 28. 09:39
null
Német Dániel

Ha valaki látta a Napalm Girl című fotót, annak valószínűleg örökre beleégett a retinájába. Az 1972 júniusában megörökített felvételen egy kilencéves kislány szerepel több gyermek gyűrűjében, ahogyan meztelenül menekül azt követően, hogy az amerikaiak napalmot dobtak egy vietnámi falura.

A fénykép a pacifizmus egyik legerősebb szimbólumává vált, miközben brutálisan erőteljesen hívja fel a figyelmet a háborúk ártatlan áldozataira. Készítője, Nick Ut pedig számos más elismerés mellett elnyerte vele a Pulitzer-, valamint Az év sajtófotója díját, majd végig is haknizta vele a következő évtizedeket, több amerikai elnök társaságában jelent meg különféle háborúellenes rendezvényeken. Egy bibi van csupán: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Tovább a cikkhezchevron

szinte biztos, hogy nem ő kattintott a gépével. 

fotó
A férfi a fotó mögött plakátja. (Forrás: Netflix)

Röpke ötven év kellett ahhoz, hogy mindez kiderüljön. Ugyanis a háború alatt ezrével tartózkodtak fotósok Vietnámban, ha megneszelték, hogy valahol összecsapás várható, rohantak a helikopterek felé. És mivel őrnagyi rangjuk volt, simán leparancsolhattak egy századost egy felszállni készülő gépről, hogy minél hamarabb a helyszínre érjenek. Az amerikai Associated Press (AP) hírügynökség előszeretettel vásárolta meg szabadúszók felvételeit, a képek készítőit azonban már annál ritkábban tüntették fel. Különösen, ha ázsiai származású volt az illető, a tengerentúlon ugyanis jót mulattak a számukra viccesen hangzó neveken. Enyhén szólva is más világ volt, hogy egy ilyen érv komolyan elhangozhatott. 

Amikor pedig a szóban forgó világhírű fotó az AP asztalán landolt, az egyébként kétszeres Pulitzer-díjas Horst Faas kérésére az akkori fotószerkesztő, Carl Robinson megváltoztatta a kép készítőjének a nevét. Aztán gyötörte a lelkiismeret ötven éven keresztül, miközben látta, hogy Nick Ut micsoda karriert fut be. Nem tudott elszámolni magában azzal, hogy a felvétel valódi tulajdonosát senki nem ismeri, így végül kitálalt. 

És persze hatalmas vihart kavart, amikor kiderült, az ominózus jelenetet valójában Nguyen Thanh Nghe örökítette meg, aki mindössze húsz dollárért adta el a felvételt az AP-nek. És akárcsak Robinson, ő is ötven éven keresztül őrizte a titkát. 

A Netflix dokumentumfilmje miközben részletekbe menően feltárja az ügyet, egyszerre teljesíti túl a feladatát és hagy mégis hiányérzetet.

Megindító és önmagán túlmutató drámát kínál azáltal, hogy megismerhetünk egy férfit, akinek nem elég, hogy szó szerint elrabolták a sorsát, de emellett azt kellett látnia évtizedeken keresztül, hogy a kifosztásának következtében egy másik ember az ő lehetséges életét éli le, a fotójával sorra aratja a babérokat; és nem mellesleg nyilván milliókat is keres közben. 

És rendkívül izgalmas alapvetően a bizonyítási folyamat is, 

csak a Netflixnek sosincs kellő arányérzéke a játékidő tekintetében. 

Míg a legtöbbször egy mozifilmnyi történetet nyújtanak el egy évadnyi sorozatban, addig esetünkben a teljes sztorit vidáman el lehetett volna mesélni negyven percben, de ragaszkodtak az egész estés terjedelemhez. Így rendkívül szájbarágósan és repetitíven vezetik le, miért teljesen kizárt szinte, hogy Nick Ut készítette a felvételt. A kép keletkezésének az időpontjában ugyanis számos más fotós jelen volt, utólag majdnem tökéletesen rekonstruálni lehet, hogy az adott pillanatban az imposztor mintegy tizennyolc méterre volt attól a pozíciótól, amelyből Nguyen Thanh Nghe kattintott. Mindezt újra és újra elmagyarázzák, hogy az is megértse, aki épp mosogat a film közben. 

A legnagyobb probléma azonban, hogy olyan érzésünk lehet a végére, mint amikor egy Bűnvadászok YouTube-videóban nem sikerül nyakon csípni a tettest. Nick Ut ugyanis nem meglepő módon mindent tagad, nem is kívánt nyilatkozni, miként az AP sem hajlandó elismerni, hogy hibáztak, véleményük szerint ma már nem lehet egyértelműen bizonyítani, ki is készítette a felvételt. Arról persze nem tehet a Netflix, hogy a felelősök nem álltak a kamerák elé gyónni, hanem lapítanak, de talán kicsit rámenősebben szembesíteni lehetett volna őket. 

Azt viszont, ami Nguyen Thanh Nghevel történt, utólag már helyrehozhatatlan, hiszen sem anyagi, sem erkölcsi értelemben nem lehet  igazán kárpótolni, ám legalább még az életében némi sajtónyilvánosságot kapott az igaza. Ez a legkevesebb, de ez is több, mint a semmi. 

A férfi a fotó mögött – amerikai dokumentumfilm. Megtekinthető a Netflix kínálatában. 

Nyitókép: A férfi a fotó mögött. (Netflix)

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2026. február 28. 11:09
nuevoreynuevaley 2026. február 28. 10:20 "Azt hittem, vmi komolyabb botrany. Ez semmi, hiszen eladta a felvetelt a csikszemu, akkor ne sirjon. Neki lett volna nulla penze belole, kapott egy 20ast. Igy mennek a dolgok." Na, ezért vagytok ti mind f@szjankók. Morális érték nulla - és még büszke is vagy rá, nem semmi.
Válasz erre
2
0
catalina11
2026. február 28. 11:05
szemlelo-2 2026. február 28. 10:31 "eladta a felvetelt a csikszemu, akkor ne sirjon" A szerzői jogot nem lehet eladni. " a szerzőt hamisítani lehet!
Válasz erre
0
0
szemlelo-2
2026. február 28. 10:31
"eladta a felvetelt a csikszemu, akkor ne sirjon" A szerzői jogot nem lehet eladni. Csak az értékesítési jogokat.
Válasz erre
3
0
nuevoreynuevaley
2026. február 28. 10:20
Azt hittem, vmi komolyabb botrany. Ez semmi, hiszen eladta a felvetelt a csikszemu, akkor ne sirjon. Neki lett volna nulla penze belole, kapott egy 20ast. Igy mennek a dolgok.
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!