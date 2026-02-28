Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva karbonvám brüsszel európai unió mezőgazdaság oroszország műtrágya

Brüsszel újabb csapást mért a gazdákra, már kongatják a vészharangot

2026. február 28. 09:16

Moszkva újabb területen profitál abból, hogy Európa versenyképességét rontják a magas energiaárak. Brüsszel a kereskedelmi megállapodások és a tervezett támogatáscsökkentések mellett tovább mélyíti az EU agrárválságát.

2026. február 28. 09:16
null
Nagy Kristóf

Újabb többletköltséget okozhat az európai termelőknek, hogy idén januártól Brüsszel kiterjesztette a magas szén-dioxid kibocsátású árukra vonatkozó CBAM-szabályozást több importtermékre, egyebek mellett a nitrogén-műtrágyákra is. A részletszabályok is kérdéseket vetnek fel, ami fokozza a piaci aggodalmakat, emiatt januárban gyakorlatilag leállt a műtrágya-import.

brüsszel műtrágya
Az Európai Unió műtrágyaimportja bezuhant januárban Brüsszel újabb szigorítása miatt.
Forrás: Európai Bizottság

A CBAM-rendelet értelmében a magas szén-dioxid-kibocsátással gyártott, importált termékek után karbonvámot kell fizetniük az importőrök nagy részének, de az adminisztrációs terhek is jelentős kihívást okoznak. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Tovább a cikkhezchevron

Több nehézipari termék mellett az intézkedés kiterjed a műtrágyákra, elsősorban a magas nitrogéntartalmú műtrágyákra is, vagyis ezeknek a behozatala jelentősen megdrágul. Az intézkedés egyébként az uniós műtrágya gyártókat hivatott védeni azzal, hogy a harmadik országokból érkező árukra is kiterjed az unió szén-dioxid-rendszere, de az adminisztrációs teher és a bonyolult szabályok a logisztikát is megnehezítik.

A szabályozás azért okozhat piaci zavarokat, mert az Európai Unió nem önellátó, import műtrágyára szorul.

A műtrágya elengedhetetlen a növénytermesztésben a hozamok fenntartásához. Ráadásul az érintett szántóföldi növénytermesztő gazdálkodók önköltségének jelentős részét a műtrágya teszi ki, hiánya akár jelentős élelmiszerár-emelkedést is okozhat. A veszély nem ismeretlen: a 2022-es energiaválság időszakában a megduplázódó gázárak miatt a műtrágya ára is brutálisan megemelkedett, ami miatt a felhasználásuk is visszaesett.

Az árak az elmúlt években stabilizálódtak, de a továbbra is magasabb energiaárak miatt a műtrágya még mindig többe kerül, mint 2022 előtt. 

Brüsszel régóta azt várja, kevesebb legyen a műtrágya

A 2022-től fokozatosan elbukott Green Deal stratégiák egyik fontos célpontja volt a mezőgazdaság. 

Noha a károsanyag-kibocsátáshoz érdemben hozzájárul az agrárium, ennek mértéke messze eltörpül az ipar vagy a közlekedés kibocsátásától.

Ennek ellenére Brüsszel korábbi terve az volt, hogy 2030-tól jelentősen korlátozza a műtrágya felhasználását, noha alapvető eleme a modern nagyüzemi növénytermesztésnek. Műtrágyázás nélkül a termés minősége rosszabb lenne, mennyisége pedig jelentősen elmaradna a jelenlegi hozamoktól, más tényezőkkel együtt jelentősen felhajtva az élelmiszerek árát.

Nem bízták a véletlenre a kereskedők

Műtrágyahiánytól szerencsére nem kell tartani, de az árak emelkedése miatt magasabb önöltség előbb utóbb megjelenik a fogyasztói árakban is. 

Ezt még el lehet kerülni, ha Brüsszel felfüggeszti az új rendszert, vagy külön karbonvám-szabályokat vezet be a műtrágyára, de szóba jöhet a gazdák kompenzációja is.

Az importőrök ráadásul nem bízták a véletlenre. Az európai műtrágyagyártók érdekképviselete szerint decemberben – azaz a magasabb költségek bevezetése előtt – 150 százalékkal nőtt a nitrogénműtrágya behozatala, az éves szükséglet több, mint negyedét is meghaladta a mennyiség.

Ezzel szemben januárban gyakorlatilag összeomlott a műtrágya-kereskedelem, s egyelőre kiszámíthatatlan, hogy mi lesz középtávon.

A januártól bevezetett szigorításokra időben fel lehetett volna készülni, ugyanakkor a tiltakozások oka részben az, hogy az extra költségek és a bonyolult szabályozás miatt kiszámíthatatlanná vált a behozatal, mivel a költségek tervezhetetlenné váltak.

Putyin kezében az európai növénytermesztők?

Az Európai Unióban a szükséges műtrágyának csak egy részét gyártják, ráadásul a magas energiaárak miatt drágán. A 2022-es energiaválság a jelenlegi piaci feszültségekkel ellentétben hirtelen borította fel a műtrágyapiacot, brutális áremelkedést okozott az elszabaduló földgáztarifák miatt. 

Ezt kihasználta Oroszország, mint műtrágya-nagyhatalom: Moszkva az uniós árakhoz képest jóval kedvezőbb árat kínált. 

Az európai gyártók kapacitáscsökkentését követően egyből árat emeltek az oroszok, vagyis az unió kitettsége Moszkvának jelent bevételt. 

Az orosz szállítmányok kiváltása az uniós termelés növelésével lehetséges, amely több éves folyamat, ráadásul Ukrajna is növelné szerepét. A távolabbi régiókból a beszerzés a logisztikai költségek miatt jóval drágább.

Az orosz és belorusz műtrágyaimport most is jelentős, pedig Brüsszel extravámokkal is sújtja ezeket a szállítmányokat.

Az európai gyártók örülnek a karbonvámok bevezetésének, ugyanakkor továbbra sincs átfogó stratégia az uniós műtrágya-előállítás megerősítésére, ami tovább növeli az uniós gazdák versenyhátrányát. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Li Junsheng / IC photo / Imaginechina / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2026. február 28. 09:48
Csak a sőtétződ fosállatok ugassanak mindenbe bele! Ez mindig hasznos!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!