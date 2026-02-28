Háború a Közel-Keleten: Így indított Egyesült Államok és Izrael összehangolt katonai műveletet Irán ellen

Teheránban robbanásokról számoltak be, a főváros több pontján füstoszlopok emelkedtek a magasba.

Az iráni állami hírcsatorna, az IRINN rövid időre megszakította adását, majd beszámolt a támadásokról. Az ország legfelsőbb vezetője, Ali Khamenei egységre szólított fel, miközben egy teheráni tisztviselő azt nyilatkozta, hogy az iráni válasz „letaglózó” lesz. Irán szintén lezárta légterét, és katonai készültséget rendelt el.

A helyzet gyors eszkalációval fenyeget, mivel egy közvetlen iráni válaszcsapás könnyen regionális háborúvá szélesítheti a konfliktust. Több ország figyelmeztette állampolgárait a térség elhagyására, a diplomáciai képviseletek pedig rendkívüli intézkedéseket vezettek be. A következő órák kulcsfontosságúak lehetnek abból a szempontból, hogy a felek képesek-e korlátozni a konfliktust, vagy a Közel-Kelet egy újabb, szélesebb körű fegyveres válság felé sodródik.