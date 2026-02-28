„Tegyék le a fegyvert, vagy halál vár rájuk” – kőkemény üzenetet küldött Trump Iránnak

Felszólította az iráni hadsereget és fegyveres erőket, hogy tegyék le a fegyvert, vagy halál vár rájuk.

Az iráni civileket pedig arra kértek, keressenek menedéket, ne menjenek az utcára, mert a bombák mindenhová hullani fognak, ebben szerinte sajnálatosan amerikai áldozatokra is számítani lehet. Egyben felszólította az iráni népet arra is, hogy döntsék meg a kormányt, Amerika támogatja őket és mögöttük áll.

„Amerika ismét teljes erejében van és képes csapást mérni. Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat” – tette hozzá.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP