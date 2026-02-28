Eldőlt: a magyarok többsége szerint az ukránoknak kell engednie az olajvitában (FOTÓ)

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
A Tisza Párt szavazói olyannyira megosztottak a kérdésben, hogy harmaduk az ukránok pártján áll.
Egyértelmű többségben vannak azok, akik szerint nem kellene Magyarországnak engedni a Barátság kőolajvezeték újraindításáról szóló vitában – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából.
Több, mint egy hónapja nem indította újra az ukrán kormány azt a Barátság vezetéket, amely elsődleges ellátója hazánk kőolajimportjának. Ugyan az Orbán-kabinet a stratégiai tartalékok felszabadításával átmenetileg meg tudta védeni a magyar emberek ellátásbiztonságát, ha Ukrajna továbbra is megtagadja a vezeték újraindítását, az akár 1000 forintos lakossági benzinárat is eredményezhetne hónapokon belül. A kérdésben az Európai Unió vezetése Ukrajna pártját fogja, azonban a Nézőpont Intézet e hét elején végzett közvélemény-kutatása szerint a magyar közvélemény a magyar kormány mellett áll.
A felnőtt népesség többsége (51 százalék) ugyanis nem ért egyet azzal az állítással, miszerint az orosz olajjal kapcsolatos, Ukrajnával folytatott vitában Magyarországnak kellene engednie és mindössze az emberek egyötöde (20 százalék) vélekedik ezzel ellentétesen. Valamennyi demográfiai bontásban (nem, kor, végzettség és lakóhely) szintén ez a többségi álláspont.
Mást mutatnak a politikai elköteleződés szerinti álláspontok, hiszen amíg a kormánypárti szavazók elsöprő többsége (77 százalék) Magyarországnak ad igazat és csupán 9 százalékuk gondolja azt, hogy engedni kellene Ukrajnának.
A Magyar Péter pártja mögött állók harmada (34 százalék) Ukrajna mellett teszi le a voksát és egynegyedük (27 százalék) gondolja azt, hogy nem szabad feladni a magyar álláspontot.
