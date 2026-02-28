Ft
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
amerikai egyesült államok irán amerika donald trump

„Tegyék le a fegyvert, vagy halál vár rájuk” – kőkemény üzenetet küldött Trump Iránnak

2026. február 28. 08:52

Donald Trump amerikai elnök szombatra virradóra megerősítette, hogy az Egyesült Államok megtámadta Iránt.

2026. február 28. 08:52
null

Szombat reggel, az Irán ellen indított izraeli és amerikai támadások után Donald Trump amerikai elnök egy 8 perces videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben megerősítette, hogy csapást mértek Iránra az amerikai emberek védelmében. Mint fogalmazott: meg kell állítani ezt a terrorista szervezetet, amely rátelepedett Iránra és fenyegeti az amerikai embereket, katonákat és bázisokat. Trump elmondása szerint Irán több amerikait is túszként tart fogva. 

Ez a terrorista rezsim sosem birtokolhat nukleáris fegyvereket

– jelentette ki határozottan az elnök, hozzátéve, Iránban évtizedek óta hangoztatják, hogy „halált Amerikára”.

Trump közölte, a céljuk egyértelmű: Irán senkire se jelentsen fenyegetést. 

Felszólította az iráni hadsereget és fegyveres erőket, hogy tegyék le a fegyvert, vagy halál vár rájuk. 

Az iráni civileket pedig arra kértek, keressenek menedéket, ne menjenek az utcára, mert a bombák mindenhová hullani fognak, ebben szerinte sajnálatosan amerikai áldozatokra is számítani lehet. Egyben felszólította az iráni népet arra is, hogy döntsék meg a kormányt, Amerika támogatja őket és mögöttük áll. 

„Amerika ismét teljes erejében van és képes csapást mérni. Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat” – tette hozzá. 

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kamasuka
2026. február 28. 10:59
Ami nekem ezzel az egésszel a probléma, az a kettős mérce. Az egyik - Oroszország - elismeri a két kiszakadt megyét, azok behívják, jogi alapok rendben, hadat nem üzennek egymásnak a felek, mégis, 4 éve tolják a pénzt és paripát az ukránoknak, miközben egy proxy keretében a NATO szadizza az orosz védelmet kivülállónak álcázva magát, miközben ad intelt, fegyvert, lőszert, stb. Az egyiket kizárják az olimpiáról, UEFA, FIFA, NOB, bélyeg, macska, virág, stb. életből, miközben ... ... a másik és a másik oldal: leradírozza Gázát, elrabol, provokál, bombáz, Szíriázik, és mindezt büntetlenül úgy, hogy közben UEFA, FIFA, NOB, bélyeg, macska, virág, stb. fel se néz, sőt ... Na ez itt a gond. A hidegháború után egy pólus maradt, és az könyörtelenül azt csinál, amit akar. És innentől ez így nem kóser. Amióta pedig Izrael létezik, a helyzet csak rosszabb lett.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. február 28. 10:54
Rossz hír ez Orbánnak.
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. február 28. 10:46
LE KELL SZÁMOLNI A TERRORISTÁKKAL! MÉG AZ HIÁNYOZNA, HOGY EZEK ATOMHOZ JUSSANAK! BE IS VETNÉK RÖGTÖN!
Válasz erre
0
2
akitiosz
2026. február 28. 10:34
A jelenlegi magyarországi kormány vagy rendkívül rossz emberismerő, vagy rosszabb. Ez az amerikai elnök NEM AKAR BÉKÉT. Az amerikai érdekek érvényesítését akarja más, független országok felett, akár erőszak árán is. Ha legalább Ukrajnát támadta volna meg Amerika, akkor az még összeegyeztethető lett volna a békeharcossággal. Az Irán elleni háború azonban nem az.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!