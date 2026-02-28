Brüsszel újabb csapást mért a gazdákra, már kongatják a vészharangot

Újabb többletköltséget okozhat az európai termelőknek, hogy idén januártól Brüsszel kiterjesztette a magas szén-dioxid kibocsátású árukra vonatkozó CBAM-szabályozást több importtermékre, egyebek mellett a nitrogén-műtrágyákra is. A részletszabályok is kérdéseket vetnek fel, ami fokozza a piaci aggodalmakat, emiatt januárban gyakorlatilag leállt a műtrágya-import.

Az Európai Unió műtrágyaimportja bezuhant januárban Brüsszel újabb szigorítása miatt.

Forrás: Európai Bizottság

A CBAM-rendelet értelmében a magas szén-dioxid-kibocsátással gyártott, importált termékek után karbonvámot kell fizetniük az importőrök nagy részének, de az adminisztrációs terhek is jelentős kihívást okoznak.