Brüsszel újabb csapást mért a gazdákra, már kongatják a vészharangot

Putyin nyer azzal, hogy Brüsszel Ukrajna támogatására költi Európa pénzét
Az ukrán élelmiszerek fele már Európába érkezik, Kijev korábbi vevői ma már Moszkvának fizetnek.
Moszkva újabb területen profitál abból, hogy Európa versenyképességét rontják a magas energiaárak. Brüsszel a kereskedelmi megállapodások és a tervezett támogatáscsökkentések mellett tovább mélyíti az EU agrárválságát.
Újabb többletköltséget okozhat az európai termelőknek, hogy idén januártól Brüsszel kiterjesztette a magas szén-dioxid kibocsátású árukra vonatkozó CBAM-szabályozást több importtermékre, egyebek mellett a nitrogén-műtrágyákra is. A részletszabályok is kérdéseket vetnek fel, ami fokozza a piaci aggodalmakat, emiatt januárban gyakorlatilag leállt a műtrágya-import.
A CBAM-rendelet értelmében a magas szén-dioxid-kibocsátással gyártott, importált termékek után karbonvámot kell fizetniük az importőrök nagy részének, de az adminisztrációs terhek is jelentős kihívást okoznak.
Több nehézipari termék mellett az intézkedés kiterjed a műtrágyákra, elsősorban a magas nitrogéntartalmú műtrágyákra is, vagyis ezeknek a behozatala jelentősen megdrágul. Az intézkedés egyébként az uniós műtrágya gyártókat hivatott védeni azzal, hogy a harmadik országokból érkező árukra is kiterjed az unió szén-dioxid-rendszere, de az adminisztrációs teher és a bonyolult szabályok a logisztikát is megnehezítik.
A szabályozás azért okozhat piaci zavarokat, mert az Európai Unió nem önellátó, import műtrágyára szorul.
A műtrágya elengedhetetlen a növénytermesztésben a hozamok fenntartásához. Ráadásul az érintett szántóföldi növénytermesztő gazdálkodók önköltségének jelentős részét a műtrágya teszi ki, hiánya akár jelentős élelmiszerár-emelkedést is okozhat. A veszély nem ismeretlen: a 2022-es energiaválság időszakában a megduplázódó gázárak miatt a műtrágya ára is brutálisan megemelkedett, ami miatt a felhasználásuk is visszaesett.
Az árak az elmúlt években stabilizálódtak, de a továbbra is magasabb energiaárak miatt a műtrágya még mindig többe kerül, mint 2022 előtt.
A 2022-től fokozatosan elbukott Green Deal stratégiák egyik fontos célpontja volt a mezőgazdaság.
Noha a károsanyag-kibocsátáshoz érdemben hozzájárul az agrárium, ennek mértéke messze eltörpül az ipar vagy a közlekedés kibocsátásától.
Ennek ellenére Brüsszel korábbi terve az volt, hogy 2030-tól jelentősen korlátozza a műtrágya felhasználását, noha alapvető eleme a modern nagyüzemi növénytermesztésnek. Műtrágyázás nélkül a termés minősége rosszabb lenne, mennyisége pedig jelentősen elmaradna a jelenlegi hozamoktól, más tényezőkkel együtt jelentősen felhajtva az élelmiszerek árát.
Műtrágyahiánytól szerencsére nem kell tartani, de az árak emelkedése miatt magasabb önöltség előbb utóbb megjelenik a fogyasztói árakban is.
Ezt még el lehet kerülni, ha Brüsszel felfüggeszti az új rendszert, vagy külön karbonvám-szabályokat vezet be a műtrágyára, de szóba jöhet a gazdák kompenzációja is.
Az importőrök ráadásul nem bízták a véletlenre. Az európai műtrágyagyártók érdekképviselete szerint decemberben – azaz a magasabb költségek bevezetése előtt – 150 százalékkal nőtt a nitrogénműtrágya behozatala, az éves szükséglet több, mint negyedét is meghaladta a mennyiség.
Ezzel szemben januárban gyakorlatilag összeomlott a műtrágya-kereskedelem, s egyelőre kiszámíthatatlan, hogy mi lesz középtávon.
A januártól bevezetett szigorításokra időben fel lehetett volna készülni, ugyanakkor a tiltakozások oka részben az, hogy az extra költségek és a bonyolult szabályozás miatt kiszámíthatatlanná vált a behozatal, mivel a költségek tervezhetetlenné váltak.
Az Európai Unióban a szükséges műtrágyának csak egy részét gyártják, ráadásul a magas energiaárak miatt drágán. A 2022-es energiaválság a jelenlegi piaci feszültségekkel ellentétben hirtelen borította fel a műtrágyapiacot, brutális áremelkedést okozott az elszabaduló földgáztarifák miatt.
Ezt kihasználta Oroszország, mint műtrágya-nagyhatalom: Moszkva az uniós árakhoz képest jóval kedvezőbb árat kínált.
Az európai gyártók kapacitáscsökkentését követően egyből árat emeltek az oroszok, vagyis az unió kitettsége Moszkvának jelent bevételt.
Az orosz szállítmányok kiváltása az uniós termelés növelésével lehetséges, amely több éves folyamat, ráadásul Ukrajna is növelné szerepét. A távolabbi régiókból a beszerzés a logisztikai költségek miatt jóval drágább.
Az orosz és belorusz műtrágyaimport most is jelentős, pedig Brüsszel extravámokkal is sújtja ezeket a szállítmányokat.
Az európai gyártók örülnek a karbonvámok bevezetésének, ugyanakkor továbbra sincs átfogó stratégia az uniós műtrágya-előállítás megerősítésére, ami tovább növeli az uniós gazdák versenyhátrányát.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán élelmiszerek fele már Európába érkezik, Kijev korábbi vevői ma már Moszkvának fizetnek.
Nyitókép: Li Junsheng / IC photo / Imaginechina / AFP