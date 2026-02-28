Ft
Rendkívüli!

Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
izraeli teher egyesült államok washington

Háború a Közel-Keleten: Így indított Egyesült Államok és Izrael összehangolt katonai műveletet Irán ellen

2026. február 28. 09:24

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon közzétett videóüzenetében megerősítette, hogy az Egyesült Államok „jelentős harci műveleteket” indított Irán ellen. Összefoglalónk, mit lehet eddig tudni az új közel-keleti háborúról.

2026. február 28. 09:24
null

Izrael megelőző csapást mért Iránra, amit az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac jelentett be szombat reggel. Az izraeli hadvezetés szerint a művelet célja az iráni katonai és nukleáris kapacitások gyengítése volt. 

a lakosság mobiltelefonos figyelmeztetést kapott, 

és a polgári védelmi szabályokat azonnal szigorították. Röviddel a bejelentés után Izrael lezárta légterét a polgári repülőforgalom előtt.

Az Egyesült Államok részvétele sem maradt kérdéses: 

Donald Trump amerikai elnök videóüzenetben erősítette meg, hogy Washington „jelentős harci műveleteket” indított Irán ellen.

Trump azzal indokolta a katonai fellépést, hogy Teherán fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, katonáira és szövetségeseire, valamint nem zárta ki a további erő alkalmazását sem az iráni atomprogram megfékezése érdekében. A nemzetközi sajtó szerint az amerikai részvétel mértéke egyelőre nem teljesen tisztázott, de több forrás is megerősítette az összehangolt akció tényét.

Teheránban robbanásokról számoltak be, a főváros több pontján füstoszlopok emelkedtek a magasba. 

Az iráni állami hírcsatorna, az IRINN rövid időre megszakította adását, majd beszámolt a támadásokról. Az ország legfelsőbb vezetője, Ali Khamenei egységre szólított fel, miközben egy teheráni tisztviselő azt nyilatkozta, hogy az iráni válasz „letaglózó” lesz. Irán szintén lezárta légterét, és katonai készültséget rendelt el.

A helyzet gyors eszkalációval fenyeget, mivel egy közvetlen iráni válaszcsapás könnyen regionális háborúvá szélesítheti a konfliktust. Több ország figyelmeztette állampolgárait a térség elhagyására, a diplomáciai képviseletek pedig rendkívüli intézkedéseket vezettek be. A következő órák kulcsfontosságúak lehetnek abból a szempontból, hogy a felek képesek-e korlátozni a konfliktust, vagy a Közel-Kelet egy újabb, szélesebb körű fegyveres válság felé sodródik.

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

https://www.youtube.com/shorts/vAqc0FMXA-k

Nasi12
2026. február 28. 11:05
"Teherán fenyegetést jelent az Egyesült Államokra" Az Egyesült államok viszont semilyen fenyegetést nem jelent Iránra.
Válasz erre
1
0
cserresznye
2026. február 28. 11:00
akkor megindult a béketeremtés. Csak azt nem tudjuk, kinek a békéje.
Válasz erre
0
0
egyszeri
2026. február 28. 10:20
Izraelnek az se számít, hogy Szombat van?
Válasz erre
1
0
istvanpeter
2026. február 28. 10:08
Hát, ami azt illeti az iszlám is súlyos veszélyt jelent az emberi társadalomra, s ráadásul minden fegyvert, köztük az atombombákat és a tölteteket is, habozás nélkül bevetnének a hitetlenek ellen, akiket amúgy is az utolsó szálig ki akarnak irtani. Egyébként a jelenlegi tendenciák alapján a század végére a muszlimok létszámbeli fölényben is lesznek a Földön.
Válasz erre
1
0
