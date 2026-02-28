Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij magyarország miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor: Magyarország ellenáll Zelenszkij zsarolásának (VIDEÓ)

2026. február 28. 10:27

A miniszterelnök kiemelte, hogy Zelenszkij tagnap visszautasította a magyar és szlovák kormány közös rendezési javaslatát, így ebben a finomítóban továbbra is Magyarország stratégiai készleteit fogják felhasználni.

2026. február 28. 10:27
null

Orbán Viktor legújabb közösségi-oldalán megosztott videójában Százhalombattáról jelentkezett be. A miniszterelnök kiemelte, hogy Zelenszkij tagnap visszautasította a magyar és szlovák kormány közös rendezési javaslatát, így ebben a finomítóban továbbra is Magyarország stratégiai készleteit fogják felhasználni.

Az ukrán olajblokád, azt mutatja, hogy Zelenszkij nem riad vissza semmitől, ezért a mai naptól ezt a finomítót és az ország többi fontos energetikai létesítményét is katonák és rendőrök közösen védik”

Ezt is ajánljuk a témában

 – emelte ki a miniszterelnök, majd megköszönte a munkájukat és elmondta, hogy a magyar emberek ilyen kritikus helyzetekben számíthatnak rájuk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Tovább a cikkhezchevron

Magyarország ellenáll továbbra is Zelenszkij elnök zsarolásának, és nem engedünk abból a követelésünkből, hogy a Barátság kőolajvezetéken újraindítsák az olajszállítást!”

 – szögezte le Orbán Viktor

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
•••
2026. február 28. 10:59 Szerkesztve
@nagyferenc1922 "Orbán zsarolta Zseleszkijt, hogy vétójával blokkolja az EU támogatását." Senkit sem zsarolt miniszterelnök urunk, csupán végezte a munkáját amivel Magyarország érdekeit védi. Ha nem kék-sárga szemüvegen keresztül nézné a világot, akkor nem firkálna ekkora csacsiságokat.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. február 28. 10:55
Feltételezem, hogy ez már így is marad a választásokig. Számomra csupán az a kérdés maradt, hogy hogy az EU miért egy nem EU tag országot támogat 2 EU tagálammal szemben.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 28. 10:44
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Orkrajna nem valo az EU-ba
Válasz erre
0
1
nagyferenc1922
2026. február 28. 10:36
Orbán zsarolta Zseleszkijt, hogy vétójával blokkolja az EU támogatását. Ne fordítsuk át a valóságot!!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!