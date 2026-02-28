Eldőlt: a magyarok többsége szerint az ukránoknak kell engednie az olajvitában (FOTÓ)

Egyértelmű többségben vannak azok, akik szerint nem kellene Magyarországnak engedni a Barátság kőolajvezeték újraindításáról szóló vitában – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából.

Kiemelték, hogy a Tisza Párt szavazói olyannyira megosztottak a kérdésben, hogy harmaduk az ukránok pártján áll.

Több, mint egy hónapja nem indította újra az ukrán kormány azt a Barátság vezetéket, amely elsődleges ellátója hazánk kőolajimportjának. Ugyan az Orbán-kabinet a stratégiai tartalékok felszabadításával átmenetileg meg tudta védeni a magyar emberek ellátásbiztonságát, ha Ukrajna továbbra is megtagadja a vezeték újraindítását, az akár 1000 forintos lakossági benzinárat is eredményezhetne hónapokon belül. A kérdésben az Európai Unió vezetése Ukrajna pártját fogja, azonban a Nézőpont Intézet e hét elején végzett közvélemény-kutatása szerint a magyar közvélemény a magyar kormány mellett áll.