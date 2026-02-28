Orbán Viktor: Magyarország ellenáll Zelenszkij zsarolásának (VIDEÓ)

Ukrajna terrorizmussal vádolja Magyarországot és Szlovákiát – már a következményeket papírozzák
Elszabadultak az indulatok.
A miniszterelnök kiemelte, hogy Zelenszkij tagnap visszautasította a magyar és szlovák kormány közös rendezési javaslatát, így ebben a finomítóban továbbra is Magyarország stratégiai készleteit fogják felhasználni.
Orbán Viktor legújabb közösségi-oldalán megosztott videójában Százhalombattáról jelentkezett be. A miniszterelnök kiemelte, hogy Zelenszkij tagnap visszautasította a magyar és szlovák kormány közös rendezési javaslatát, így ebben a finomítóban továbbra is Magyarország stratégiai készleteit fogják felhasználni.
Az ukrán olajblokád, azt mutatja, hogy Zelenszkij nem riad vissza semmitől, ezért a mai naptól ezt a finomítót és az ország többi fontos energetikai létesítményét is katonák és rendőrök közösen védik”
– emelte ki a miniszterelnök, majd megköszönte a munkájukat és elmondta, hogy a magyar emberek ilyen kritikus helyzetekben számíthatnak rájuk.
Magyarország ellenáll továbbra is Zelenszkij elnök zsarolásának, és nem engedünk abból a követelésünkből, hogy a Barátság kőolajvezetéken újraindítsák az olajszállítást!”
– szögezte le Orbán Viktor
Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP